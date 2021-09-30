Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за сентябрь 2021 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 сентября 2021
Дэвид Теннант сыграет главную роль в сериале об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко
Генри Кавилл готов согласиться на любую роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде
Ридли Скотт за работой: в сети появился документальный ролик о съемках «Последней дуэли»
Согласно новому исследованию, «Синистер» больше не является самым пугающим фильмом всех времен
Крис Коламбус оставил режиссерское кресло фильма по видеоигре «Пять ночей у Фредди»
Разведенный Уильям Джексон Харпер ищет новую подругу в трейлере второго сезона антологии «Личная жизнь»
Вадим Галыгин в неожиданной роли в комедии «Друг на продажу»
В Москве начались съемки детективного сериала «Смерть манекенщицы» с Сергеем Безруковым
По словам Роберта Паттинсона, к DC FanDome создатели «Бэтмена» приготовили для фанатов «много сюрпризов»
«Веному 2» прочат стартовые кассовые сборы в районе $60 млн
Apple TV+ выпустит документальный сериал о бывшем генеральном директоре Nissan и Renault Карлосе Гоне
«Портрет художницы в юности»: студия A24 выпустила трейлер фильма Джоанны Хогг «Сувенир: Часть 2»
Доступна полная версия сцены из «Венома 2», в которой Клетус Кэссиди превращается в Карнажа и устраивает бойню
Компания Apple приобрела права на многообещающий фильм с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни
Квентин Тарантино высказался об изобилии женских ступней в своих фильмах: «Это просто хорошая режиссура»
Канал Syfy выпустил первый тизер перезапуска «Кровавой вечеринки»
В октябре выйдет документальный фильм о создании телефильма «Оно», в котором Пеннивайза сыграл Тим Карри
Дэвид Аркетт вернулся к роли Дьюи из «Крика»: дом из оригинального фильма теперь доступен для съема
Тайка Вайтити в шутку выдвинул себя в качестве кандидата на роль Джеймса Бонда
Сериал «Закон и порядок» вернется в эфир спустя почти 12 лет после закрытия
Тодд Хейнс готовится снять байопик о Пегги Ли и вынашивает идею фильма о Зигмунде Фрейде
Лили-Роуз Депп сыграет с певцом The Weeknd в драматическом сериале «Идол»
Дени Вильнёв дал указание сценаристу «Дюны» сосредоточиться на развитии женских персонажей
В предстоящем ремейке «Телохранителя» главной героиней будет латиноамериканка
Дэйв Франко приступил к съемкам своего ромкома с Элисон Бри в главной роли
Завершились съемки триллера «Свободное падение» с Александром Кузнецовым в роли попавшего в беду космонавта
Студия Disney представила трейлер мультфильма «Энканто» о колумбийской семье, живущей в волшебном доме
Бен Уишоу хотел бы, чтобы Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда заменил актер-гей
«Это продолжение исследования наших внутренних голосов»: Интервью с актёром Томом Харди и режиссёром Энди Сёркисом
Роуэн Эткинсон, Салли Хокинс и Оливия Колман пополнили актерский состав фильма о молодом Вилли Вонке
Ридли Скотт сосредоточится на сиквеле «Гладиатора» после съемок своего фильма о Наполеоне
По словам продюсера, студия Marvel сейчас работает над 31 проектом
Disney+ огласил дату премьеры сериала «Книга Бобы Фетта»
29 сентября 2021
Приготовьтесь, будет страшно: 7 главных хоррор-премьер, которые нужно посмотреть в этом году
Пятый сезон сериала «Хороший доктор» получил первый трейлер и дату релиза
Том Харди рассказал, как был придуман специфический голос Бэйна в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Netflix готовит многосерийную экранизацию подросткового фэнтези-романа Raybearer
Apple TV+ представил трейлер короткометражного мультфильма о любви космонавта и инопланетянки
«Странная дымка в воздухе»: почему Дени Вильнёв снимал «Дюну» в пустыне Лива в течение самых жарких месяцев
Глава WarnerMedia признался, что переговоры о гибридной модели кинорелизов велись в спешке
Мир изменился, а Ларри Дэвид нет: вышел тизер одиннадцатого сезона комедии «Умерь свой энтузиазм»
Джейк Джилленхол едва не сыграл Хэнсела в комедии Бена Стиллера «Образцовый самец»
Новый английский детектив: вышел первый трейлер сериала «Инспектор Адам Дэлглиш»
Студия 20th Century снимет скоростной триллер о перевозчице, которая будет спасать своего бывшего парня
Создатель «Вавилона 5» обещает, что предстоящий перезапуск будет «свежей, но знакомой» историей
Disney+ продлил на второй сезон детективный сериал «Тайное общество мистера Бенедикта»
Корейский сериал «Игра в кальмара» близок к тому, чтобы стать рекордсменом Netflix, превзойдя «Бриджертонов»
Вышел трейлер эффектного театрального мюзикла «Назад в будущее»
Мультсериал «Арчер» продлен на тринадцатый сезон
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Ожидается, что за первые дни в международном прокате «Не время умирать» соберет внушительные $90 млн
Джейми Фокс хотел бы выпустить ремейк «Мизери» во главе с чернокожим актером
Ридли Скотт рассказал, что героиню Джоди Комер из «Последней дуэли» он наделил чертами своей матери
Студия Sony выпустила ролик, посвященный злодейке Визг из «Венома 2»
Майкл Гандольфини готов вновь сыграть Тони Сопрано, но задерживаться в этой роли актер не намерен
Торнадо обрушивается на американский городок в трейлере фильма-катастрофы «13 минут»
Началось производство документального фильма о Селин Дион
Первые зрители «Не время умирать» поделились своими впечатлениями от фильма
Никита Михалков обвинил «Оскар» в политизированности
Появилась подборка кадров из второго сезона «Великой» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом
Новый фильм Гая Ричи обрел официальное название и дату релиза
«Трагедия Макбета» Джоэла Коэна удерживает стопроцентный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Кевин Смит заявил, что «Клерки 3» не станут его последним фильмом: «Я точно буду снимать еще»
Хелена Бонем Картер вернется в сиквеле «Энолы Холмс»
Джонатан Мэйджерс охотится за Идрисом Эльбой в трейлере вестерна «Тем больнее падать»
Следующим режиссерским проектом Энди Серкиса станет экранизация «Скотного двора» Джорджа Оруэлла
Босс Netflix высказался по поводу судебного разбирательства между Скарлетт Йоханссон и Disney
28 сентября 2021
Смелый кинодебют: 6 актрис, начавших карьеру с откровенных ролей
Причудливое, дикое и веселое зрелище: критики поделились впечатлениями от «Венома 2»
Марк Хэмилл признался, что ему нравится трилогия приквелов «Звездных войн»
Новый телепроект в стиле «Баффи»: вышел трейлер сериала «Девушка в лесу»
Актерский состав перезапуска «Милых обманщиц» пополнился тремя исполнительницами
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах
Джордж Мартин рассказал, что в предстоящем приквеле «Игры престолов» будет почти два десятка драконов
«Суперзвезда» родилась: второй показ киноклуба Киноафиши
Неблагополучная семья готовится к празднику в трейлере комедии «Рождество против Уолтерсов»
В сети появились два новых кадра из «Охотников за привидениями: Наследники»
Создатели «Джеймса Бонда» начнут поиски преемника Дэниэла Крэйга в следующем году
Netflix запустил в разработку спин-офф сериала «У меня на районе»
Уилл Смит объяснил свой отказ сыграть заглавного героя в «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино
Боксерского промоутера Дона Кинга в сериале о Майке Тайсоне сыграет Расселл Хорнсби
Босс Netflix намекнул, что у «Очень странных дел» появятся спин-оффы
Кевин Смит высказал свое мнение о мультсериале Marvel «Что, если…?»
Дж К Симмонс согласился сыграть маньяка-социопата в триллере «Лес»
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
Не только Бонд: 12 крутых фильмов о секретных агентах
Ева Амурри сыграет в одном сериале вместе со своей матерью Сьюзен Сарандон
Продюсер «Не время умирать» подчеркнул, что Фиби Уоллер-Бридж внесла весомый вклад в разработку фильма
Персонажи «Наследников» получили парные постеры в преддверии премьеры третьего сезона
«7 инвестиционных кино-уроков»: картины, которые показывают, как не стоит обращаться с деньгами
Сериал «Секс/жизнь» продлен на второй сезон
Смертоносная кукла разделывает жабу в первом отрывке из сериала «Чаки»
Уилл Смит исследует природу в трейлере документального сериала «Добро пожаловать на Землю»
Джейк Джилленхол о роли гея в «Горбатой горе»: «Было очень важно сломить эту стигматизацию»
В Германии вскоре откроется кинотеатр с самым большим в мире IMAX-экраном
Джулия Луис-Дрейфус присоединилась к Эдди Мерфи и Джоне Хиллу в новой комедии от Netflix
Ким Кэтролл сыграет с Себастьяном Манискалко и Робертом Де Ниро в комедии «О моем отце»
Канал CW готовит перезапуск фантастического сериала «Вавилон 5»
Netflix показал новые кадры из второго сезона «Бриджертонов»
Хороший мальчик загружается, ждите: Netflix выпустил промо сериала «Ковбой Бибоп» с умным корги Эйном
Пока безымянный спин-офф «Пацанов» обрел шоураннеров
Вуди Харрельсон впервые превращается в Карнажа в новом отрывке из «Венома 2»
Диего Луна сообщил об окончании съемок сериала «Андор»: «Вы точно увидите знакомые лица»
По словам Джоэла Коэна, стриминг позволяет выпускать столь «рискованные» фильмы, как «Трагедия Макбета»
Facebook проведет прямую трансляцию с мировой премьеры «Не время умирать»
Пол Томас Андерсон представил трейлер своего нового фильма «Лакричная пицца»
27 сентября 2021
Боевик с Дуэйном Джонсоном, комедия с ДиКаприо и документалка про Канье Уэста: 10 самых ожидаемых фильмов Netflix
Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте
Завершившийся в 2017 году сериал «Оборотень» получит продолжение в виде полнометражного фильма
Ушел из жизни знаменитый российский киновед и критик Кирилл Разлогов
Патриша Аркетт сыграет в мини-сериале о женщинах, борющихся с загрязнением окружающей среды
Второй сезон «Эмили в Париже» получил первый тизер и дату премьеры
Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» лишился даты выхода в российский прокат
Стэнли Туччи исполнит роль музыкального продюсера Клайва Дэвиса в предстоящем байопике об Уитни Хьюстон
Актерский состав сериала «Дом дракона» пополнился семью артистами
Имелда Стонтон сообщила, когда состоится релиз пятого сезона «Короны»
Представители киноиндустрии обсуждают киношные штампы в трейлере проекта «Атака голливудских клише!»
Чулпан, которая удивила всех: подведение итогов «Кинотавра 2021»
Netflix выпустил первые проморолики финального сезона «Озарка» и дебютного сезона «Викингов: Вальхалла»
«Материнская любовь незаменима»: Интервью с актёром Евгением Гришковцом и режиссёром Кареном Оганесяном
СМИ: Студия Sony планирует кроссовер при участии Человека-паука, Венома и Зловещей шестерки
Netflix презентовал полноценный трейлер аниме-сериала «Аркейн» по видеоигре League of Legends
Джон Сина и Кэти Бейтс сыграют с Брайаном Коксом и Джоди Тернер-Смит в триллере о президентских выборах
Джаз, пистолеты и корги: Netflix показал вступительную заставку игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Джоэл и Элли: появился первый кадр из сериала по видеоигре The Last of Us
Netflix объявил, когда выйдут новые сезоны «Кобры Кай» и «Короля тигров»
Marvel в судебном порядке будет отстаивать свои права на Железного человека и других популярных супергероев
День, когда закончилось лето: завершение дневников «Кинотавра 2021»
Главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне завоевала румынская драма «Голубая луна»
Добро пожаловать в дом семейства Крил: вышел новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Джонатан Бэйли получает отпор от бойкой леди в первом фрагменте из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix подтвердил сиквелы «Тайлера Рейка», «Убийства на яхте» и «Энолы Холмс»
Морфей откликается на зов и является из потустороннего мира в первом тизере сериала «Песочный человек»
Крупнейшие голливудские студии борются за права на новый фильм с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
Объявлены победители фестиваля «Кинотавр» — главный приз получила драма «Море волнуется раз»
Netflix представил эксклюзивные отрывки из своих звездных фильмов «Не смотри наверх» и «Красное уведомление»
Монахиня Бенедетта упивается наслаждением и страданием в новом трейлере «Искушения» Пола Верховена
«Ведьмак»: Netflix выпустил трейлер и превью второго сезона, а также объявил о разработке новых спин-оффов
Мировые сборы «Дюны» достигли $76 млн, в России фильм собрал свыше миллиарда рублей
Режиссер Скотт Дерриксон показал пугающий постер хоррора «Черный телефон» с Итаном Хоуком
В 2023 году шоураннером «Доктора Кто» станет Расселл Т Дэвис, занимавшийся возрождением сериала в 2005-м
Банковский кассир Дитер мастерски вскрывает сейфы в новом трейлере «Армии воров»
Продюсер «Джеймса Бонда» заявила, что Amazon гарантирует кинотеатральный прокат следующим фильмам франшизы
26 сентября 2021
Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix
25 сентября 2021
Чего стоит ждать от нового мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends
«Кинотавр» раздвигает границы: пятый и шестой день фестиваля
Ограбление казино и семейная комедия: 10 фильмов и сериалов про зомби на Netflix
24 сентября 2021
5 хитростей, которые используют на съёмочной площадке, чтобы изменить облик актёров
Дэвид Ойелоуо и Рашида Джонс получили роли в экранизации серии научно-фантастических романов «Бункер»
HBO Max выпустит документальный фильм об истории и наследии DC
Кевин Бейкон сыграет в ЛГБТ-хорроре о «лечении» нетрадиционной сексуальной ориентации
Школьница мечтает стать рэпером и менять мир своей музыкой в трейлере мультсериала «Мир Кармы»
Год 2054, все животные на планете вымерли: вышел трейлер антиутопичного роуд-муви «Все изменится»
Режиссер Крэйг Гиллеспи рассказал, почему его привлекают кинопроекты о неоднозначных фигурах из реальной жизни
Злодейка Визг охотится за героем Тома Харди в новом проморолике «Венома 2»
Студия A24 объявила даты выхода в прокат фильмов C’mon C’mon и «Красная ракета»
Влюбленный Сергей Безруков спасает русское культурное наследие от нацистов в трейлере драмы «Учености плоды»
Сериал «Девочки из Дерри» завершится третьим сезоном
Уэс Андерсон выпустил анимационный музыкальный клип к фильму «Французский вестник»
Российский сериал «Содержанки» получит спин-офф
Крис Пратт, Чарли Дэй и Аня Тейлор-Джой озвучат главных героев предстоящего мультфильма о супербратьях Марио
Стало известно, кто сыграет Доди аль-Файеда в пятом сезоне «Короны»
Семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд» получил новую дату релиза
Город, мода и еда: появились первые кадры из второго сезона сериала «Эмили в Париже»
В Мехико завершились съемки нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Робин Уильямс помог Мэтту Дэймону получить роль в «Спасти рядового Райана»
Amazon представил трейлер многосерийной адаптации слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Анонимная встреча приводит к параноидальному хаосу в трейлере триллера «Бета-тест»
Композитор сериала «Локи» Натали Холт напишет музыку для фильма DC «Бэтгерл»
Третий сезон сериала «Орвилл» обзавелся датой релиза, новым названием и первым тизером
KION выпустил трейлер документального фильма «Рок за гранью» о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове и Сергее Курехине
Режиссер «Не время умирать» считает устаревшим Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери: «Он насилует женщин»
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM
У Кристен Стюарт зреет решение уйти из королевской семьи в расширенном трейлере фильма «Спенсер»
Художник Бенедикт Камбербэтч чувствует электричество в трейлере байопика «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
23 сентября 2021
10 громких дебютов российских режиссеров
Showtime готовит сериал «Впусти меня» о 12-летней девочке-вампире и ее отце
HBO Max выпустил тизер сериала «Сексуальная жизнь студенток колледжа» — премьера состоится в ноябре
Режиссер «Круэллы» считает, что отсутствие в сиквеле Эммы Томпсон стало бы преступлением
Starz представил трейлер второго сезона сериала «Кайфтаун»
Колин Доннелл сыграет посредника между криминальными группировками Чикаго в криминальной драме «Непочтительный»
Шон Леви и Стивен Найт снимут мини-сериал по роману Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет»
Релиз сериала «Мисс Марвел» перенесен на 2022 год
Тимоти Шаламе видит свою смерть в трейлере «Дюны» для китайского рынка
«КиноПоиск» экранизирует серию детективов Майка Омера о Зои Бентли
Критики неоднозначно приняли байопик «Глаза Тэмми Фэй» с Джессикой Честейн и Эндрю Гарфилдом
Эдди Брок общается с Клетусом Кэссиди, детективом Маллиганом и своим симбиотом в новых отрывках из «Венома 2»
Кевин Харт сыграет искусного вора в своем новом фильме для Netflix
Майкл Гандольфини не может поверить, что его отец играл Тони Сопрано на протяжении девяти лет
Netflix представил трейлер документального фильма «Бритни против Спирс»
В сети появился трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» в формате IMAX 4K
Гэбриел Бирн и Мира Сорвино присоединились к Фрэнку Грилло в касте байопика о Ферруччо Ламборгини
Джон Бойега получил роль в исторической драме «Король-женщина»
Американская премьера «Матрицы: Воскрешение» состоится в Сан-Франциско — именно в этом городе живет Нео
Джеймс Ганн рассчитывает на продолжение сериала «Миротворец», чтобы показать трансформацию героя Джона Сины
Супермен жестоко убивает Джокера в «красном» трейлере анимационного фильма «Несправедливость»
Вышел трейлер фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина — в главных ролях Павел Табаков и Oxxxymiron
Забег с препятствиями: четвертый день «Кинотавра 2021»
Эдди Мерфи заключил эксклюзивный контракт с Amazon Studios
Инопланетяне погружают Землю в хаос в трейлере научно-фантастического сериала «Вторжение»
Появился трейлер спортивной драмы «Американский неудачник» во главе с Закари Ливаем
Девушка пытается спасти свою умершую сестру-близняшку от демонов в трейлере фильма «Ослепительный мир»
Блокбастер Marvel «Вечные» выйдет в России с прокатным рейтингом «18+»
«Невозможно прожить 200 лет и остаться в своем уме»: вышел трейлер триллера о вампирах «Ночные зубы»
Режиссер Кэри Фукунага раскрыл подробности своего ухода из сериала «Настоящий детектив»
Фильм Джорджа Клуни «Нежный бар» получил дату релиза и первый кадр с Беном Аффлеком и Таем Шериданом
Генри Голдинг, Нуми Рапас, Сэм Нил и Даниэла Мелшиор снялись в шпионском экшене о киллерах
Джонни Депп высказался против культуры отмены и предупредил, что жертвой может стать каждый
Студия Warner Bros объявила официальное название и дату релиза «Фантастических тварей 3»
22 сентября 2021
«Кинотавр» – это немного подвиг: показ короткометражек и открытие основного конкурса
Телеаудитория премии «Эмми» возросла по сравнению с 2020 и 2019 годами
Сигурни Уивер надеется, что к моменту выхода «Аватара 2» жизнь кинотеатров вернется в норму
Шон Бин, Фамке Янссен и Макэню Арата сыграют в игровой адаптации аниме «Рыцари Зодиака»
Дениз Ричардс получила роль в семейной комедии о детях, которые хотят защитить свой квартал от взломщиков
Иск со стороны Скарлетт Йоханссон побудил Disney пересмотреть условия контрактов со своими звездами
Продюсерская компания Александра Роднянского и Okko выпустят сериал о Павле Дурове
Крис Коламбус и Disney готовят экранизацию серии детских книг «Дом секретов»
Paramount+ продлил на второй сезон новую версию мультсериала «Ох уж эти детки!»
Появились первые кадры из мини-сериала «Предшественница» — главные роли сыграли Дэвид Ойелоуо и Гугу Эмбата-Ро
Шон Эстин и Эли Лартер пополнили актерский состав криминального триллера «Человек в белом фургоне»
Стало известно, кто сыграет музыканта Бобби Брауна в байопике об Уитни Хьюстон
Майкл С Холл назвал четыре эпизода «Декстера», которые стоит посмотреть перед «Свежей кровью»
В ноябре состоится специальное мероприятие «День Disney+», в рамках которого представят массу эксклюзивного контента
Netflix огласил актерский состав анимационного сериала Arcane: League of Legends
Начались съемки романтического фильма Amazon «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»
В Alcon Entertainment есть два сотрудника, которые следят за цельностью хронологии во франшизе «Бегущий по лезвию»
Во втором сезоне сериала «Колесо времени» одного из главных персонажей сыграет другой актер
Netflix приобрел права на книги Роальда Даля
Переплетение белого и черного: Netflix выпустил трейлер драмы «Идентичность» с Тессой Томпсон и Рут Неггой
Кэтрин Хан исполнит главную роль в биографическом мини-сериале о комедийной актрисе Джоан Риверз
Гильермо дель Торо потратил «примерно 16 лет» на написание сценариев, которые так и не были реализованы
Прекрасная дама, два рыцаря и граф: главные герои «Последней дуэли» Ридли Скотта получили персональные постеры
«Дюна» стартовала в международном прокате лучше «Шан-Чи» и «Бегущего по лезвию 2049»
Звезда «Полуночной мессы» Хамиш Линклейтер получил роль в предстоящем вестерне Уолтера Хилла
В разработку запущен многосерийный спин-офф «Идеального голоса» — Адам Дивайн вернется к роли Бампера Аллена
Мировые сборы «Главного героя» достигли $300 млн
Критики поделились первыми отзывами о фильме «Множественные святые Ньюарка»
Очередной боевик с Лиамом Нисоном обзавелся первым кадром и датой релиза
Скотт Бакула рассказал, что ведутся «существенные переговоры» о перезапуске сериала «Квантовый скачок»
Шекспир в интерпретации Джоэла Коэна: вышел первый тизер драмы «Трагедия Макбета»
Дэниэл Крэйг считает, что роль Джеймса Бонда не стоит отдавать женщине
21 сентября 2021
Что смотрит король ужасов: 10 любимых фильмов Стивена Кинга
В трейлере третьего сезона «Бэтвумен» показали злодея Безумного Шляпника
Молодую маму Аманду Сайфред преследует нечто зловещее в трейлере драмы «Глоток воздуха»
Ричард Мэдден считает, что его персонаж из «Вечных» в будущем способен стать лидером Мстителей
Ева Лонгория и Disney разрабатывают научно-фантастический сериал о подростках
Звезда «Блеска» Бетти Гилпин исполнит одну из ведущих ролей в сериале «Три женщины» по одноименной книге Лизы Таддео
Клинт Иствуд ответил, почему в столь преклонном возрасте он продолжает сниматься в кино
В сети появились новые кадры с Леди Гагой из фильма «Дом Гуччи»
Звезды «Дряни» и «Шерлока» получили роли в сериале «Темные начала»
Обезьяна-киллер сражается с якудза в тизере нового анимационного сериала по комиксам Marvel
Вышел трейлер драмы о взрослении «Миньян» — фильм был показан на Берлинском кинофестивале
Саундтрек Ханса Циммера к «Дюне» теперь можно послушать онлайн
Том Хоппер и Кэт Грэм сыграют в романтическом фильме Netflix «Любовь на вилле»
Режиссер Джастин Лин подтвердил, что финальная часть «Форсажа» будет «одной главой в двух фильмах»
Студия Warner Bros показала веселую подборку неудачных дублей со съемок «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «У меня на районе»
Монтажер «Звездных войн» раскритиковала создателей новейшей трилогии: «Они ничего не понимают»
Студия Sony выпустила серию постеров с главными персонажами «Венома 2»
Сергей Бурунов и ряд других звезд российского кино заключили контракты с агентством видеосервиса Start
Дэвид Кроненберг снял одноминутную короткометражку о собственной смерти
Вышел трейлер криминального экшен-триллера «Рыжая Ида» с Джошем Хартнеттом, Мелиссой Лео и Фрэнком Грилло
Netflix продлил мелодраматический сериал «Виргин Ривер» еще на два сезона
Актер, сценарист, режиссер и светлый человек: вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове
Опальная журналистка Кейт Бекинсейл стремится восстановить свою репутацию в трейлере сериала «Осужденная»
Девушка Джули познает себя в трейлере норвежской комедийной драмы «Худший человек на свете»
Вуди Харрельсон хотел бы сняться в третьей части «Zомбилэнда»
Критики поделились впечатлениями от триллера «Виновный» с Джейком Джилленхолом в главной роли
Джейми Ли Кертис и ее семья готовятся к схватке с Майклом Майерсом в новом трейлере слэшера «Хэллоуин убивает»
Том Хэнкс находит друзей в лице смышленого пса и самодельного робота в трейлере фильма «Финч»
20 сентября 2021
Создатель сериала «Шиттс Крик» снимет для Netflix ромком в рамках нового эксклюзивного контракта
Хоуп может умереть: вышел тизер четвертого сезона «Наследия»
Начались съемки игрового фильма о Чебурашке
7 лучших мировых сериалов-байопиков об именитых артистах
Сценарий «Стражей Галактики 3» растрогал звезд фильма до слез
Стивен Содерберг представил перемонтированную версию своего фильма «Кафка»
«Шан-Чи и легенда десяти колец» остается лидером американского проката
Не только секс: обзор третьего сезона сериала «Половое воспитание»
Генри Кавилл рассказал, что во втором сезоне «Ведьмака» Геральт возьмет на себя роль отца
HBO Max показал первые фрагменты из «Миротворца», перезапуска «Секса в большом городе» и других предстоящих шоу
По словам Эми Адамс, в сиквеле «Зачарованной» будет гораздо больше песен и танцев
Джон Малкович сыграет знаменитого румынского дирижера Серджу Челибидаке
Министерство культуры РФ не допустило в прокат эротическую драму Пола Верховена «Искушение»
Документальный фильм о Сергее Бодрове «Нас других не будет» обрел дату премьеры и постер
Критики тепло приняли третий сезон «Сексуального просвещения»
Меган Фокс и Тайсон Риттер сыграют в переосмыслении «Бонни и Клайда»
Подошли к концу съемки второго сезона «Карнивал Роу»
Появился первый тизер седьмой части хоррор-франшизы «Паранормальное явление»
«Дюна» и «Не время умирать» получили даты выхода в китайский прокат
Пропавшую дочь Бена Аффлека в экшен-триллере «Гипнотик» сыграет Хала Финли
Зрители признали «Сверхъестественное» лучшим сериалом за всю историю канала CW
Автобиографический фильм Кеннета Браны «Белфаст» завоевал главный приз Международного кинофестиваля в Торонто
Начальник завода Хавьер Бардем готовится к важнейшей инспекции в трейлере черной комедии «Хороший босс»
Юэн Макгрегор сообщил об окончании съемок сериала про Оби-Вана Кеноби
Антонио Бандерас, Джейми Кинг и Томми Флэнаган исполнят ведущие роли в экшен-триллере «Банши»
Возвращение в Средиземье: композитор Говард Шор договаривается о написании музыки для сериала «Властелин колец»
32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021»
Голливуд проиграет космическую гонку: съемочная группа российского фильма «Вызов» отправляется на орбиту
Юные звезды «Оно» и «Тихого места» сыграют в ремейке «Пропащих ребят»
Студия A24 выпустила трейлер семейной драмы «Люди» с Ричардом Дженкинсом и Стивеном Яном
В трейлере третьего сезона «Наследников» показали персонажей Эдриана Броуди и Александра Скарсгарда
За первые дни в российском прокате «Дюна» собрала рекордную кассу с момента начала пандемии
Съемки четвертого сезона «Очень странных дел» завершились — скоро выйдет новый тизер
Видео: Дэниэл Крэйг не может сдержать слез, произнося речь в честь окончания съемок «Не время умирать»
Джо и Лав не созданы для нормальной жизни: вышел трейлер третьего сезона «Ты»
Режиссер «Венома 2» подтвердил, что длительность фильма составляет 90 минут
Дэвид Теннант отправляется в удивительное путешествие в первом трейлере сериала «Вокруг света за 80 дней»
Режиссер Мэтт Ривз выложил фото из монтажной комнаты «Бэтмена»
«Корона», «Тед Лассо», «Ход королевы»: объявлены лауреаты премии «Эмми» 2021
17 сентября 2021
«Кино Экспо 2021»: презентация Universal Pictures
Половое просвещение из кино: 13 фильмов о проблемах подростковой сексуальности
Скримеры, проклятые дома и блокбастеры: как снимает Джеймс Ван
Герберт против Вильнёва: 5 изменений, которые претерпела «Дюна» в новой адаптации
Андрея Звягинцева пришлось ввести в искусственную кому
Молодежный сериал «Поколение» ограничится одним сезоном
Вышел трейлер второго сезона сериала «Бескрайнее небо»
Царевна Варвара оказывается в плену у благородного монстра в трейлере мультфильма «Бука. Мое любимое чудище»
Грузинская шахматистка подала в суд на Netflix из-за сексизма в «Ходе королевы»
Хизер Грэм сыграет с Деннисом Куэйдом в драме о самолете, лишившемся пилота
Устрашающее неоновое свечение: появился новый постер психологического триллера «Прошлой ночью в Сохо»
«Дюна» стартовала в российском прокате чуть хуже, чем «Мортал Комбат»
Инопланетяне таят угрозу: вышел трейлер второго сезона сериала «Иная жизнь»
Антон Долин готовит документальный фильм об Алексее Германе — старшем
Джейми Ли Кертис четко и ясно поддержала Скарлетт Йоханссон в ее конфликте с Disney
Зрители вернули сериал «Постучись в мою дверь» в эфир федерального канала
Николас Кейдж не собирается завершать актерскую карьеру: «Этому не бывать»
Три актрисы присоединились к Эмме Коррин в предстоящей экранизации «Любовника леди Чаттерлей»
Фрэнк Грилло сообщил, когда начнутся съемки шестой части «Судной ночи»
Критики разгромили комедийную драму «Скворец» с Мелиссой Маккарти
Джанкарло Эспозито сыграет в драматическом сериале о краже $70 млрд во время урагана Сэнди
Netflix показал первые кадры из мини-сериала «Правдивая история» с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом
Том Хэнкс, его собака и его робот: появился первый постер постапокалиптической драмы «Финч»
Полицейский спецназ обнаруживает ужасающий культ в трейлере хоррора «З/Л/О/94»
Появился финальный трейлер киноверсии мюзикла «Дорогой Эван Хансен»
Брэдли Купер и Кейт Бланшетт составляют зловещий дуэт в первом тизере «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо
Режиссер «Дюны» Дени Вильнёв раскритиковал фильмы Marvel
16 сентября 2021
В ноябре новеллизация «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино выйдет на русском языке
Фэнтезийный сериал «Аванпост» завершится четвертым сезоном
«Кино Экспо 2021»: презентации Sony Pictures и Walt Disney Studios
Netflix представил еще один трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»
«Тед Лассо» стал главным триумфатором Премии Ассоциации телевизионных критиков
Джеймс Ван рассказал, как он придумал шокирующий третий акт фильма ужасов «Злое»
Звезда «Костей» Эмили Дешанель получила ведущую роль в триллер-сериале «Дьявол в Огайо»
Кристен Стюарт согласилась сыграть принцессу Диану в фильме «Спенсер» еще до прочтения сценария
Николас Кейдж объяснил, почему он не станет смотреть фильм, в котором сыграл самого себя
Согласно прогнозам, в прокате «Не время умирать» выступит на одном уровне с «Форсажем 9» и «Шан-Чи»
Седьмая часть «Паранормального явления» получила официальное название и прокатный рейтинг
Продюсер «Песочного человека» обещает, что сериал будет верен первоисточнику
Джеки Чан приступил к съемкам своего нового фильма
Стало известно, на каких условиях студия Universal согласилась сотрудничать с Кристофером Ноланом
Netflix выпустил трейлер бразильского триллера «7 заключенных»
Между прошлым и будущим: вышел тизер-трейлер фантастической мелодрамы «Иголка в стогу времени»
Кристен Риттер готова вернуться к роли Джессики Джонс, если ей найдется место в киновселенной Marvel
Канал CW выпустил тизер третьего сезона «Бэтвумен» — сериал вернется в октябре
За счет предпродажи билетов «Дюна» уже заработала в России свыше 30 млн рублей
Amazon представил тизер-трейлер многосерийной адаптации хоррора ««Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Сэм Ричардсон исполнит ключевую роль в экшен-комедии, продюсером которой выступает Крис Пратт
Брутальный красавец Голливуда: за что мы любим Тома Харди
Ожидается, что «Шан-Чи» останется лидером американского проката, опередив «Мужские слезы» Клинта Иствуда
Дженнифер Энистон призналась, что участие в воссоединении «Друзей» далось звездам сериала тяжелее, чем ожидалось
«Человек или зверь»: появился первый постер фильма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером
Брайс Даллас Ховард выступит режиссером новой версии «Полета навигатора»
Филипп Киркоров исполнит роль Жар-птицы в третьей части «Последнего богатыря»
Дэниэл Крэйг был уверен, что после «007: Спектр» он больше не вернется к роли Джеймса Бонда
Кристен Риттер составит компанию Элизабет Олсен в сериале «Любовь и смерть»
Netflix выпустил новый трейлер своего предстоящего онлайн-мероприятия «Тудум»
Режиссер Хлоя Чжао объяснила, почему Вечные не могли помочь Мстителям в борьбе с Таносом
Появился финальный трейлер российского мультфильма «Кощей. Начало»
Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки исполнит главную роль в сериале по видеоигре Twisted Metal
Эндрю Гарфилд рассказал о своем самом памятном моменте со съемок «Социальной сети»
Мария и Тони влюбляются друг в друга с первого взгляда в первом трейлере «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
Гвендолин Кристи получила роль в предстоящем сериале Netflix о семейке Аддамс
Warner Bros готовит ремейк знаменитого фильма с Уитни Хьюстон «Телохранитель»
Студия Warner Bros потеряла по меньшей мере $50 млн, выпустив «Довод» в прокат в разгар пандемии
Первые зрители «Венома 2» поделились впечатлениями от фильма
15 сентября 2021
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон были в замешательстве от стрижек своих персонажей в фильме «Последняя дуэль»
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер
Тимур Бекмамбетов представил шесть новых кинопроектов в формате screenlife
Согласно инсайдерской информации, Marvel Studios планирует некий игровой проект о зомби
Любимый фильм Педро Альмодовара: в американский прокат выйдет культовый испанский хоррор «Исступление»
Студия Marvel выпустила трейлер заключительных серий дебютного сезона «Что, если…?»
Режиссер «Венома 2» подтвердил, что Sony планирует кроссовер с «Человеком-пауком»
Современный кроссовер «Русалочки» и «Белоснежки»: Рэйчел Зеглер опубликовала совместное фото с Холли Бэйли
Констанс Ву составит компанию Хавьеру Бардему в фильме по детской книге «Лайл, Лайл, крокодил»
«Люди будут смеяться, кричать и плакать»: создатель «Чаки» рассказал, чего ждать от сериала
Мультсериал «Крайний космос» завершится третьим сезоном
По словам Кита Харингтона, для Черного рыцаря «Вечные» могут стать лишь вершиной айсберга
Появился первый трейлер драмы о шахматах «Чемпион мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским
Создатель «Клана Сопрано» крайне разгневан из-за выпуска приквела на HBO Max
В сети появились первые отзывы о боевике «Хороший, плохой, коп» c Джерардом Батлером и Фрэнком Грилло
В новом проморолике «Дюны» обещают эпичную романтику между Тимоти Шаламе и Зендеей
Авторы «Самого счастливого сезона» Клеа ДюВалл и Мэри Холлэнд готовят комедийный сериал «Дневная работа»
Netflix запустил в разработку сериал по циклу комиксов «Грендель»
Своим названием фильм Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» обязан Квентину Тарантино
Маргарет Куэлли едва сводит концы с концами в трейлере сериала «Уборщица. История матери-одиночки»
Малачи Кирби исполнит две ведущие роли в сериале по роману Нила Геймана «Дети Ананси»
Стивен Кинг похвалил мини-сериал «Полуночная месса»
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на второй сезон
Все дело в инопланетянах? Канал CW представил первый трейлер перезапуска сериала «4400»
Брендан Фрейзер и Том Уэллинг сыграли в экшен-сериале «Профессионалы»
Мальчик Николас доказывает реальность волшебства в трейлере семейного фильма о происхождении Рождества
Персонажи сериала «Утраченный символ» обзавелись индивидуальными постерами
Махершала Али сыграет с Джулией Робертс в триллере Netflix «Оставь мир позади»
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Белые ночи», «Централ Партнершип» и премьерный показ Sony Pictures
Вайнона Райдер получила роль в инди-триллере «Корова»
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Лок и ключ»
Amediateka в прямом эфире покажет трансляцию телепремии «Эмми» 2021
Появились первые кадры из фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» со звездным актерским составом
Российский релиз «Французского вестника» Уэса Андерсона состоится на три недели позже
Майк Флэнеган ответил, когда может выйти третий сезон «Призраков»
Комедия «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито получит сиквел
Тим Рот о возвращении к роли Мерзости в сериале «Женщина-Халк»: «Сначала было трудно»
Свой фильм о Роберте Оппенгеймере и атомной бомбе Кристофер Нолан будет снимать совместно с Universal
14 сентября 2021
Криминал, деньги и местные мафиози: 5 потрясающих гангстерских фильмов на Netflix
Вышел трейлер детективного сериала об убийстве школьника «Один из нас лжет»
Анимационный мультсериал «Аквамен: Король Атлантиды» получил первый трейлер
Интеллектуалка и четверо болванов: вышел трейлер ситкома «Умные и красивые»
Фрэнк Грилло снимется в восьмисерийном ремейке «Ночных ястребов»
«Взрыв из прошлого»: создатели «Бруклина 9-9» поделились архивным видео с неудачными дублями
Тед Мелфи выступит режиссером и сценаристом фильма по роману Дона Делилло «Изнанка мира»
Актеры и авторы «Теда Лассо» договариваются о повышении своих гонораров в преддверии съемок третьего сезона
Джеймс Ганн хочет снять второй сезон «Миротворца»
Amazon представил трейлер драмы о молодых балеринах «Райские птицы»
Энди Серкис и Синтия Эриво сыграют с Идрисом Эльбой в полнометражном «Лютере»
Эндрю Гарфилд надеется, что когда-нибудь спин-офф «Человека-паука» о Зловещей шестерке таки состоится
Вышел трейлер датского детективного сериала «Каштановый человечек»
Драма о взрослении «Однажды на Статен-Айленд» с Наоми Уоттс и Фрэнком Грилло выйдет уже в этом месяце
Картины апокалипсиса: в сети появилась страшная вступительная сцена из сериала «Y. Последний мужчина»
Лашана Линч и Ана де Армас рассказывают о своих героинях из «Не время умирать» в новом проморолике к фильму
По данным СМИ, Warner Bros работает над расширением вселенной «Мортал Комбат»
Хейли Этвелл озвучит Лару Крофт в предстоящем аниме-сериале по видеоигре Tomb Raider
Риз Уизерспун сообщила, что у «Блондинки в законе 3» пока нет сценария
Третий сезон «Наследников» получил дату релиза на HBO
Режиссер Андрей Звягинцев находится в немецкой больнице, борясь с последствиями COVID-19
Боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером получит многосерийный перезапуск
Кигэн-Майкл Ки сыграет с Тимоти Шаламе в фильме о молодости Вилли Вонки
Сериал «Нарко: Мексика» завершится третьим сезоном — доступен первый тизер
«Кино Экспо 2021»: презентации компаний «Наше кино», «Каропрокат» и «Про:взгляд»
Amazon разрабатывает игровой сериал о принцессе Ши-Ра
Супергерои в костюмах и в штатском: появились новые кадры из фильма Marvel «Вечные»
Флоренс Пью страстно целуется с Гарри Стайлсом в первом тизере триллера «Не волнуйся, солнышко»
В официальном синопсисе сериала «Соколиный Глаз» подтвердили, что Клинт Бартон больше не является Мстителем
Фантастическая драма «Лебединая песня» с Махершалой Али получила дату релиза
Дэниэл Рэдклифф отрицает, что во время съемок «Гарри Поттера» он сломал сотню волшебных палочек
Во время съемок «Сцен из супружеской жизни» Оскар Айзек пел Джессике Честейн, чтобы сгладить неловкость от сцен секса
Кто из Мстителей фигурирует в мюзикле, на который Клинт Бартон повел свою семью в трейлере «Соколиного Глаза»?
Появился первый кадр из мини-сериала DC «Миротворец» с Джоном Синой
Джефф Бриджес утверждает, что его рак перешел в стадию ремиссии — актер надеется вернуться к работе
HBO Max готовит спин-офф «Бэтмена» о Пингвине в исполнении Колина Фаррелла
Режиссер Райан Джонсон сообщил об окончании съемок сиквела «Достать ножи»
Netflix выпустил трейлер слэшера «В твоем доме кто-то есть»
Дени Вильнёв хотел снять две части «Дюны» одновременно, но от этого плана пришлось отказаться
Лана Вачовски призналась, что именно побудило ее снять «Матрицу 4», воскресив Нео и Тринити
13 сентября 2021
5 героев Disney, которые заслужили свой игровой ремейк
Ничего личного, только «Холодный расчет»: Киноафиша открывает свой киноклуб
Студия Marvel выпустила дебютный трейлер сериала «Соколиный Глаз»
Завершились съемки второго сезона российского сериала «Эпидемия»
Жора Крыжовников снимет сериал по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание»
«Шан-Чи и легенда десяти колец» рискует остаться без проката в Китае из-за давних комментариев Симу Лю
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек считают «Последнюю дуэль» феминистским фильмом
Ричард Линклейтер поделился подробностями о своем предстоящем проекте, посвященном трансцендентализму
Сериалы «Солдаут» и «Стрим» завоевали главные призы фестиваля «Пилот»
Съемки приквела «Хищника» подошли к концу
Брайан Ти сыграет с Николь Кидман в драматическом сериале «Экспаты»
Канал CW представил трейлер третьего сезона «Нэнси Дрю»
Дени Вильнёв смягчил свое отношение к гибридному релизу «Дюны»
Флоренс Пью хотела бы, чтобы в MCU Елена Белова объединилась с Алой Ведьмой и Локи
Цензура дала добро: «Не время умирать» выйдет в китайский прокат
Сериал «Ванда/Вижн» принес Marvel Studios первые премии «Эмми»
Венеция-2021: «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова
Похвала наряду с нареканиями: критики поделились впечатлениями от фильма ужасов Джеймса Вана «Злое»
Лана Вачовски объяснила значение песни White Rabbit в трейлере «Матрицы: Воскрешение»
Персонажи блокбастера Marvel «Вечные» украсили обложки журнала Total Film
Критики прохладно приняли драматический мюзикл «Дорогой Эван Хансен»
Критики представили первые отзывы об исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль»
Вышел первый трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
Хронометраж «Венома 2» составит всего полтора часа
Элайджа Вуд назвал свою любимую часть «Властелина колец»
Бенжамен Лаверн: «Если вы заберетесь в мысли любого человека во время семейного ужина, то наверняка обнаружите там что-то очень странное»
Билли Боб Торнтон получил роль в приквеле «Йеллоустоуна» под названием «1883»
К актерскому составу «Неудержимых 4» присоединился Энди Гарсиа
Четыре неназванных фильма Marvel Studios получили даты релиза в 2024 году
Предстоящий фильм Дэвида О Расселла со звездным актерским составом выйдет в 2022 году
В России «Не время умирать» выйдет на неделю позже намеченного ранее срока
«Шан-Чи и легенда десяти колец» продолжает наращивать успех — мировые сборы фильма превысили $250 млн
Релиз приквела «Безумного Макса» о Фьюриосе смещен на 2024 год
Джон Литгоу сыграет с Джулианной Мур и Себастианом Стэном в триллере от Apple и студии A24
Звезды «Пацанов» объявили об окончании съемок третьего сезона
Съемки «Миссии: невыполнима 7» наконец завершились
Disney выпустит «Вечных», «Последнюю дуэль» и ряд других крупных фильмов исключительно в кинотеатрах
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2021: главный приз получила драма «Событие»
Ридли Скотт хотел бы снять мюзикл и вестерн
Новый фильм Пола Томаса Андерсона обзавелся официальным названием
12 сентября 2021
Венеция-2021: «Событие» Одри Диван
11 сентября 2021
Венеция-2021: «Последняя дуэль» Ридли Скотта
Венеция-2021: «Холодный расчет» Пола Шредера
Не только «Дюна»: 5 книг в жанре фантастика, которые собираются экранизировать
10 сентября 2021
6 лучших боди-хорроров для зрителей с крепкими нервами
Создатели «Джеймса Бонда» признали, что производство «Кванта милосердия» пошло не по плану
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес прибыли в Венецию на мировую премьеру фильма «Последняя дуэль»
Появился первый кадр из фильма ужасов «З/Л/О/94»
«Легенда о Зеленом рыцаре» выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»
Режиссер Скотт Дерриксон показал кадр с убийцей в маске из фильма «Черный телефон»
Прежде чем подать иск против Disney, Скарлетт Йоханссон хотела получить за «Черную Вдову» $100 млн
Эмили Уотсон, Эдди Марсан и Омари Дуглас получили роли в байопике о менеджере The Beatles
Студия Warner Bros выпустила первые семь минут «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном
Драматический сериал «24 часа» с Кифером Сазерлендом может получить продолжение
Пол Томас Андерсон присылает музыканту Джонни Гринвуду «назойливые» письма о своих новых проектах
Драматический мюзикл «Дорогой Эван Хансен» открыл кинофестиваль в Торонто
HBO Max продлил новую «Сплетницу» на второй сезон
Джеффри Райт рассказал о проблемах из-за COVID во время съемок «Бэтмена»
Netflix представил трейлер мюзикла о принцессе Диане
Вышел новый тизер «Французского вестника» — ролик посвящен персонажу Билла Мюррея
Автомобили из «Безумного Макса: Дорога ярости» продадут на аукционе
В официальном синопсисе «Матрицы: Воскрешение» есть намек, что вторая и третья части не являются каноном
Видео: мускулистый Крис Хемсворт готовится к съемкам «Тайлера Рейка 2»
Сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа стал рекордсменом AppleTV+ по количеству просмотров
«Хэллоуин убивает» выйдет одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе Peacock
Яхья Абдул-Матин II подтвердил, что в «Матрице: Воскрешение» он играет Морфеуса
«Эволюционирующий монстр» Майкл С Холл точит свой тесак в новом трейлере «Декстера: Свежая кровь»
Захватывающие приключения с дефективным роботом: вышел новый трейлер мультфильма «Неисправимый Рон»
Студия Sony объявила дату релиза байопика об Уитни Хьюстон
Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о Гарри Поттере
Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу перезапуска «Особняка с привидениями»
Кристофер Нолан собирается снять фильм об атомной бомбе и Второй мировой войне
Джуно Темпл сыграет с Юэном Макгрегором в фильме Дага Лаймана «Эверест»
Студия Sony представила русскоязычный трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»
Рыцарь Мэтт Дэймон отстаивает в бою честь Джоди Комер в новом тизере «Последней дуэли»
9 сентября 2021
Мужские слезы: 6 суровых, но чувствительных киноперсонажей
Четвертый сезон «Звездного пути: Дискавери» получил дату премьеры
Сериал «Приятные хлопоты» продлен на четвертый сезон
Босс IMAX Corporation считает, что кассовый успех «Шан-Чи» доказал ненужность гибридной модели кинорелизов
HBO Max вскоре станет доступен в Европе
Киану Ривз вновь следует за белым кроликом в первом трейлере «Матрицы: Воскрешение»
Появился трейлер фильма «Нулевой контакт», снятого при помощи Zoom, — в главной роли Энтони Хопкинс
Критики тепло приняли сериал «Y. Последний мужчина»
Действие «Вечных» развернется параллельно с событиями «Человека-паука: Нет пути домой»
Люси Барретт заменит Мадлен Манток в четвертом сезоне «Зачарованных»
Дэвид Теннант и его жена Джорджия сыграют в сериале по мотивам «Доктора Джекила и мистера Хайда»
Вышел новый трейлер второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Супермен сходит с ума из-за смерти Лоис Лейн в трейлере анимационного фильма DC «Несправедливость»
Николас Кейдж сыграет в первом вестерне в своей карьере
Бенедикт Камбербэтч анализировал свои сны, готовясь к роли в фильме «Власть пса»
Писатель Алексей Сальников остался доволен экранизацией своего романа «Петровы в гриппе и вокруг него»
Джеймс Ван допускает, что его предстоящий хоррор «Злое» положит начало новой франшизе
Режиссер «Не время умирать» прокомментировал слухи, что персонаж Рами Малека — это злодей Доктор Ноу
Омар Эппс и Майкл Или исполнят главные роли в криминальном триллере о семье, морали и братских узах
Дастин Хоффман, Дерек Джекоби, Айлин Аткинс и Сэм Нил сыграют в комедии о поездке Бернарда Шоу в Голливуд
Сериал «Необыкновенный плейлист Зои» получит продолжение в виде полнометражного рождественского фильма
Эротическая драма Пола Верховена «Искушение» получила русскоязычный трейлер
Вышел первый трейлер хоррор-триллера «Охота на ведьм»
Стало известно, кто станет преемником Арнольда Шварценеггера в многосерийной адаптации «Правдивой лжи»
Брюс Уиллис и Майкл Рукер сыграют в экранизации графического романа о тюрьме для самых опасных суперзлодеев
Семейная драма с завязкой триллера: обзор на новый сериал «Пропавшая»
Религиозная вера, чудеса и их темная сторона: появился расширенный трейлер хоррор-сериала «Полуночная месса»
Харрисон Форд вернулся к съемкам «Индианы Джонса 5» после операции на травмированном плече
В сети появились первые отзывы критиков о слэшере «Хэллоуин убивает»
Отрывки из тизеров «Матрицы 4» собрали в одно видео
В российский прокат «Веном 2» тоже выйдет на две недели раньше
Хоакин Феникс читает своему маленькому племяннику о том, что значит быть человеком, в трейлере драмы C’mon C’mon
Оуэн Уилсон получил роль в перезапуске «Особняка с привидениями»
Оправившись от сердечного приступа, Боб Оденкерк вернулся на съемочную площадку «Лучше звоните Солу»
«Человек, который создал Тони Сопрано»: вышел второй трейлер фильма «Множественные святые Ньюарка»
Эндрю Гарфилд вновь опроверг слух о своем появлении в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Бенедикт Камбербэтч высказался о судебном разбирательстве между Скарлетт Йоханссон и Disney
Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс предупреждают мир о надвигающемся конце света в трейлере «Не смотрите наверх»
Студентка Томасин МакКензи переносится в Лондон 1960-х в новом трейлере хоррора «Прошлой ночью в Сохо»
8 сентября 2021
5 ролей в кино, которые оказались слишком взрослыми для юных актрис
Когда реальность и брак несовместимы: обзор нового сериала «Сцены из супружеской жизни»
Появился первый проморолик восемнадцатого сезона «Анатомии страсти»
Киностудия Данилы Козловского будет выпускать сериалы совместно с видеосервисом Start
Реге Пейдж намекнул на свое возможное камео во втором сезоне «Бриджертонов»
Netflix выпустил трейлер документального фильма «Мексиканская полиция»
Супруги Тим Рот и Вики Крипс ищут вдохновение в трейлере фильма «Остров Бергмана»
Сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка» не разделяет точку зрения Мартина Скорсезе на супергеройские фильмы
Эбигейл Спенсер вернется к роли Меган Хант в восемнадцатом сезоне «Анатомии страсти»
Готовясь к роли в байопике «Глаза Тэмми Фэй», Джессика Честейн прониклась сочувствием к своей героине
Мэтт Бомер сыграет в многосерийном политическом триллере «Товарищи-путешественники»
Видео: создатели «Рика и Морти» комментируют душераздирающую концовку пятого сезона
Актриса Лесли Грейс рассказала, какой будет Барбара Гордон в предстоящем фильме «Бэтгерл»
Звезда байопика «Спенсер» Кристен Стюарт сравнила принцессу Диану с ведущим детской телепередачи
Джейсон Судейкис в роли преступника поневоле: вышел трейлер криминальной драмы «К югу от рая»
Сценаристка «Фаворитки» готовит драматический мини-сериал о Марии-Антуанетте
Disney+ выпустил трейлер LEGO-спецвыпуска «Звездных войн»
Студия A24 опубликовала серию постеров к фильму Cʼmon Cʼmon с Хоакином Фениксом
Вышел трейлер документального фильма о певице Джанет Джексон
Продюсер Катрин Дюссар анонсировала новые фильмы Питера Гринуэя, Амоса Гитая и Рити Панха
Безумные приключения на каникулах: вышел новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур»
Шоураннер «Y. Последний мужчина» хочет, чтобы сериал продлился пять или шесть сезонов
Вонг Кар-Вай выпустит невиданные ранее кадры из своего знаменитого фильма «Любовное настроение»
На Rotten Tomatoes «Шан-Чи и легенда десяти колец» имеет самый высокий зрительский рейтинг среди всех фильмов MCU
Сьюзен Сарандон и Анна Фрил сыграют в драматическом сериале о кантри-музыке
По словам режиссера Энди Серкиса, «Веном 2» будет фильмом о любви
Amazon объявил дату выпуска документального фильма о Джастине Бибере
В третьем сезоне «Пацанов» у корпорации Vought появится свой стрим-сервис
Актеры не могут сдержать смех в подборке неудачных дублей со съемок «Форсажа 9»
Netflix готовит свой второй российский сериал — главную роль исполнит Александр Петров
Сальма Хайек отметила свой 55-й день рождения в компании Анджелины Джоли
Шоураннер «Эйфории» утверждает, что второй сезон сериала будет жестоким
Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в стильном нуар-фильме
Запущен инновационный сайт «Матрицы 4» с бессчетным количеством тизеров — полноценный трейлер выйдет 9 сентября
Марк Руффало выложил отрывок из новой серии «Что, если…?» с зомби-версией Тони Старка
Режиссер «Аквамена 2» опубликовал фото с неузнаваемым Патриком Уилсоном в образе Орма
Работник службы спасения Джейк Джилленхол выслеживает похитителя в трейлере триллера «Виновный»
«С этим домом что-то не так»: вышел трейлер фильма ужасов «Никто не уйдет живым»
7 сентября 2021
От «Ковбоя Бибопа» до «Бивиса и Батт-Хеда»: грядущие перезапуски культовых проектов
«Петровы в гриппе» и не только: предстоящие экранизации популярных книг
Анджелина Джоли объяснила, почему она согласилась присоединится к киновселенной Marvel
Netflix выпустил трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»
Режиссер Джеймс Ван обещает, что «Аквамен 2» будет устроен сложнее, чем первый фильм
Начались съемки новой части «Восставшего из ада»
Ушел из жизни актер Майкл Кеннет Уильямс — звезде «Прослушки» и «Страны Лавкрафта» было 54 года
Паоло Соррентино о своем самом личном фильме «Рука Бога»: «Храбрость пришлось проявить при написании сценария»
Симу Лю опубликовал свое старое стоковое фото в ответ тем, кто не верил в успех «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Оскар Айзек рассказал, чем его заинтересовала роль главного героя в фильме «Холодный расчет»
Джейми Ли Кертис опубликовала фото со съемок «Хэллоуин убивает» в честь скорой премьеры фильма
Вышел трейлер нового фильма Олега Сенцова «Носорог»
Обезумевший фанат с киркой напал на Такеши Китано
Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат «Кошмар на улице Вязов» 1984 года
Netflix показал постер корейского триллер-сериала «Во имя мести»
«Рик и Морти»: появился новый ролик с Кристофером Ллойдом в образе Рика Санчеза
Стэнли Туччи рассказал, что три года назад у него был диагностирован рак
Карикатура о политическом скандале: обзор на «Импичмент: Американская история преступлений» Райана Мерфи
Бенедикт Камбербэтч высказался об исполнении роли гея в фильме «Власть пса»
Сценарий «Не время умирать» подвергался изменениям уже во время съемок
Художник показал фан-постер «Человека-паука: Нет пути домой», предвкушая возвращение Зеленого Гоблина
Вышел трейлер пандемийного роуд-муви «Эвакуация»
Актеры из франшизы «Чудаки» потратили на лечение своих травм $24 млн
Том Харди лично пригласил Энди Серкиса выступить режиссером «Венома 2»
Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта
В новом тизере финального сезона «Люцифера» показали «того самого» Адама
Писательница Джойс Кэрол Оутс рассказала, каким будет байопик о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Amazon отрицает информацию, что Николь Кидман покинула съемки сериала «Экспаты» из-за разногласий с режиссером
Факультет изящных искусств в Университете Говарда переименовали в честь Чедвика Боузмана
У Пола Беттани есть идеи относительно дальнейшей судьбы Белого Вижна в киновселенной Marvel
Создатели «Дюны» представили новый 8-минутный ролик о работе над фильмом
Режиссер «Лунного рыцаря» обещает, что сериал будет «сложным, серьезным и на важные темы»
На новых постерах мультсериала «Что, если…?» показали зомби-версии Капитана Америки и Соколиного Глаза
Сериал «Чаки» получил новый устрашающий постер
Релиз «Венома 2» состоится на две недели раньше благодаря кассовому успеху «Шан-Чи»
Ричард Мэдден рассказал, что съемки в «Вечных» оказались физически изнурительными
По повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» снимут сериал
Фиби Уоллер-Бридж покинула сериал «Мистер и миссис Смит» из-за разногласий с Дональдом Гловером
Умер Жан-Поль Бельмондо
6 сентября 2021
Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалах
Венеция-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол
Чего ждать от финальных серий: Netflix выпустил новый тизер шестого сезона «Люцифера»
Джеффри Дин Морган о Мэгги и Нигане из «Ходячих мертвецов»: «Она его ненавидит, но нуждается в нем»
Disney+ выпустил видео о десяти секретных камео в «Звездных войнах»
Натали Портман рассказала, как она работала над своей физической формой для съемок в «Торе: Любовь и гром»
Мэгги Джилленхол рассказала, что роль в сериале о порноиндустрии «Двойка» побудила ее снять «Потерянную дочь»
Джейн Кэмпион о женщинах-режиссерах: «Только дайте им шанс, и их будет не остановить»
К касту «Капитана Марвел 2» официально присоединился Пак Со-джун
Майкл Китон лично придумал внешность своего персонажа из фильма «Битлджюс»
Персонажи мультфильма «Семейка Аддамс 2» получили индивидуальные постеры в виде открыток
Студия Marvel официально объявила Шан-Чи новым Мстителем
Джонни Ноксвилл забавным способом сообщил о переносе релиза «Чудаков навсегда»
Критики поделились первыми впечатлениями от хоррора Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»
Ник Кассаветис напишет сценарий для драмы о высокой моде «Кутюр»
Критики тепло приняли байопик «Король Ричард» о юных сестрах Уильямс и их отце
Завершились съемки второго сезона сериала «Звездный путь: Пикар» — вскоре начнется работа над третьим сезоном
HBO Max выпустит спин-оффа сериала «Роковой патруль»
Братья Руссо могут отказаться от сотрудничества с Marvel Studios из-за суда в связи с «Черной Вдовой»
Лесли Одом — младший не знал, что он проходил прослушивание на роль в приквеле «Клана Сопрано»
Появились первые отзывы о боевике «Кейт» c Мэри Элизабет Уинстэд
Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт снялись в триллере о доминатрикс и ее богатом клиенте
Инсайдеры предупреждают, что релиз «Не время умирать», скорее всего, вновь перенесут
Режиссер Дестин Дэниел Креттон очень хотел бы снять сиквел «Шан-Чи и легенды десяти колец»
У Бенедикта Камбербэтча и Кристен Стюарт есть отличная возможность завоевать свои первые премии «Оскар»
Кристофер Ллойд предстал в образе Рика Санчеза в игровом промо мультсериала «Рик и Морти»
Студия Searchlight Pictures выпустила ролик о создании фильма Уэса Андерсона «Французский вестник»
Мэтт Диллон и Шарлотта Генсбур сыграют главные роли в фильме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена
Критики пребывают в восторге от игры Кристен Стюарт в фильме «Спенсер: Тайна принцессы Дианы»
По словам Кевина Файги, съемки второго сезона «Локи» могут начаться не ранее 2023 года
«Аквамен 2»: Джейсон Момоа показал свой новый супергеройский костюм
Критики хвалят эпичный размах «Дюны», но недовольны незавершенностью фильма
Производство мини-сериала «Предложение» приостановлено из-за положительного теста на COVID-19 у Майлза Теллера
Анджелина Джоли отказалась от роли в «Авиаторе» из-за Харви Вайнштейна: «Я предупреждала людей о нем»
Режиссер Эдгар Райт просит первых зрителей «Прошлой ночью в Сохо» не раскрывать сюжет фильма
Дени Вильнёв готов приступить к съемкам второй части «Дюны» в 2022 году
За первые дни в мировом прокате фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал без малого $140 млн
5 сентября 2021
Венеция-2021: «Рука бога» Паоло Соррентино
3 сентября 2021
Венеция-2021: «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» Пабло Ларраина
На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера «Дюны» Дени Вильнёва
Начались съемки второго сезона сериала Netflix «Варвары»
Джоди Комер подтвердила, что сыграет Жозефину в фильме Ридли Скотта о Наполеоне
Канал AMC выпустил трейлер второго сезона «Ходячих мертвецов: Мир за пределами»
Звезда «Дюны» 1984 года Франческа Аннис уже при просмотре вступительной сцены поняла, что фильм в беде
Съемки экшен-триллера Trigger Warning во главе с Джессикой Альбой начнутся в ближайшие недели
Netflix объявил звездный актерский состав предстоящей хоррор-антологии Гильермо дель Торо
Исса Рэй размышляет о своем прошлом в тизере финального сезона «Белой вороны»
Вышел трейлер драматического фильма Кеннета Браны «Белфаст»
Режиссер нового «Блэйда» рассказал о своем подходе к изображению знаменитого охотника на вампиров
Майка Монро и звезда «Белого лотоса» Джейк Лэси сыграют в научно-фантастическом триллере студии Paramount
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить сиквел
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов
«У меня нет мечты, я готов ко всему»: интервью с Евгением Романцовым
Disney+ продлил сериал «Большая шишка» на второй сезон
Сериал Тайки Вайтити «Псы резервации» получит второй сезон
В сети появились фото кота, который «сыграет» Бегемота в фильме «Воланд»
Вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем удостоился четырехминутной овации на Венецианском кинофестивале
Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс раскритиковала стрим-сервисы за выпуск «фальшивых» фильмов
Появился новый отрывок из «Французского вестника» Уэса Андерсона — в фильме будут анимационные вставки
Лашана Линч присоединилась к Виоле Дэвис в актерском составе исторического эпоса об африканской стране Дагомее
Тимоти Шаламе отрабатывает рукопашный бой с Джошем Бролином в отрывке из «Дюны»
На кинофестивале в Торонто состоится премьера секретного фильма Стивена Содерберга
Биографический сериал «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд завершится третьим сезоном — доступен новый тизер
Хоррор-сериал Майка Флэнегана «Полуночная месса» обзавелся красочным постером со множеством персонажей
Билли Боб Торнтон и Робин Райт сыграют в триллере о парне, который стремится вырваться из-под опеки властного отца
Венеция-2021: «Власть пса» Джейн Кэмпион
«Заплатит каждый»: вышел трейлер четвертого сезона «Йеллоустоуна»
Венеция-2021: «Параллельные матери» Педро Альмодовара
Робкий Бенедикт Камбербэтч без стука заявляется к Клер Фой в первом отрывке из байопика «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
Студия Lionsgate представила первый тизер-трейлер фильма-катастрофы «Падение Луны»
Альфред Молина сыграет детектива полиции в драматическом сериале в духе «Твин Пикса»
Кристофер Эбботт пополнил актерский состав предстоящего фильма Йоргоса Лантимоса
«История самого известного русского шансонье»: вышел дебютный трейлер сериала «Вертинский»
Оскар Айзек соскучился по съемкам в авторском кино после работы над «Звездными войнами»
В США экранизируют роман Владимира Набокова «Приглашение на казнь»
Amazon выпустил первый трейлер фэнтезийного сериала «Колесо времени» с Розамунд Пайк
2 сентября 2021
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
«Тянущая боль буквально поселилась в моих ногах»: Интервью с актёром Симу Лю
У женщин по-прежнему больше возможностей проявить себя в документальном кино, чем в игровом
Доступен новый трейлер «Купе номер 6» Юхо Куосманена — фильм получил призы на прошедшем Каннском кинофестивале
Стартовали съемки российского фильма «Клипмейкеры»
Четвертый сезон сериала «Грешница» получил трейлер и дату премьеры
Появился трейлер испанского фестивального фильма о колонизации Америки «Они несут смерть»
START и «Квартет И» представили тизер сериала «В Бореньке чего-то нет»
12 новых страшилок: появился трейлер третьего сезона «Калейдоскопа ужасов»
Netflix показал первые кадры из предстоящего анимационного эпизода «Люцифера»
Криминальный триллер Clean с Эдрианом Броуди в главной роли выйдет в 2022 году
Появились первые кадры из вампирского хоррор-триллера «Ночные зубы» с Сидни Суини и Меган Фокс
Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
Преступление без наказания: репортаж со съемок сериала «Историк»
В Москве начались съемки сериала «The Тёлки» по одноименному роману Сергея Минаева
Майкл Гандольфини поделился, каково ему было стать преемником своего отца в роли Тони Сопрано
Винни Джонс хотел бы сняться в сиквеле «Большого куша» Гая Ричи
Нил Бломкамп вряд ли вернется к «Чужому 5», даже если ему дадут такую возможность
Создатель «Манифеста» обещает, что сериал закончится так, как задумывалось изначально
Тони Револори пополнил актерский состав предстоящего фильма Уэса Андерсона
В сеть проник первый трейлер «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом
Аня Тейлор-Джой получила роль молодой Фьюриосы благодаря «Прошлой ночью в Сохо»
Джонатан Риз Майерс и Эмиль Хирш охотятся за картиной Энди Уорхола в трейлере боевика «Американская ночь»
Невозмутимый Брюс Уиллис попадает в новую криминальную передрягу в трейлере боевика «Пережить игру»
Кевин Смит поделился фото с актерским составом «Клерков 3» в честь окончания съемок фильма
Вышел трейлер триллера «Исчезнувший», в котором Джеймс МакЭвой полностью сымпровизировал свою роль
Напуганная Аннабелль Уоллис не может найти себе места в большом доме в отрывке из хоррора «Злое»
Барри Левинсон снимет мини-сериал о высадке американцев на Луну
Ночной мститель, Женщина-Халк и «возвращение» Тони Старка: все о новых героях Marvel
«Веном: Да будет Карнаж» обзавелся прокатным рейтингом
Супергерои-неудачники готовятся столкнуться с братством злодеев в трейлере третьего сезона «Рокового патруля»
Документальный сериал «Неразгаданные тайны» продлен на третий сезон
Amazon показал новый кадр из сериала «Колесо времени» и анонсировал первый трейлер
Завершение фестиваля «Окно в Европу»: краткий обзор
Критики считают, что фильм «Золушка» с Камилой Кабейо и Билли Портером оказался неудачным
Байопик об Уитни Хьюстон обрел нового режиссера
Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» встретили на Венецианском фестивале 9-минутной стоячей овацией
Звезда «Сорвиголовы» Чарли Кокс опроверг теорию о своем появлении в трейлере «Человека-паука: Нет пути домой»
Премьера «Охотников за привидениями: Наследники» состоится на неделю позже
Ожидается, что стартовые сборы «Шан-Чи и легенды десяти колец» составят около $90 млн
С 1 октября знаменитый ситком «Сайнфелд» будет доступен на Netflix
«Топ Ган: Мэверик» выйдет еще на полгода позже, релиз «Миссии: невыполнима 7» смещен на осень 2022 года
Том Холланд поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав милое закулисное фото
Комедия «Друзья по отпуску» получит сиквел
Сигурни Уивер и Джоэл Эдгертон сыграют в новом фильме Пола Шредера
1 сентября 2021
Кино, которое спасет чью-то жизнь, снимают в Красноярске
Тимоти Шаламе в спешке дочитывал «Дюну» Фрэнка Герберта перед встречей с Дени Вильнёвом
Шоураннер «Ривердейла» сообщил, что съемки шестого сезона уже начались
Марк Руффало оставил загадочный комментарий по поводу своего возможного камео в сериале «Лунный рыцарь»
Вышел трейлер драмы «Ариаферма» с Тони Сервилло и Сильвио Орландо
Эффектная демоница заключает договор с преступником в трейлере комедийного хоррора «Вал»
Джеймс Ганн поделился любопытными фактами об «Отряде самоубийц: Миссия навылет»
Появились первые кадры из сериала «Осужденная» во главе с Кейт Бекинсейл
Netflix приобрел права на французский мультфильм «Вершина богов»
Сыщик Гай Пирс и андроид Матильда Лутс ведут поиски пропавшей девочки в отрывке из фильма «Зона 414»
Нина Добрев и еще ряд артистов пополнили актерский состав комедии об убийстве «Встреча выпускников»
Продюсер «Лучше звоните Солу» не знает, когда состоится премьера финального сезона сериала
Стив МакКуин готовит три документальных фильма об истории чернокожего населения Великобритании
Наряду с «Паранормальным явлением 7» на стриминге выйдет документальный фильм о создании франшизы
Роль Уилла в перезапуске «Принца из Беверли-Хиллз» сыграет дебютант Джабари Бэнкс
М Найт Шьямалан уже работает над сценарием своего очередного фильма
У героини Аквафины из «Шан-Чи и легенды десяти колец» нет аналога в комиксах Marvel
Apple TV выпустит документальный фильм о карьере Дэниэла Крэйга в качестве Джеймса Бонда
Кевин Смит заканчивает съемки «Клерков 3»
Фрэнсис Форд Коппола готов потратить $100 млн собственных средств, чтобы снять фильм своей мечты «Мегалополис»
Вышел трейлер российской новогодней комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пегов
Disney+ выпустит драматический сериал о выдающемся модельере Карле Лагерфельде
Симбиоты и все основные персонажи: появился новый постер «Венома: Да будет Карнаж»
Стало известно, сколько эпизодов будет в сериале Marvel «Соколиный Глаз»
Две пары родителей собрались поговорить о страшной трагедии в трейлере драмы «Месса»
Джереми Реннер и Кайл Чандлер пытаются навести порядок в беспокойном городе в трейлере сериала «Мэр Кингстауна»
Продюсерский проект Александра Роднянского «Красная радуга» получил главный приз на фестивале Series Mania
Хантер Шафер, Джон Малкович и Джемма Чан сыграют в хорроре «Кукушка»
Мастер хоррора Джеймс Ван возвращается к истокам: вышел новый трейлер фильма ужасов «Злое»
«Семейка Крудс» получит многосерийный спин-офф — доступен первый трейлер
Новый трейлер «Бэтмена» и масса других материалов: анонсирована программа онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Съемки «Шазама! 2» подошли к концу
Появилось первое промофото сериала DC «Миротворец»
Готовьтесь к эпичной концовке: вышли финальные трейлеры «Не время умирать»
Любовь Аксёнова возглавила список наиболее востребованных молодых российских актрис
Звезда «Бората 2» Мария Бакалова исполнит главную роль в ромкоме «Медовый месяц»
На кону $100 млн: студия Paramount судится со страховой компанией в связи со срывом съемок «Миссии: невыполнима 7»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить