2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 мая 2021
Руководство Marvel Studios отчитало Тайку Вайтити за фото поцелуя с Тессой Томпсон и Ритой Орой
Джон Красински подтвердил, что у него есть идеи для «Тихого места 3»
«Я нашла свою внутреннюю Туве»: Интервью с актрисой Альмой Пёвсти
СМИ: Marvel Studios готовит сразу два спин-оффа «Черной Пантеры»
За первые выходные в американском прокате «Тихое место 2» собрало рекордную кассу со времен начала пандемии
В конце «Заклятия 3» должна была быть сцена, намекающая на четвертую часть
Где наша не пропадала! Русские киногерои в самых удивительных углах мира
Чума и мир без Интернета: Обзор первого сезона сериала «Мальчик с оленьими рогами»
Звезда «Бриджертонов» Фредди Строма сыграет антигероя Линчевателя в сериале DC «Миротворец»
«Человек-паук: Нет пути домой» позволит установить связь между киновселенной Marvel и паучьей вселенной Sony
Руперт Эванс получил важную роль во втором сезоне «Бриджертонов»
Начались съемки нового фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе в главной роли
Семейный фильм «Приключения Паддингтона 2» лишился стопроцентного рейтинга на Rotten Tomatoes
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино
В Китае спецвыпуск «Друзей» подвергли цензуре, вырезав Леди Гагу, Джастина Бибера и BTS
Марк Уолберг заново переживает свои прошлые жизни в трейлере фантастического триллера «Бесконечность»
Звезда «Круэллы» Эмма Стоун считает, что диснеевская злодейка Урсула заслуживает сольного фильма
Майлз Теллер заменит Арми Хаммера в сериале о создании «Крестного отца»
Самая дорогая сцена в сериале «Офис» стоила $250 тысяч — ее длительность составляет всего 52 секунды
29 мая 2021
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
28 мая 2021
От полей Великой Отечественной до современности – как частные инвесторы тянут вперед российский кинематограф
В кино по домашним связям: совместные проекты знаменитых актеров с их детьми
Комедийный сериал «Родители года» продлили на третий сезон
В сети появилась первая песня из музыкальной драмы «Аннетт» с Марион Котийяр и Адамом Драйвером
Джей Джей Абрамс сообщил, что сценарий первого сезона сериала «Полусвет» уже готов
Режиссер Тим Миллер считает, что Райан Рейнольдс может сделать «Дэдпула» успешным и без рейтинга R
В России спецвыпуск «Друзей» доступен для просмотра в «Амедиатеке»
«Оскар» 2022 вновь будет «пандемийным» — церемония пройдет в конце марта
Звезда «Лунного света» Треванте Роудс сыграет Майка Тайсона в биографическом сериале «Железный Майк»
Зак Снайдер по-прежнему хотел бы снять «Звездные войны», основанные на «Семи самураях» Акиры Куросавы
Большой кусь: Вышел новый трейлер комедийного фильма ужасов «Оборотни внутри»
Режиссер Дэвид Сандберг сообщил, что «Кунг Фьюри 2» выйдет в 2022 году
Данай Гурира вернется к роли Окойе в многосерийном спин-оффе «Черной Пантеры»
Мистер Линдси засматривается на холодное оружие в очередном тизере нового сезона «Декстера»
15 новых фактов про сериал «Друзья», о которых мир узнал из долгожданного воссоединения
Netflix выпустил видео о создании зомби-тигра из «Армии мертвецов»
Появилось первое фото со съемок фильма «Затерянный город Д» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом
Домохозяйка Роуз Бирн становится гуру аэробики в трейлере сериала «В ритме жизни»
Семейный отдых на пляже превращается в сущий ужас в расширенном трейлере фильма «Время» М Найта Шьямалана
Певица Рина Саваяма получила роль в «Джоне Уике 4»
Новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник» выйдет в прокат осенью
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон переживают необычайные приключения в новом трейлере «Круиза по джунглям»
27 мая 2021
Фильм про простых русских мужиков: в чем главная находка создателей «Туриста»
Звезда «Ривердейла» Кей Джей Апа сыграет в драме о Военной академии США
Кинокомпания Lionsgate объявила дату релиза нового научно-фантастического блокбастера Роланда Эммериха
«Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и другая классика MGM не являются частью сделки с Amazon
«Дюна» Дени Вильнёва отправляется на Венецианский кинофестиваль
Discovery+ выпустит документальный фильм о страшных событиях, которые легли в основу «Заклятия 3»
Каст сериала «Песочный человек» пополнили Стивен Фрай, Пэттон Освальт и еще десять артистов
Звезда «Игры престолов» Михил Хёйсман сыграет с Люком Эвансом в многосерийном триллере «Эхо 3»
Джефф Безос заявил, что Amazon собирается «преобразить» интеллектуальную собственность MGM
Марк Райлэнс получил роль в предстоящем фильме Луки Гуаданьино
Зак Снайдер обсуждал с Кристофером Ноланом включение «Человека из стали» во вселенную «Темного рыцаря»
Ужас из утробы: Hulu выпустил трейлер хоррора «Ложноположительный» с Иланой Глейзер и Джастином Теру
Джей Джей Абрамс признал, что трилогии приквелов «Звездных войн» не хватает целостности
Критики благосклонно приняли спецвыпуск «Друзей»
Научно-фантастический триллер с Марком Уолбергом «Бесконечность» обзавелся датой релиза на Paramount+
Актеры второго плана из «Друзей» тогда и сейчас
Начиная с этого года, количество новых членов Американской киноакадемии будет существенно сокращено
Начались съемки «Шазама! 2» — доступно первое фото со съемочной площадки
Аарон Тейлор-Джонсон утвержден на роль Крэйвена-охотника в киновселенной Marvel от Sony
Кристофер Макдональд получил одну из главных ролей в сериале Marvel «Секретное вторжение»
Несмотря на покупку MGM компанией Amazon, фильмы о Джеймсе Бонде продолжат выходить на большом экране
Мировая премьера «Французского вестника» Уэса Андерсона состоится летом в рамках Каннского кинофестиваля
«Это происходит снова»: Вышел трейлер «Клаустрофобов 2: Лига выживших»
Крис Пратт сражается с инопланетянами в трейлере научно-фантастического боевика «Война будущего»
Стало известно, кто сыграет Стивена Спилберга в предстоящем фильме о юности режиссера
26 мая 2021
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей
Начались съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
Официально: Компания Amazon выкупает студию MGM
Джей Джей Абрамс утверждает, что фильм по видеоигре Portal по-прежнему в планах Warner Bros
Вышел трейлер американского документального фильма о гибели тургруппы Дятлова
Джонни Ноксвилл покинет франшизу «Чудаки» после четвертого фильма
Netflix, Шарлиз Терон и режиссер «Мулан» Ники Каро готовят фильм о гендерном равенстве в мире серфинга
По словам Эмили Блант, у Джона Красински есть идеи для «Тихого места 3»
Дэйв Батиста признался, что наряду с Бэйном он мечтает сыграть Эрнеста Хемингуэя
Джона Хилл сыграет знаменитого голливудского адвоката Сидни Коршака, который работал на мафию
Элизабет Бэнкс снимет сериал по роману Виктории Авеярд «Алая королева»
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
Новое имя и профессия: Showtime поделился свежим кадром из нового сезона «Декстера»
Спин-офф «Игры престолов» под названием «Десять тысяч кораблей» обзавелся сценаристкой
Продюсер Пол Шредер отстаивает право Кевина Спейси сниматься в кино
К актерскому составу предстоящего фильма Йоргоса Лантимоса присоединился Джеррод Кармайкл
Джон Сина извинился за то, что назвал Тайвань отдельной страной в интервью о «Форсаже 9»
Зловещая Аня Тейлор-Джой завладевает жизнью Томасин МакКензи в первом трейлере «Прошлой ночью в Сохо»
Netflix анонсировал свой первый оригинальный российский проект — им станет сериал «Анна К»
25 мая 2021
Netflix запустил мини-сериал, в котором Зак Снайдер рассказывает, как снимать кино
Студия Sony показала первые кадры из «Клаустрофобов 2», а также представила официальный синопсис
Роберт Паттинсон заключил эксклюзивный контракт с Warner Bros, New Line и HBO Max
В сети появились четыре новых отрывка из «Заклятия 3»
Карен Гиллан демонстрирует свои таланты киллера в первом трейлере боевика «Пороховой коктейль»
У Зака Снайдера есть идея для женской версии «Рестлера» с Эми Адамс в главной роли
Начались съемки сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли
Норман Ридус и AMC Studios готовят сериал по знаменитому фильму Расса Мейера «Быстрее, кошечка! Убей! Убей!»
«Босс-молокосос 2» выйдет одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе Peacock
Космо Джарвис и Хироюки Санада получили ведущие роли в сериале «Сегун»
Адам Вингард снимет фантастический триллер по комиксам Роберта Киркмана «Хардкор»
Линдси Лохан вернется в кино, сыграв в рождественском ромкоме от Netflix
Джозеф Гордон-Левитт исполнит одного из основателей Uber в первой части сериала-антологии от Showtime
Элизабет Мосс выступит одной из постановщиц сериала по книге Лорен Бьюкес «Сияющие»
Netflix анонсировал дату премьеры финального сезона «Бумажного дома»
Фантастический триллер «65» во главе с Адамом Драйвером получил дату релиза
«Это было и страшное, и свободное время»: интервью с Ксенией Каталымовой
Джесси Племонс сыграет с Элизабет Олсен в мини-сериале «Любовь и смерть»
Том Холланд и Марк Уолберг рассматривают некое святилище на новом кадре из «Неизведанного: Удача Дрейка»
Плут Сергей Безруков охотится за бриллиантовым жезлом в первом трейлере фильма «Бендер. Начало»
Тимоти Шаламе утвержден на роль молодого Вилли Вонки в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики»
24 мая 2021
От «Гарри Поттера» до «Хода королевы»: 7 фильмов и сериалов, повлиявших на жизнь человечества
Студия Marvel представила первый тизер-трейлер «Вечных» Хлои Чжао
Эдриан Броуди посещает старинную усадьбу в первом трейлере сериала Chapelwaite по рассказу Стивена Кинга
Сериал «Чикатило» продлен на второй сезон — съемки новых эпизодов начнутся летом
В короткометражке о создании «Заклятия 3» раскрывается реальная история, которая легла в основу фильма
Первые десять минут «Годзиллы против Конга» теперь доступны онлайн
Общие сборы франшизы «Форсаж» достигли $6 млрд
Netflix выпустил тизер итальянского хоррора «Классическая история ужасов»
«Призрак оперы» получит новую экранизацию
Студия Lucasfilm прекратила работу над спин-оффом «Мандалорца» под названием «Рейнджеры Новой Республики»
Идрис Эльба сообщил, когда начнутся съемки «Лютера»
Adult Swim представил очередной трейлер пятого сезона «Рика и Морти»
Создатель «Мандалорца» Дэйв Филони назначен исполнительным креативным директором Lucasfilm
Дуэйн Джонсон озвучит пса Супермена в новом мультфильме DC
Почему женщины убивают и как живет московская элита: 5 новых сезонов от любимых сериалов в июне
Благодаря «Спирали» мировые сборы франшизы «Пила» преодолели отметку в $1 млрд
Генри Кавилл сыграет главную роль в перезапуске «Горца», над которым работает режиссер «Джона Уика»
«Черный Адам»: Дуэйн Джонсон показал масштабную съемочную площадку, а также себя в образе заглавного героя
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
Кевин Спейси получил первую роль после обвинений в сексуальном насилии
Мини-сериал «Сантехники Белого дома»: HBO показал первый кадр с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру
Актриса Джейми Чон обещает, что новый сезон «Декстера» будет мрачнее оригинала
Стильная Аня Тейлор-Джой является во сне Томасин МакКензи в первом тизере триллера «Прошлой ночью в Сохо»
Зак Снайдер готов взяться за сиквел «Армии мертвецов»
22 мая 2021
8 клише, которые можно увидеть в любом фильме ужасов
21 мая 2021
От «Локи» до новой экранизации Кинга: 5 новых сериалов июня, которые нельзя пропустить
Зомби-апокалипсис продолжается: Вышел трейлер второго сезона «Черного лета»
Элайза Шлезингер пытается разоблачить своего нового бойфренда в трейлере комедии «Гладко на бумаге»
Анонсирована экранизация книги о создании оригинальной «Техасской резни бензопилой»
Пугающее и свежее возвращение Уорренов: появились первые отзывы на «Заклятие 3»
Появился первый кадр из фильма «Побег из дворца» об уходе принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Ведущие роли в переосмыслении «Опасных связей» исполнят Элис Энглерт и Николас Дентон
Жюльет Бинош присоединилась к Колину Ферту и Тони Коллетт в мини-сериале «Лестница»
Наклз станет партнером Роботника: В сети появился синопсис «Соника 2 в кино»
Amazon продлил фэнтезийный сериал «Колесо времени» на второй сезон
Заключительный сезон «Бруклина 9-9» получил тизер и точную дату премьеры
Ребекка Фергюсон сыграет в экранизации цикла научно-фантастических романов Хьюи Хауи «Бункер»
«Фокус-покус 2» выйдет в 2022 году — ведьм вновь сыграют Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими
Боевик «Пороховой коктейль» с Карен Гиллан и Линой Хиди получил дату релиза и новый постер
От «Козырных тузов» до «Слоёного торта»: 10 фильмов для поклонников Гая Ричи
В новом проморолике «Локи» Том Хиддлстон за 30 секунд пересказывает всю историю своего персонажа
Кейт Хадсон присоединилась к актерскому составу «Достать ножи 2»
Марк Руффало получил роль в предстоящем фильме Йоргоса Лантимоса по мотивам «Чудовища Франкенштейна»
Кевин Файги признал, что студия Marvel ошиблась, пригласив Тильду Суинтон на роль Старейшины
Вышел первый тизер криминального триллера Стивена Содерберга «Без резких движений»
Сальма Хайек лишилась двух комедийных ролей, поскольку режиссеры боялись полагаться на мексиканскую актрису
20 мая 2021
Тобин Белл защищает детей от черноглазых пришельцев в трейлере фильма «Впусти нас»
Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми осваивают Дикий Запад в трейлере третьего сезона «Чудотворцев»
Дэвид Швиммер пытается спасти мир в трейлере второго сезона «Разведки»
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь получили ведущие роли в новой адаптации «Мастера и Маргариты»
Никаких посиделок: Зак Снайдер запретил стулья на съемочной площадке «Армии мертвецов»
Студия Universal готовит биографический фильм о Шер
Что смотреть, если понравился «Клинок, рассекающий демонов»? Лучшие сёнэны последних лет
Adult Swim выпустит четыре коротких сериала на основе своих лучших шоу, включая «Рика и Морти»
Netflix анонсировал новый шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро в главных ролях
Воспоминания внутри города: маршрут новой интерактивной карты перенесет вас в Петербург 90-х
Джон Бернтал, Джэми Гектор и Джош Чарльз сыграют ведущие роли в мини-сериале от создателей «Прослушки»
«Турист» за одну ночь поднялся в топ-50 «Кинопоиска», обогнав голливудские блокбастеры
Дженнифер Хадсон покоряет эстраду в новом трейлере байопика об Арете Франклин «Респект»
Мэл Гибсон и Элиша Катберт присоединились к Джошу Дюамелю в криминальном фильме «Бандит»
Эмоциональное воссоединение: вышел официальный трейлер спецвыпуска «Друзей»
Официально: Премьера сериала DC «Миротворец» состоится в январе 2022 года
Мэтт Ривз, Джей Джей Абрамс и Брюс Тимм выступят продюсерами нового анимационного сериала о Бэтмене
Режиссеры «Плохих парней навсегда» возьмутся за постановку фильма о Бэтгерл
Главную роль в сериале об Уэнсдэй Аддамс сыграет Дженна Ортега
Netflix представил трейлер хоррор-трилогии «Улица страха»
HBO Max и Cartoon Network работают над мультсериалом о Супермене — героя озвучит звезда «Пацанов» Джек Куэйд
19 мая 2021
Фильм по горячим следам: актер Барановский о боевике «Турист»
8 фильмов, которые поднимут настроение и вытащат из депрессии
Мультсериал «Дом совы» продлен на третий сезон
Дрю Бэрримор сожалеет о сотрудничестве с Вуди Алленом
Начались съемки фантастического сериала о супружестве «Жена путешественника во времени»
Лиам Нисон отправляется спасать шахтеров в трейлере экшен-триллера «Ледяной драйв»
Hulu выпустил трейлер сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес и Стивом Мартином
Время на исходе: Вышел трейлер второй части анимационного фильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»
Британец на большой дороге: появились первые кадры с Джейми Дорнаном из мини-сериала «Турист»
Netflix показал первые кадры из фэнтезийного фильма «Школа Добра и Зла»
Триллер «Зверь» с Идрисом Эльбой в главной роли получил дату премьеры
Режиссер Александр Ажа собирается снять сиквел «Капкана»
Эрик Бана не заинтересован в возвращении к роли Халка в киновселенной Marvel
Вышел первый трейлер музыкальной драмы «Дорогой Эван Хансен»
Disney+ выпустил тизер спин-оффа «Корпорации монстров» под названием «Монстры за работой»
Многосерийный сиквел «Молчания ягнят» о Клариссе Старлинг получит второй сезон
Вера Фармига подвергается атаке демона в новом отрывке из «Заклятия 3»
Warner Bros готовит ремейк эротического фильма о вампирах «Голод»
Очень весело: критики поделились первыми отзывами на «Форсаж 9»
Николь Кидман начинает сеанс терапии в новом тизере сериала «Девять совсем незнакомых людей»
Критики с энтузиазмом встретили «Тихое место 2»
Шэрон Стоун не может воспрепятствовать выпуску режиссерской версии «Основного инстинкта»
18 мая 2021
Съемки «Зачарованной 2» официально начались — актерский состав оригинала вернется в полном составе
Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль сыграет с Гарретом Хедлундом в хоррор-триллере о невесте Дракулы
Босс WarnerMedia опровергает информацию, что «Дюна» избежит гибридного релиза
Токсичная любовь: 6 экранных пар, которым не стоило встречаться
Джеймс Ван рассказал о своих ориентирах при создании хоррор-франшиз
Джошуа Джексон превращается в хирурга-убийцу в трейлере мини-сериала «Доктор Смерть»
Режиссер «Бамблби» Трэвис Найт снимет для Netflix фильм о вампирах
Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» получил официальный трейлер
По словам Веры Фармиги, «Заклятие 3» будет в большей мере любовной историей, чем хоррором
Amazon ведет переговоры о покупке студии MGM за 9 миллиардов долларов
Звезда «Чужестранки» и «Хоббита» Грэм Мактавиш получил роль в сериале «Дом дракона»
Молодой Роберт Лэнгдон: Вышел трейлер мини-сериала «Утраченный символ» по одноименному роману Дэна Брауна
Официально: Джон Бойега снимется в сиквеле «Чужих на районе»
Двадцать лет на бешеной скорости: Студия Universal выпустила новый промороли
Боссы Warner Bros отвергли сценарий Зака Снайдера для триквела «300 спартанцев»
Netflix выпустил трейлер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Конгломерат AT&T объявил о слиянии WarnerMedia и Discovery
Джей Джей Абрамс не намерен браться за режиссуру фильмов DC: «Скучаю по оригинальным историям»
«Снейк Айз»: Генри Голдинг комментирует становление молчаливого ниндзя в проморолике о создании фильма
Планы изменились: «Дюна» Дени Вильнёва выйдет исключительно в кинотеатрах
17 мая 2021
Магический реализм от режиссёра «Лунного света» в сериале «Подземная железная дорога»
Не прошли антиплагиат: 6 российских фильмов, сюжет которых скопирован с голливудских
Брюс Уиллис и Джон Траволта сыграют в одном фильме впервые со времен «Криминального чтива»
6 кинозлодеев, которые были не такими уж плохими
Неслабый пол: вышел проморолик «Форсажа 9», посвященный женским персонажам
Монолог Криса Рока о «Форресте Гампе» из «Пилы: Спираль» был вдохновлен «Бешеными псами»
Завершились съемки пятого сезона сериала «Бумажный дом»
Финальный сезон «Бруклина 9-9» стартует в августе после летних Олимпийских игр
Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью уходят от погони в новом отрывке из «Черной Вдовы»
Netflix готовит спин-офф «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте
Оуэн Уилсон знакомится с Томом Хиддлстоном в новом отрывке из сериала «Локи»
Мэри Элизабет Уинстэд предстала в образе брутального киллера на первых кадрах экшен-триллера Netflix «Кейт»
Билли Портер дебютирует в образе феи-крестной на новом кадре из «Золушки»
Смелый антидиснеевский фильм: критики с восторгом приняли «Круэллу»
Сет Роген рассказал о «странном» прослушивании на роль в «8 миле»
«Пила: Спираль» возглавила прокат, но стартовые сборы фильма оказались ниже, чем ожидалось
Анджелина Джоли рассказала, почему она едва не отказалась от роли Лары Крофт
В своем новом фильме Рассел Кроу сыграет миллионера, который организовывает турнир по покеру
Джиллиан Андерсон сыграет мать Эль Фаннинг во втором сезоне исторической комедии «Великая»
Вышел первый трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с Джоди Тернер-Смит в главной роли
Проснись, это любовь: Обзор второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Роберт Де Ниро поделился подробностями о травме, полученной во время съемок «Убийц цветочной луны»
Премьера «Северянина» Роберта Эггерса состоится в апреле 2022 года
«Пищеблок» — экранизация Алексея Иванова, которая обернулась «Очень странными делами» по-советски
Звезда «Логана» Бойд Холбрук получил роль в «Индиане Джонсе 5»
У каждого воина есть начало: Вышел трейлер боевика «G I Joe: Бросок Кобры. Снейк Айз»
15 мая 2021
Не Петровым единым: 6 российских актеров, на которых можно смотреть бесконечно
14 мая 2021
«Любовь, смерть и роботы»: обзор второго сезона антологии Дэвида Финчера и Тима Миллера
Роберт Де Ниро получил травму, находясь на съемках «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
Netflix готовит вторую и третью части польской эротической драмы «365 дней»
Мадс Миккельсен поделился мыслями о предстоящем ремейке «Еще по одной» с Леонардо ДиКаприо
Пон Джун-хо дебютирует в анимации, сняв фильм о глубоководных существах
В сети появились первые кадры из фантастического боевика «G I Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
На новых постерах «Космического джема 2» можно в деталях рассмотреть команду антагонистов
Дэйв Батиста объяснил свое страстное желание сыграть суперзлодея Бэйна
Камила Кабельо и ее принц: Amazon показал первые кадры из новой версии «Золушки»
Джон Сина расскажет о крутых автомобилях из «Форсажа 9» в серии специальных видео
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Никита Павленко делится списком любимых фильмов
Появились новые кадры из анимационного фильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»
Приключенческий фильм «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант получил дату релиза
HBO Max выпустил тизер спецвыпуска «Друзей» и объявил дату премьеры
Netflix показал первые пятнадцать минут «Армии мертвецов» Зака Снайдера
Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправятся в космос для съемок фильма «Вызов»
Криминальная драма «Шулер» с Оскаром Айзеком выйдет осенью
Режиссер «Пилы: Спираль» рассказал о сцене, которая оказалась слишком ужасной, чтобы попасть в фильм
Режиссер «Ведьмака» Шарлотта Брандстром присоединилась к работе над сериалом «Властелин колец»
Звезда сериала «Ванда/Вижн» Кэтрин Хан получила роль в «Достать ножи 2»
Netflix анонсировал сиквел «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Вышел новый трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера»
13 мая 2021
Мадс Миккельсен подрался с режиссером «Рыцарей справедливости» во время их первой встречи
В российских кинотеатрах прокат фильмов Warner Bros и Universal будет ограничиваться двумя неделями
Ходячий мем: вспоминаем самые выразительные фото Роберта Паттинсона
Нереализованный потенциал: критики поделились первыми отзывами на «Пилу: Спираль»
Adult Swim готовит полнометражные мультфильмы «Металлопокалипсис», «Братья Вентура» и Aqua Teen Hunger Force
Фильм Джоэла Коэна «Макбет» с Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном выйдет до конца 2021 года
Тимур Бекмамбетов хотел бы экранизировать «Сумеречный дозор» в формате screenlife
Роберт Де Ниро сыграет ведущую роль в комедии «О моем отце»
От бандитского беспредела до ностальгии по детству: 6 фильмов и сериалов для тех, кто вырос в 90-е
Amazon готовит новый телехит: вышел трейлер приключенческого сериала о подростках «Паника»
Босс Amazon Studios прокомментировала громадный бюджет сериала «Властелин колец»
Эмили Блант опровергла слухи о получении роли в «Фантастической четверке»
Сериал «Это мы» завершится шестым сезоном
Съемки «Соника в кино 2» официально завершились
Apple выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Не с первой попытки»
7 фильмов про девушку мечты для настоящих романтиков
Актерский состав «Достать ножи 2» пополнила Жанель Моне
Режиссер «Форсажа 9» рассказал, что идея с магнитным самолетом принадлежит его малолетнему сыну
Бесконечный беспредел: вышел трейлер экшен-триллера «Судная ночь навсегда»
Фильмы Marvel «Вечные» и «Шан-Чи» рискуют лишиться проката в Китае
12 мая 2021
Наследники модельера Роя Холстона недовольны предстоящим сериалом Netflix о своем именитом родственнике
Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу в адаптации французского триллера «Самка богомола»
Все четыре фильма об Индиане Джонсе получили новые трейлеры в честь скорого релиза в разрешении 4K
Энтони Рамос подтвердил свое участие в новых «Трансформерах»
Кифер Сазерленд сыграет в многосерийной шпионской драме для Paramount+
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes запускает собственный онлайн-канал
Джон Красински и его продюсерская компания заключили эксклюзивный контракт со студией Paramount
Студия Lionsgate представила первый трейлер боевика «Кодекс киллера» с Сэмюэлом Л Джексоном и Мэгги Кью
Эмили Уотсон и Пол Мескал исполнят ведущие роли в психологической драме «Божьи создания»
Недобросовестный коп оказывается в смертельной ловушке во вступительной сцене «Пилы: Спираль»
Звезда «Мортал Комбат» Льюис Тан сыграет с Эммой Робертс в вольном ремейке «Иронии судьбы»
Вор-джентльмен и его новый план: вышел трейлер второй части сериала «Люпен»
Netflix показал фрагмент из «Армии мертвецов», в котором появляется зомби-тигр
Дональд Гловер считает, что боязнь стать жертвой отмены превращает кино и телевидение в скучное зрелище
В Таиланде завершились съемки сериала «Мисс Марвел»
Дев Патель отправляется в эпичное путешествие в трейлере средневекового фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре»
Дэйв Батиста полагает, что студия Marvel просчиталась, отказавшись углубляться в историю Дракса
Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу «Достать ножи 2»
Джулианна Мур разрывается между реальным и воображаемым в трейлере мистического триллера «История Лизи»
Том Круз прокомментировал свою гневную тираду на съемках «Миссии: невыполнима 7»
11 мая 2021
Мэтт Дэймон отправляется в Марсель ради спасения дочери в трейлере драмы «Тихий омут»
Идрис Эльба сыграет главную роль в боевике, постановкой которого займется режиссер «Тайлера Рейка»
Дэвид Линч снял психоделический клип в честь 75-летия шотландского музыканта Донована
Джон Красински и Эмили Блант требуют от Paramount компенсацию за сокращение прокатного окна «Тихого места 2»
Себастиан Стэн и Лили Джеймс впервые предстали в образах Томми Ли и Памелы Андерсон из сериала «Пэм и Томми»
По следам супергероики: Обзор сериала «Наследие Юпитера»
Netflix представил «красный» трейлер второго сезона сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Любовь, вражда и роботы: 10 фильмов про отношения человека с искусственным интеллектом
Аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» стало самым кассовым фильмом 2020 года
«Миссия: невыполнима 7»: Том Круз рассказал, как снимался самый опасный трюк в его карьере
Обиженный Микки Рурк вновь раскритиковал фильмы Marvel Studios
Сериал «Блудный сын» ограничится двумя сезонами
Вышел трейлер научно-фантастического сериала «Соло» с Энн Хэтэуэй, Морганом Фриманом и другими звездами
Новый проморолик «Круэллы» сопровождает песня Florence + the Machine, написанная специально для фильма
В сети появились первые отзывы на «Армию мертвецов» Зака Снайдера
Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал погубить ее карьеру
Кевин Харт в одиночку воспитывает дочь в трейлере фильма «Отцовство»
Джейми Белл сыграет с Элизабет Мосс в экранизации романа Лорен Бьюкес «Сияющие»
Звезда «Великолепной пятерки» Нодар Джанелидзе о Netflix, Бузовой и зомби-апокалипсисе
Появился первый кадр из предстоящего фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
Сет Роген больше не намерен сотрудничать с Джеймсом Франко
Дэйв Батиста получил роль в сиквеле «Достать ножи»
Крупные стрим-сервисы и голливудские звезды бойкотируют «Золотой глобус»
Вуди Харрельсон дебютирует в образе симбиота Карнажа в первом трейлере «Венома 2»
10 мая 2021
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
7 мая 2021
Гнев женский: 7 лучших фильмов про месть мужчинам
Продюсер «Армии мертвецов» рассказала, какой смысл стоит за названием фильма
Джонатан Нолан и Лиза Джой работают над сериалом-антологией в жанре психологического хоррора
Netflix выпустил трейлер полнометражного аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность»
Продюсеры «Сноудена» экранизируют роман Германа Гессе «Демиан»
Британский семейный фильм «Дети дороги» получит сиквел спустя пятьдесят лет
Во Франции готовят документальный сериал о восстановлении Собора Парижской Богоматери
В 2022 году Paramount+ планирует выпускать по одному оригинальному фильму в неделю
Игровой фильм «Золушка» с Камилой Кабейо не получит театральный прокат, выйдя сразу онлайн
Стрим-сервис Shudder выпустил трейлер утерянного фильма Джорджа Ромеро «Парк развлечений»
Netflix вернулся к разработке сериала «Волшебный Орден» по одноименному циклу комиксов Марка Миллара
Все ради экшена: в новом проморолике «Форсажа 9» показали десятки разбивающихся машин
5 лучших фильмов и сериалов о журналистах
Фантастический фильм «Бесконечность» с Марком Уолбергом минует кинотеатры и выйдет сразу на Paramount+
Сиквел «Капитана Марвел» получил первый официальный синопсис
«Дом дракона»: HBO опубликовал характеристики ключевых персонажей
Оуэн Уилсон сыграет в семейной экшен-комедии «Секретная штаб-квартира»
Мадс Миккельсен не будет подражать Джонни Деппу в роли Грин-де-Вальда: «Нужно все сделать по-своему»
Количество работающих в России кинотеатров вернулось на уровень, который был до начала пандемии
Эмили Блант и ее дети отправляются в смертельно опасное путешествие в финальном трейлере «Тихого места 2»
Одиннадцать и ее собратья: вышел новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
6 мая 2021
День Победы на Netflix: 6 фильмов про войну, которые нельзя пропустить
Netflix готовит свой первый фильм на датском языке — зрителей ждет триллер о супружеской паре
Майкл Б Джордан рассказал о своих провальных пробах на роль в «Звездных войнах»
«Как в старые добрые времена»: Джейсон Стэйтем прокомментировал воссоединение с Гаем Ричи в «Гневе человеческом»
Джон Дэвид Вашингтон снимется в новом научно-фантастическом фильме Гарета Эдвардса
Блейк Лайвли исполнит главную роль в киноадаптации комикса «Леди Киллер»
Люси Лью не согласна, что ее героиня из «Убить Билла» является стереотипной азиаткой
Marvel и Warner Bros конкурируют в поисках чернокожего режиссера для своих новых фильмов о Блэйде и Супермене
Netflix поделился первыми кадрами из второй части сериала «Люпен»
Генри Голдинг сыграет с Дакотой Джонсон в экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка»
Бен Мендельсон составит компанию Дэйзи Ридли в психологическом триллере «Дочь болотного царя»
Студия Disney выпустила закулисный проморолик «Круэллы», а также серию новых постеров
Эдриан Броуди получил одну из ключевых ролей в третьем сезоне «Наследников»
Человечество страдает от бессонницы в трейлере фантастического триллера «Неспящие»
Премьера сериала «Локи» состоится на два дня ранее, а новые эпизоды будут выходить по средам
Мадс Миккельсен в восторге от сценария «Индианы Джонса 5»
HBO показал первые официальные фото с персонажами сериала «Дом дракона»
Новый фильм Пола Верховена «Непорочная дева» получил первый трейлер
Заглавную роль в фэнтезийном боевике «Рыжая Соня» исполнит Ханна Джон-Кэймен
«Армия мертвецов» станет первым фильмом Netflix, который получит широкий театральный прокат
5 мая 2021
«Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки» вошли в фильмотеку Netflix
Звезда «Короны» Клер Фой сыграет ведущую роль в триллере «Марлоу»
Создатель «Викингов» Майкл Херст готовит сериал о знаменитом американском преступнике Билли Киде
Мишель Родригес боролась с сексизмом в оригинальном «Форсаже», настояв на изменении исходного сценария
Стивен Содерберг объяснил нетрадиционную последовательность вручения наград на «Оскаре» 2021
13 фактов о Генри Кавилле, узнав которые вы отдадите ему свое сердце
Студия Warner Bros представила новый трейлер мюзикла «На высоте мечты»
Звезды оригинальной «Вестсайдской истории» отреагировали на трейлер предстоящего ремейка
Вышел трейлер мелодрамы «Последнее письмо от твоего любимого» по одноименному роману Джоджо Мойес
Netflix анонсировал англоязычный ремейк мексиканского комедийного хита «Благородное семейство»
Эми Адамс сыграет эколога Сюзанну Симар в фильме о тайной коммуникации деревьев
10 веселых и трогательных фильмов про алкоголь
Заку Снайдеру пришлось вырезать из «Армии мертвецов» сцену с обнаженным зомби-стриптизером
Эндрю Гарфилд впервые прокомментировал слухи о своем появлении в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Netflix объявил о закрытии сериала «Нерегулярные части» после первого сезона
4 мая 2021
Apple TV+ купил права на научно-фантастическую драму «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли
Александр Скарсгард получил роль в третьем сезоне «Наследников»
Звезда «Кролика Джоджо» Томасин МакКензи сыграет главную роль в спортивной драме Оливии Уайлд
Вышел новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти»
В новом проморолике «Форсажа 9» показали все фирменные элементы скоростной франшизы
Вышел трейлер отреставрированной версии драмы «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер
Съемки четвертого сезона «Кобры Кай» официально завершились
Завершились съемки документального фильма о создании «Робокопа» Пола Верховена – доступен первый тизер
По словам Вина Дизеля, в «Форсаже 9» будет раскрыта предыстория Доминика Торетто
Съемки второго сезона «Бриджертонов» официально начались
Исторический сериал «Последнее королевство» завершится пятым сезоном
Элизабет Олсен получила роль домохозяйки-убийцы в мини-сериале HBO Max «Любовь и смерть»
Режиссер Седрик Жименес снимет антитеррористический триллер «Ноябрь» во главе с Жаном Дюжарденом
Тайка Вайтити сыграет пирата Черную Бороду в сериале HBO «Наш флаг означает смерть»
Юэн Макгрегор меняет лицо американской моды в первом трейлере мини-сериала «Холстон»
«Увидимся в кинотеатрах»: студия Marvel выпустила видеоанонс своих ближайших фильмов
Финн Уиттрок сыграет Гая Гарднера в сериале HBO «Зеленый Фонарь»
Netflix выпустил трейлер второй части пятого сезона «Люцифера»
Дж К Симмонс сыграет вместе с Сисси Спейсек в научно-фантастическом сериале «Световые годы»
3 мая 2021
От «Звездных войн» до необычных супергероев и злодеев: 6 новых сериалов в мае
Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
