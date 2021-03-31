Меню
31 марта 2021
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
«Игру престолов» превратят в театральную постановку для Бродвея
Создатель «Американских богов» заверяет, что сериал еще получит продолжение
В сети появились первые отзывы на вестерн о семейных отношениях «Городской ковбой»
Вышел тизер мультфильма «Спасите Ральфа», в котором Тайка Вайтити озвучивает кролика-инвалида
Джек Рейнор сыграет ведущую роль в экранизации романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства»
Режиссер Марк Гилл снимет фильм о выдающемся японском фотографе Масахисе Фукасэ
Студия Disney поделилась новыми кадрами из «Круэллы» с Эммой Стоун
При создании вестерна «Быстрый и мертвый» Шэрон Стоун поделилась своим гонораром с Леонардо ДиКаприо
Релиз «Венома: Да будет Карнаж» перенесли на неделю позже
Элизабет Мосс становится «врагом номер один» в трейлере четвертого сезона «Рассказа служанки»
Добро пожаловать во «вселенную Гриши»: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Тень и кость»
Вуди Харрельсон сыграет личного врача Генриха Гиммлера в экранизации романа Жозефа Кесселя
Дэвид Эйр по-прежнему надеется на выпуск режиссерской версии «Отряда самоубийц»
Adult Swim представил трейлер пятого сезона «Рика и Морти» — сериал вернется уже в июне
Новый трейлер «Пилы: Спираль»: Крис Рок и Сэмюэл Л Джексон возрождают знаменитую хоррор-франшизу
30 марта 2021
10 фильмов на Netflix для ценителей кинематографа
HBO Max выпустил трейлер документального сериала о Марке Уолберге
Скарлетт Йоханссон считает, что вовлеченность в спорные ситуации помогла ее карьере
Starz закрыл сериал «Американские боги» после третьего сезона
В рекламном ролике «Отряда самоубийц: Миссия навылет» показали несколько кадров, которых нет в трейлере
«Чипирование по любви»: обзор сериала «Игрушка для взрослых»
Аманда Сайфред заменит Кейт МакКиннон в роли потерпевшей крах бизнесвумен Элизабет Холмс
Премьеру «Телохранителя жены киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек сместили на июнь
5 полюбившихся сериалов, у которых выходят новые сезоны в апреле 2021
Леброн Джеймс и его мультяшная команда: представлены персональные постеры «Космического джема 2»
Режиссер «Годзиллы против Конга» снимет для Warner Bros игровую версию «Громовых котов»
«Это событие войдет в историю»: Тихон Жизневский о новом «Майоре Громе», роли мечты и любви к мюзиклам
Трейлер «Мортал Комбат» воспроизвели в виде LEGO и добавили камео Джонни Кейджа
Ребекка Холл раскрывает страшные секреты своего мужа в трейлере фильма ужасов «Ночной дом»
Стал известен актерский состав сериала «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби»
Арми Хаммера лишили роли в фильме «Шпион на миллиард долларов»
Продюсерская компания Мэтта Ривза готовит ремейк российского научно-фантастического триллера «Спутник»
Рассел Кроу получил секретную роль в «Торе: Любовь и гром»
Инкассатор Джейсон Стэйтем расправляется с негодяями в первом трейлере боевика «Гнев человеческий»
29 марта 2021
«Слишком болезненно»: Уильям Шетнер признался, что он никогда не смотрел «Звездный путь»
Стрим-сервис Hulu экранизирует фэнтезийный роман «Королевство шипов и роз»
Новые сериалы, которые нельзя пропустить в апреле 2021
Режиссер «Короны» Бенжамин Карон снимет для Apple фильм во главе с Джулианной Мур
В России церемонию «Оскар» 2021 можно будет вновь посмотреть в прямом эфире
«Никто» возглавил американский прокат, но в мировом масштабе «Годзилла против Конга» вне конкуренции
Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью пришлось сниматься в «Черной Вдове», болея пневмонией
Альтернатива Kingsman: Amazon выпустит шпионский фильм о Почтовой службе США
Илья Найшуллер ответил, возможен ли кроссовер «Никто» и «Джона Уика»
Фильм «Серебряные коньки» станет первым представителем России в рубрике Netflix Originals
Премьеры апреля: возвращение легендарной саги, российский кинокомикс и новый «Мортал Комбат»
В разработку запущены новые «Трансформеры» — фильм получил сценариста и режиссера
Звезда «Викингов» Лоуренс О’Фуорейн получил ведущую роль в спин-оффе «Ведьмака»
Вуди Аллен ответил на обвинения Дилан Фэрроу в сексуальном насилии
Дуэйн Джонсон объявил дату релиза «Черного Адама»
Джордж Р Р Мартин заключил новый долгосрочный контракт с HBO
«Они до смерти хотят спасти мир»: вышел первый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
26 марта 2021
8 самых просматриваемых фильмов на Netflix
Пробуждение ирландского Дракулы: вышел трейлер комедийного хоррора «Парни из деревенского ада»
Аналитики посчитали, сколько потребуется времени, чтобы посмотреть самые лучшие сериалы
Грязная дюжина: Джеймс Ганн представил постер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
В предстоящем боевике «Скоростной поезд» Брэд Питт самостоятельно исполнил 95% своих трюков
Выбор Александра Домогарова младшего: кинопредпочтения звезды
Патрик Шварценеггер присоединился к Крису Пратту в триллер-сериале «Список смертников»
Фанатская кампания с требованием восстановить «вселенную Снайдера» набрала 1 миллион твитов
Джейсон Сигел сыграет баскетбольного тренера Пола Уэстхеда в сериале HBO о «Лос-Анджелес Лейкерс»
Режиссер «Мортал Комбат» уверяет, что фильм выжмет максимум из рейтинга R
Погружение в хтонический ужас: вышел трейлер хоррора «На Земле» Бена Уитли
Создатель Зимнего Солдата посетовал, что Disney и Marvel оставили его без гонорара
Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» получил первый постер
Умер знаменитый французский режиссер Бертран Тавернье
Принца Чарльза в предстоящем байопике о принцессе Диане сыграет Джек Фартинг
Стэнли Туччи, Дэвид Теннант и Долли Уэллс исполнят ведущие роли в новом сериале Стивена Моффата
Джеймс Марсден и Идина Мензел вернутся к своим давним ролям в сиквеле «Зачарованной»
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски экранизирует видеоигру «Призрак Цусимы»
25 марта 2021
Заключительный сезон сериала «Метод Комински» получил дату премьеры
Кровавая месть, мать-одиночка и атака киллеров: вышел трейлер инди-хоррора «Во имя порочности»
Ая Кэш и Уильям Джексон Харпер притворяются, что они до сих пор вместе, в трейлере ромкома «Мы расстались»
Режиссер боевика «Рэмпейдж» Брэд Пейтон снимет фильм по мотивам видеоигры Sniper Elite
Гильдия продюсеров США признала «Землю кочевников» лучшим фильмом 2020 года
Режиссер «Рубежа» Дмитрий Тюрин снимет второй сезон «Эпидемии»
Премьера «Пилы: Спираль» состоится на неделю раньше
Киллер Энсон Маунт получает задание от Энтони Хопкинса в трейлере экшен-триллера «Виртуоз»
Рон Ливингстон заменит Билли Крудапа в роли отца Барри Аллена в полнометражном «Флэше»
Sony Pictures готовит фильм на основе классического сериала «Моя жена меня приворожила»
Кэри Фукунага снимет фильм по серии научно-фантастических комиксов «Токийский призрак»
На Disney+ выйдет сериал «Сокровище нации» во главе с латиноамериканской героиней
Тони Коллетт и ее команда астронавтов борются за выживание в трейлере фантастической драмы «Дальний космос»
Дэвид Духовны сыграет в экранизации собственного романа
Пирс Броснан утвержден на роль Доктора Фэйта в «Черном Адаме»
Сериал «Властелин колец» получил нового режиссера
24 марта 2021
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix
Боевик Ильи Найшуллера «Никто» получил «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes
«DOTA: Кровь дракона»: Из игровой вселенной в сериальную
Александр Скарсгард превратится в «сущего зверя» в новом фильме Роберта Эггерса «Северянин»
Дэвид Тьюлис и Оливия Колман сыграют супругов, в саду которых обнаружили два трупа
Победители и призеры: завершаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021
Кинокомпания Focus Features приобрела права на детективный триллер Тимура Бекмамбетова «Профиль»
Эван Питерс сыграет серийного убийцу Джеффри Дамера в мини-сериале Райана Мерфи «Монстр»
Холли Берри присоединилась к Марку Уолбергу в шпионском триллере «Наш человек из Джерси»
Зак Эфрон и Рассел Кроу сыграют в новом фильме Питера Фаррелли о доставке пива во Вьетнам
Netflix объявил дату выпуска мультфильма «Митчеллы против машин» от создателей «Гравити Фолз»
Супергероини и викторианская Англия: HBO представил трейлер сериала «Невероятные»
Отреставрированная трилогия «Властелин колец» выйдет в российский прокат в апреле
Хелен Миррен утверждена на роль главной злодейки в сиквеле «Шазама!»
Создатель «Джона Уика» Дерек Колстад больше не принимает участия в разработке франшизы
В 2022 году Warner Bros собирается отойти от гибридной модели релиза своих фильмов
«Черная Вдова» и «Круэлла» выйдут одновременно на Disney+ и в кинотеатрах
23 марта 2021
Дебютная серия «Сокола и Зимнего Солдата» стала самой просматриваемой премьерой в истории Disney+
Марк Уолберг снимется в драматическом фильме о вере
Финальный трейлер «Годзиллы против Конга» недвусмысленно анонсирует появление Мехагодзиллы
Сет Роген исполнит одну из главных ролей в фильме, основанном на детстве Стивена Спилберга
Amazon представил первый трейлер хоррор-сериала «Они»
Джон Дэвид Вашингтон признался, что в Голливуде он по-прежнему остается в тени своего отца
Дэнни Гловер и Мэтт Диллон получили роли в черной комедии «Американский мечтатель»
Marvel разрабатывает спин-офф «Соколиного Глаза» о глухой супергероине Эхо
Создатель The Last of Us рассказал, насколько экранизация будет близка к видеоиграм
Дуэйн Джонсон показал первую страницу сценария «Черного Адама» — съемки начнутся через три недели
Эмиральд Феннел напишет сценарий предстоящего фильма DC о супергероине Затанне
Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом мини-сериале о знаменитом боксере
Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации собственной серии комиксов
Форест Уитакер составит компанию Тому Харди в предстоящем экшен-триллере от Netflix
WarnerMedia не планирует выпуск сиквелов «Лиги справедливости» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»
22 марта 2021
10 детективов на Netflix, от которых невозможно оторваться
Александр Роднянский выступит продюсером семи оригинальных сериалов для «КиноПоиск HD»
«Мы — поколение приветов и оммажей»: интервью с Александром Домогаровым мл.
Зак Снайдер не исключает, что он все-таки возьмется за сиквел «Лиги справедливости»
Эдди Мерфи поделился новостями о возрождении «Полицейского из Беверли-Хиллз»
Сериал «Сокол и Зимний Солдат» получил на Rotten Tomatoes впечатляющие рейтинги
Самый мощный фильм серии: в сети появились первые отзывы на «Годзиллу против Конга»
«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» стали победителями премии Гильдии сценаристов США
Питчинги, круглые столы и лекции: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале — 2021
Однажды в сказке: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021
«Лига справедливости» Зака Снайдера понравилась российским зрителям: фильм вошел в топ-250 КиноПоиска
Джон Траволта и Николас Кейдж ведут переговоры об участии в «Без лица 2»
Еще больше титанического экшена: вышел новый тизер-трейлер «Годзиллы против Конга»
Раскрыто название перезапуска «Обители зла» — фильм будет основан на первых двух играх серии
Amazon работает над третьей частью «Эйса Вентуры» — сценарий напишут авторы «Соника в кино»
Режиссер «Миссис Даутфайр» Крис Коламбус подтвердил существование «взрослой» версии фильма
«А ты налей и отойди»: как знаменитые дети-актеры выглядят сегодня
Шэрон Стоун утверждает, что ее вынуждали спать со своими коллегами-мужчинами
Джейк Джилленхол сыграет героя войны в фильме, который поставит режиссер «Тайлера Рейка»
Дэниэл Рэдклифф получил роль злодея в фильме «Затерянный город Д»
19 марта 2021
8 лучших сериалов на Netflix о сложной жизни подростков
«Вампиры средней полосы»: Рецензия Киноафиши
Режиссер «Реликвии» Натали Эрика Джеймс и Джон Красински работают над новым психологическим триллером
Дайэнн Уист присоединилась к Джереми Реннеру в сериале «Мэр Кингстауна»
В новом закулисном видео «Мандалорца» показали создание визуальных эффектов для второго сезона
Майя Рудольф сыграет одинокую миллиардершу в новом комедийном сериале Apple
Джейми Фокс возвращается на ТВ: вышел трейлер комедийного сериала «Папа, перестань меня позорить!»
Джейми Фокс, Николай Костер-Вальдау и Майка Монро сыграют в предстоящем экшен-триллере Ника Кассаветиса
Количество подписчиков стрим-сервисов по всему миру превысило миллиард человек
«Лига справедливости» Зака Снайдера должна была стать основой для сольного фильма о Киборге
HBO Max выпустит документальный сериал об актрисе Бриттани Мерфи
HBO разрабатывает еще три спин-оффа «Игры престолов»
Вера Фармига сыграет ведущую роль в сериале Apple об урагане «Катрина»
Анимация времен пандемии: рассказываем о суздальском анимационном фестивале 2021
Мэттью Макконахи вернется к роли адвоката Джейка Бригенса в многосерийном сиквеле «Время убивать»
Гленн Клоуз пытается избавить Милу Кунис от наркозависимости в трейлере драмы «Четыре хороших дня»
Мартин Фриман прокомментировал потенциальное продолжение «Шерлока»
Студия Marvel представила первый постер сериала «Локи»
18 марта 2021
Совсем другое кино: чем режиссёрская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера отличается от прокатного варианта
Продюсерская компания Энди Серкиса экранизирует роман о семье, над которой нависла страшная угроза
Фонд кино планирует создать отдел, который будет заниматься прокатом авторских фильмов
По словам босса Disney, вопрос о выпуске «Черной Вдовы» будет решаться «в последнюю минуту»
Тимур Бекмамбетов снимет фильм ужасов о персонаже видеоигры, который вторгается в реальность
Warner Bros и DC Film разрабатывают фильм о Часовщике
Мастерица перевоплощений: Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в новом фильме Джеймса Грэя
Драма Кеннета Браны «Белфаст» обзавелась датой релиза
Съемки «Серого человека» продолжатся в Праге
Релиз «Кота в сапогах 2» намечен на 2022 год
Лина Хиди исполнит ведущую женскую роль в научно-фантастическом сериале «Маяк 23»
Изабель Аджани снимется у Франсуа Озона в адаптации пьесы Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы»
Ридли Скотт готовит эпический мини-сериал о Второй мировой войне
Кевин Файги ответил на слух о возвращении Криса Эванса в киновселенную Marvel
Продюсер «Мортал Комбат» мечтает создать на основе фильма расширенную киновселенную
Выпуск «Венома: Да будет Карнаж» смещен на сентябрь
17 марта 2021
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Стивен Ян и Али Вонг сыграют в сериале, за права на который поборются крупнейшие стримеры
Председателем жюри очередного Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли
В сети стали доступны первые отзывы критиков на фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем
Начались съемки игрового ремейка «Питера Пэна»
Режиссер «Люпена» вновь поработает с Омаром Си, сняв для Netflix сиквел комедии «Шутки в сторону»
Том Хиддлстон сыграет вместе с Клэр Дэйнс в экранизации романа «Змей в Эссексе»
Райан Джонсон дебютирует на телевидении, сняв для Peacock сериал во главе с Наташей Лионн
Эдриан Броуди сыграет баскетбольного тренера Пэта Райли в сериале HBO о «Лос-Анджелес Лейкерс»
В России собираются учредить фонд поддержки онлайн-контента
Бенедикт Камбербэтч сыграет иллюзиониста в фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне
Смертельная битва стартует через месяц: пантеон главных бойцов в новом промо «Мортал Комбат»
Энтони Бойл получил роль в мини-сериале о Второй мировой войне «Властелины воздуха»
Идрис Эльба и Калеб Маклафлин скачут на лошадях в трейлере семейной драмы «Городской ковбой»
«Убивая Еву» завершится четвертым сезоном, но создатели уже подумывают о спин-оффах
Начались съемки шпионского блокбастера «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом
16 марта 2021
Джо Корниш и Джон Бойега работают над сиквелом «Чужих на районе»
Анастасия Евграфова убегает от проблем с личной жизнью в трейлере комедии «Будь моим Кириллом»
Риз Ахмед признателен за возможность стать первым актером-мусульманином, номинированным на «Оскар»
Тайка Вайтити забавно отреагировал на получение «Грэмми» за «Кролика Джоджо»
Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс отказалась делать амазонок жертвами сексуального насилия
Энтони Маки хотел бы присоединиться к перезапуску «Блэйда»
Кто склонится первым? Вышел новый тизер-трейлер «Годзиллы против Конга»
Amazon отказался от актера, который должен был сыграть одну из ведущих ролей в сериале «Властелин колец»
Вышел дебютный трейлер комедийной драмы о боевых искусствах «Бумажные тигры»
Съемки первого сезона игрового сериала «Ковбой Бибоп» подошли к концу
Впервые в истории «Оскара» в номинации «Лучший режиссер» оказалось две женщины
Подростки, мистика и доктор Ватсон: Netflix представил трейлер сериала «Нерегулярные части»
На HBO Max выйдет 30-минутный документальный фильм о создании «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Производство «Соника 2 в кино» официально началось — доступно первое фото
Студия Marvel выпустила финальный трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат»
15 марта 2021
Вышел расширенный русскоязычный трейлер фильма «Поколение Вояджер»
Объявлен полный список номинантов на «Оскар» 2021
7 самых скандальных проектов Netflix
Мэри Холлэнд становится чемпионкой по армрестлингу в трейлере комедии «Золотая рука»
Латиноамериканский драйв охватывает Нью-Йорк в новом трейлере мюзикла «На высоте мечты»
Многообещающий и захватывающий старт: в сети появились первые отзывы на «Сокола и Зимнего Солдата»
Себастиан Стэн влюбляется в Денис Гоф в трейлере романтической драмы «Понедельник»
«Именно то, чего ждали фанаты»: доступны первые отзывы на «Лигу справедливости» Зака Снайдера
Кейли Куоко сыграет легендарную актрису Дорис Дэй в мини-сериале от Warner Bros Television
Бенедикт Камбербэтч не исключает, что «Шерлок» таки получит продолжение
Netflix заплатил $30 млн за права на экшен-триллер о мести во главе с Девом Пателем
Эмма Стоун превращается в Королеву зла в новом трейлере «Круэллы»
Мишель Йео и Лоренс Фишберн сыграют в экранизации цикла книг «Школа Добра и Зла»
Возвращение эпохи супергероев: вышел финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Мэтт Ривз объявил об окончании съемок «Бэтмена»
Комедийная драма «Счастливо оставаться» стала главным триумфатором премии «Сезар»
«Аватар» перехватил у «Мстителей: Финал» звание самого кассового фильма в истории
12 марта 2021
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
Флоренс Пью рассказала о съемках знаменитой сцены с коллективным рыданием из «Солнцестояния»
Из нового проморолика «Годзиллы против Конга» стало известно, что фильм будет состоять из двух историй
Неудачники года: стали известны номинанты на антипремию «Золотая малина» 2021
Райан Куглер рассказал о работе над «Черной Пантерой 2» без Чедвика Боузмана
Кирси Клемонс вернется к роли возлюбленной Барри Аллена в фильме «Флэш»
Netflix выпустил трейлер документального сериала о похищении шедевров живописи
Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон возглавили актерский состав фильма «Тринадцать жизней»
Дакота Фаннинг получила роль в многосерийной версии «Талантливого мистера Рипли»
Зак Снайдер утверждает, что каноном киновселенной DC остается «Лига справедливости» Джосса Уидона
К касту «Миссии: невыполнима 7» присоединились Кэри Элвес, Индира Варма и ряд других актеров
Клер Фой и Пол Беттани исполнят ведущие роли в сериале «Чрезвычайно британский скандал»
Тони Коллетт дебютирует в качестве режиссера, экранизировав роман «Писатели и любовники»
Джеффри Дин Морган противостоит дьяволице в трейлере фильма ужасов «Нечисть»
Прокат «Форсажа 9» стартует в России на пять недель раньше, чем в США
11 марта 2021
Криминальный боевик Vanquish с Морганом Фриманом и Руби Роуз получил первый трейлер
Медсестра Роуз Уильямс погружается в зловещую тьму в трейлере фильма ужасов «Власть»
Начались съемки сериала «Список смертников» с Крисом Праттом
«Доктор Стрэндж 2»: Бенедикт Камбербэтч в восторге от работы с Сэмом Рэйми
Съемки шестого сезона «Лучше звоните Солу» официально начались
Кеннет Брана снимет для Paramount фильм о музыкальной группе Bee Gees
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет экшен-триллер о древних и опасных реликвиях
Дэвид Финчер работает над загадочным синефильским проектом
Дарксайд и Степпенвулф завоевывают Землю в очередном тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
«Свои роли я себе нажелала»: интервью со Стасей Милославской
Уиллем Дефо договаривается о роли в новом фильме Йоргоса Лантимоса
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
Натали Портман и Лупита Нионго сыграют в детективном мини-сериале от Apple
В сериале «Дом дракона» не будет такого насилия против женщин, как в «Игре престолов»
Netflix представил трейлер научно-фантастического триллера о выживании «Кислород»
Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» получил дату релиза в России
Официально: Майкл Б Джордан выступит режиссером «Крида 3»
10 марта 2021
Кристина Риччи сыграла в мистическом триллере о женщине, сбежавшей от агрессивного мужа
Чжан Имоу выступит режиссером фильма о Корейской войне совместно со своей дочерью
Sony разрабатывает анимационный мюзикл о женской K-Рop группе и злых духах
«Аватар» выйдет в повторный прокат, имея шанс вновь стать самым кассовым фильмом в истории
Amazon представил первый трейлер сериала-антологии в жанре ужасов «Они»
Брюс Кэмпбелл раскрыл детали «Зловещих мертвецов 4»
Звезда «Крида 2» Флориан Мунтяну получил роль Крига в экранизации видеоигры Borderlands
Оглашен список номинантов на премию Британской академии в области кино
Киносказка «Конек-Горбунок» собрала в отечественном прокате свыше миллиарда рублей
Режиссер новых «Ангелов Чарли» Элизабет Бэнкс снимет триллер для студии Universal
Не сломлен и не одинок: вышел трейлер режиссерской «Лиги справедливости», посвященный Киборгу
Леди Гага выложила совместное фото с Адамом Драйвером со съемок «Дома Гуччи»
Эль Фаннинг сыграет актрису Эли МакГроу в фильме о создании «Крестного отца»
Peacock выпустит многосерийный приквел «Кода Да Винчи»
Стивен Спилберг готовит фильм о собственном детстве
9 марта 2021
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Манифест»
Звезда «Короны» Эмма Коррин договаривается о роли в новой экранизации «Любовника леди Чаттерлей»
«Ход королевы» адаптируют в качестве театрального мюзикла
Создатель «Сынов анархии» готовит свой первый полнометражный фильм
Netflix представил трейлер второй части сериала «Люпен»
Рэй Лиотта присоединился к Тэрону Эджертону и Полу Уолтеру Хаузеру в мини-сериале о разоблачении убийцы
Главный приз Берлинского кинофестиваля 2021 получил фильм «Неудачный трах, или Безумное порно»
В «Космическом джеме: Новое поколение» облик Лолы Банни будет сексуально нейтральным
Райли Кио составит компанию Крису Пратту в многосерийном экшен-триллере от Amazon
Супергерои из «Лиги справедливости» Зака Снайдера получили собственные тизер-трейлеры
Netflix заплатил рекордные $55 млн за предстоящий хоррор-триллер с Кристианом Бэйлом
Стивен Спилберг и создатели «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»
Продюсер «Форсажа» подтвердил, что сиквел «Хоббса и Шоу» находится в разработке
Режиссер «Выжившего» Алехандро Гонсалес Иньярриту начал съемки своего нового фильма
В «Космическом джеме 2» будут камео Бэтмена, Кинг Конга и других персонажей Warner Bros
«Земля кочевников» снова побеждает: объявлены победители Critics’ Choice Awards 2021
7 марта 2021
7 сериалов на Netflix о женской солидарности и дружбе
От Лары Крофт до Гермионы Грейнджер: Топ 10 культовых женских персонажей в кино
6 марта 2021
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров
5 марта 2021
Что будет, если сделать из «Интернов» полицейскую комедию? Узнаем в новом сериале ТНТ «Девушки с Макаровым»
Зак Снайдер представил новый минутный тизер режиссерской «Лиги справедливости»
Искусный мошенник Тахар Рахим скрывается от правосудия в трейлере мини-сериала Netflix «Змей»
В «Миссии: невыполнима 7» во франшизу вернется агент Юджин Киттридж
Премьера драмы «Отцовство» во главе с Кевином Хартом состоится летом
Безумие под Бейонсе: HBO Max выпустил трейлер мрачного комедийного сериала «Сделано для любви»
В тени оригинала: критики оценили «Поездку в Америку 2»
Выбор Анны Невской: кинопредпочтения звезды
Брюс Уиллис, Люк Уилсон и Девон Сава исполнят главные роли в новом экшен-триллере
Сценарист «Джона Уика» возьмется за адаптацию японской манги «Хеллсинг»
В разработку запущен новый «Звездный путь» — продюсером фильма выступит Джей Джей Абрамс
Триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс получил дату премьеры на Netflix
Леброн Джеймс и 3D Баггз Банни играют в баскетбол на эксклюзивных кадрах из «Космического джема 2»
«Лигу справедливости» Зака Снайдера можно будет посмотреть на «КиноПоиск HD»
Выпуск «Тихого места 2» смещен на май
Босс WarnerMedia намекнул на разработку нового проекта из вселенной «Гарри Поттера»
Студия Universal вновь перенесла релиз «Форсажа 9» и сиквела «Миньонов»
4 марта 2021
Фильм ужасов 1984 года «Тихая ночь, смертельная ночь» получит перезапуск
Создатель «Шерлока» разрабатывает для Amazon многосерийный хоррор-триллер
Netflix готовит анимационный мини-сериал об Астериксе
Стивен Содерберг рассказал, почему был закрыт сериал «Больница Никербокер»
Мультсериал «Симпсоны» продлен еще на два сезона
Жан-Люк Годар готовится к уходу из кино
Дакота Фаннинг сыграет дочь Джеральда Форда в сериале «Первая леди»
Netflix выпустил трейлер супергеройской комедии «Сила Грома» с Октавией Спенсер и Мелиссой Маккарти
У создателей «Джуманджи» есть «большие планы» на четвертую часть
Роберт Дювалл и Гаррет Хедлунд снимутся у Эда Харриса в фильме о дружбе между шерифом и убийцей
«Лига справедливости» должна была превратиться в трилогию, сопоставимую с «Властелином колец»
Опубликованы новые фото со съемок «Мортал Комбат»
Реге Пейдж, Билли Боб Торнтон и Элфри Вудард присоединились к актерскому составу «Серого человека»
Майкл Б Джордан ступает на тропу мести в первом трейлере боевика «Без жалости»
Синтия Эриво и Джозеф Гордон-Левитт получили роли в игровом ремейке «Пиноккио»
3 марта 2021
Испанская комедия «Соседи сверху» получит англоязычный ремейк
Тони Сервилло исполнит ведущую роль в фильме Габриэле Сальватореса «Возвращение Казановы»
10 самых смешных комедий на Netflix
Семейный подряд: отец и сын в одном кино
Эдди Мерфи и Арсенио Холла вынудили добавить белого актера в оригинальную «Поездку в Америку»
Объявлен полный актерский состав нового фильма Джорджа Клуни «Нежный бар»
Сценарий нереализованного проекта Микеланджело Антониони наконец превратится в фильм
В начале 90-х Уэсли Снайпс пытался экранизировать «Черную Пантеру» Marvel
Netflix купил права на военную драму во главе с Колином Фертом
Наслаждение, голод, власть: вышел первый трейлер научно-фантастического фильма «Поколение Вояджер»
Гугу Эмбата-Ро и Дэвид Ойелоуо исполнят главные роли в психологическом триллере «Предшественница»
Первые зрители боевика «Никто» поделились впечатлениями от фильма
«Ни одна из профессий вообще не влияет на мужественность»: интервью с Риналем Мухаметовым
Лина Данэм сняла свой первый фильм за 11 лет — в нем сыграли Дженнифер Джейсон Ли и Джон Бернтал
Николь Кидман, Синтия Эриво, Элисон Бри и Мерритт Уивер сыграют в сериале от создателей «Блеска»
Хью Грант получил роль главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons
Ридли Скотт хочет, чтобы Жозефину в его фильме о Наполеоне сыграла Джоди Комер
Кантемир Балагов готовит новый фильм в дуэте с писательницей Мариной Степновой
Гор Вербински экранизирует повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли»
2 марта 2021
10 мартовских новинок на Netflix: от аниме по Dota 2 до комедии с Дженнифер Гарнер
Сисси Спейсек и Эд О’Нил сыграют в научно-фантастическом сериале от Amazon
Зрительский рейтинг «Золотого глобуса» 2021 оказался необычайно низким
Шарлотта Генсбур и Хью Бонневилль сыграют в шпионском триллере о Второй мировой
Кристофер Ллойд отправляется на поиски DeLorean в трейлере сериала по мотивам «Назад в будущее»
Констанс Ву присоединилась к Крису Пратту в многосерийном триллере от Amazon Studios
Самый ожидаемый голливудский боевик: продюсер рассказала, каким будет «Скоростной поезд» Дэвида Литча
Мультфильм Disney «Райя и последний дракон» получил первые отзывы критиков
Спайк Ли и HBO готовят документальный сериал о жизни Нью-Йорка после терактов 11 сентября
Режиссер «Сокола и Зимнего Солдата» обещает «эмоционально насыщенное» приключение
«Без самокритики вообще невозможно жить»: интервью с актрисой Анной Невской
Netflix в стильном ролике показал первые кадры из супергеройского сериала «Наследие Юпитера»
Звезда «Игры престолов» Индира Варма утверждена на роль в сериале «Кеноби»
Крошку Тину в предстоящей экранизации Borderlands сыграет Ариана Гринблатт
Netflix выкупил предстоящий экшен «Ледяная дорога» с Лиамом Нисоном
Город под колпаком у безжалостного мстителя: вышел финальный трейлер «Майора Грома: Чумной доктор»
Данила Козловский сыграет в масштабной драме о выживании «Один в океане»
1 марта 2021
7 главных сериальных новинок в марте 2021
8 отменённых сериалов и шоу на Netflix, которые всё же стоят вашего внимания
Принц Гарри признал, что сериал «Корона» дает общее представление о трудностях королевской жизни
Началось производство четвертого сезона «Кобры Кай»
Сиквела «Хоббса и Шоу» в ближайшее время ждать не стоит
Боб Оденкерк обещает нечто взрывное в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»
Неотвратимая встреча монстров: вышел новый отрывок из «Годзиллы против Конга»
Изначально боссы Sony не хотели брать Тома Холланда на роль Человека-паука
Netflix заказал аниме-сериал по мотивам «Терминатора»
Флоренс Пью и Морган Фриман получили ведущие роли в режиссерском проекте Зака Браффа
Увековеченные в камне: Зак Снайдер представил новый проморолик своей «Лиги справедливости»
Режиссер и сценарист Нил Бломкамп работает над сиквелом «Района № 9»
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney
Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют главные роли в романтической комедии «Билет в рай»
Netflix представил трейлер фэнтезийного сериала «Тень и кость»
Кристиан Бэйл вновь снимется у Скотта Купера — на этот раз в криминальном триллере «Бледно-голубой глаз»
Объявлены обладатели премии «Золотой глобус» 2021
Warner Bros и Джей Джей Абрамс перезапустят «Супермена» — проект уже получил сценариста
