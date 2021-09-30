Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалах

Венеция-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол

Чего ждать от финальных серий: Netflix выпустил новый тизер шестого сезона «Люцифера»

Джеффри Дин Морган о Мэгги и Нигане из «Ходячих мертвецов»: «Она его ненавидит, но нуждается в нем»

Disney+ выпустил видео о десяти секретных камео в «Звездных войнах»

Натали Портман рассказала, как она работала над своей физической формой для съемок в «Торе: Любовь и гром»

Мэгги Джилленхол рассказала, что роль в сериале о порноиндустрии «Двойка» побудила ее снять «Потерянную дочь»

Джейн Кэмпион о женщинах-режиссерах: «Только дайте им шанс, и их будет не остановить»

К касту «Капитана Марвел 2» официально присоединился Пак Со-джун

Майкл Китон лично придумал внешность своего персонажа из фильма «Битлджюс»

Персонажи мультфильма «Семейка Аддамс 2» получили индивидуальные постеры в виде открыток

Студия Marvel официально объявила Шан-Чи новым Мстителем

Джонни Ноксвилл забавным способом сообщил о переносе релиза «Чудаков навсегда»

Критики поделились первыми впечатлениями от хоррора Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

Ник Кассаветис напишет сценарий для драмы о высокой моде «Кутюр»

Критики тепло приняли байопик «Король Ричард» о юных сестрах Уильямс и их отце

Завершились съемки второго сезона сериала «Звездный путь: Пикар» — вскоре начнется работа над третьим сезоном

HBO Max выпустит спин-оффа сериала «Роковой патруль»

Братья Руссо могут отказаться от сотрудничества с Marvel Studios из-за суда в связи с «Черной Вдовой»

Лесли Одом — младший не знал, что он проходил прослушивание на роль в приквеле «Клана Сопрано»

Появились первые отзывы о боевике «Кейт» c Мэри Элизабет Уинстэд

Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт снялись в триллере о доминатрикс и ее богатом клиенте

Инсайдеры предупреждают, что релиз «Не время умирать», скорее всего, вновь перенесут

Режиссер Дестин Дэниел Креттон очень хотел бы снять сиквел «Шан-Чи и легенды десяти колец»

У Бенедикта Камбербэтча и Кристен Стюарт есть отличная возможность завоевать свои первые премии «Оскар»

Кристофер Ллойд предстал в образе Рика Санчеза в игровом промо мультсериала «Рик и Морти»

Студия Searchlight Pictures выпустила ролик о создании фильма Уэса Андерсона «Французский вестник»

Мэтт Диллон и Шарлотта Генсбур сыграют главные роли в фильме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена

Критики пребывают в восторге от игры Кристен Стюарт в фильме «Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

По словам Кевина Файги, съемки второго сезона «Локи» могут начаться не ранее 2023 года

«Аквамен 2»: Джейсон Момоа показал свой новый супергеройский костюм

Критики хвалят эпичный размах «Дюны», но недовольны незавершенностью фильма

Производство мини-сериала «Предложение» приостановлено из-за положительного теста на COVID-19 у Майлза Теллера

Анджелина Джоли отказалась от роли в «Авиаторе» из-за Харви Вайнштейна: «Я предупреждала людей о нем»

Режиссер Эдгар Райт просит первых зрителей «Прошлой ночью в Сохо» не раскрывать сюжет фильма

Дени Вильнёв готов приступить к съемкам второй части «Дюны» в 2022 году

За первые дни в мировом прокате фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал без малого $140 млн