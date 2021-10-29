Меню
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
29 октября 2021
Геральт сражается бок о бок с Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака»
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
В своей автобиографии Брайан Кокс раскритиковал Квентина Тарантино, Джонни Деппа и других звезд кино
Вышел трейлер телевикторины «Гарри Поттер: Турнир факультетов Хогвартса»
Появился трейлер нового фильма Асгара Фархади «Герой», который считается фаворитом «Оскара» 2022
Тест: какой мини-сериал посмотреть на длинных выходных?
Дольф Лундгрен выступит режиссером и главной звездой боевика «Человек в розыске»
Евгений Стычкин видит галлюцинации и теряет сумку с деньгами в трейлере сериала «Вне себя»
Пирс Броснан сыграет умелого киллера в триллере «Чарли — Пуля»
Обычных супругов Оливию Колман и Дэвида Тьюлиса подозревают в убийстве в трейлере мини-сериала «Садовники»
В многосерийном спин-оффе «Сокровища нации» главную роль исполнит Лизетт Алексис
Netflix продлил сериал «Элита» на шестой сезон
Уилл Феррелл не жалеет об отказе сняться в сиквеле «Эльфа» — актеру предлагали за это $29 млн
Фиона Шоу и Фиби Уоллер-Бридж сыграют с Райаном Рейнольдсом в фэнтезийной комедии Джона Красински
Мелисса Лео и Эмма Робертс сыграют в триллере о женщине, вернувшейся домой спустя 12 лет после исчезновения
Пиф-паф, гав-гав: персонажи сериала «Ковбой Бибоп» получили индивидуальные постеры
Дени Вильнёв рад, что две части «Дюны» не пришлось снимать одну за другой
Студия Lionsgate опубликовала новые кадры из фильма-катастрофы Роланда Эммериха «Падение Луны»
Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы»
Ана де Армас ведет переговоры о ведущей роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»
Мэттью Перри напишет автобиографию
Netflix выпустит документальный сериал о масштабных поисках клада, длившихся с 2010 года
Джейсон Момоа сдал положительный тест на COVID-19 — актер вынужден прервать съемки в «Аквамене 2»
Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд спасают рождественские праздники в новом трейлере сериала «Соколиный Глаз»
Леди Гага замышляет погубить знаменитую итальянскую семью в новом трейлере «Дома Gucci»
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко
Кристен Стюарт готовится дебютировать в режиссуре — начался поиск актеров на роли в ее фильме
28 октября 2021
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Лидер команды, преданный интроверт или потешный боец: кто ты из «Вечных»?
Сьюзен Сарандон возглавляет династию кантри-музыкантов в первом трейлере сериала «Монарх»
Элизабет Хёрли сыграет в романтической комедии «Рождество на Карибах»
BBC готовит документальный фильм о Фредди Меркьюри
Создатели «Обители зла: Раккун-Сити» выпустили серию промороликов о ключевых персонажах фильма
Вигго Мортенсен и Калеб Лэндри Джонс снимутся в триллере о войне во Вьетнаме
Сценарист «Назови меня своим именем» рассказал о своих разногласиях с режиссером Лукой Гуаданьино
Леди Гага вливается в прославленную семью в новом тизере фильма «Дом Gucci»
Режиссер «Базза Лайтера» рассказал, что разработка мультфильма началась еще пять лет назад
Кит Харингтон был удивлен, что съемки «Вечных» проходили не в студии, а в естественной среде
Дени Вильнёв вновь заявил, что «Дюна» задумывалась как трилогия
Paramount+ показал новый отрывок из «Паранормального явления: Ближайшая родня»
Вышел трейлер документального фильма о лидере музыкальной группы The Beach Boys Брайане Уилсоне
Актеры нового «Крика» поведали, какие фильмы ужасов им сказали посмотреть перед съемками
Подросток-шпион противостоит зловещему заговору в трейлере второго сезона сериала «Алекс Райдер»
Герои Этернии сражаются с силами зла в трейлере второй части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
Рейтинг «Вечных» на Rotten Tomatoes упал — теперь это наименее признанный фильм киновселенной Marvel
Кэри Элвес получил роль в фильме «Последний поезд в Рождество»
Создатель «Игры в кальмара» ответил Леброну Джеймсу, который остался недоволен концовкой сериала
Страшное событие из прошлого настигает переживших авиакатастрофу женщин в новом трейлере сериала «Шершни»
Лиам Нисон сыграет ушедшего на покой киллера в своем очередном боевике
Зак Снайдер объявил название сиквела «Армии мертвецов»
Мстительный Брюс Уиллис захватывает гидроэлектростанцию в трейлере боевика «Тупик»
Сиквел семейного фильма 1970 года «Дети дороги» получил первый трейлер
Молодая пара сталкивается с кровожадными монстрами в трейлере фильма ужасов «Незваные»
«Вестсайдская история» Стивена Спилберга получила новый проморолик и два постера
Netflix представил трейлер корейского мистического триллера «Зов ада»
Монахиню посещают видения с Христом в новом трейлере «Искушения» Пола Верховена
Фелисити Джонс сыграет в фильме об оксфордском профессоре, у которой рождается необычный ребенок
Джефф Николс покинул режиссерское кресло следующей части «Тихого места»
Производство фильма «Злая» вновь отложено
Мишель Уильямс и Джуд Лоу исполнят главные роли в фильме о Генрихе VIII и его шестой жене
Розамунд Пайк пытается предотвратить конец света в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени»
Безумная сага Джо Экзотика продолжается: вышел трейлер «Короля тигров 2»
У Криса Эванса «бегут мурашки по коже» от первого трейлера мультфильма «Базз Лайтер»
По окончании съемок «Джона Уика 4» Киану Ривз подарил своей команде каскадеров часы Rolex
Марион Котийяр, Форест Уитакер, Тоби Магуайр и Эйса Гонсалес присоединились к касту антологии Apple TV+ «Экстраполяция»
Братья Кевин Харт и Уэсли Снайпс решают вопрос жизни и смерти в трейлере мини-сериала «Реальная история»
27 октября 2021
Студия Pixar представила трейлер спин-оффа «Истории игрушек» об астронавте Баззе Лайтере
Билли Портер выступит режиссером комедии о подростках «Лагерь»
Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл считает, что термин «возвышенный хоррор» не имеет смысла
Мини-сериал о комедиантке Джоан Риверз отменен: продюсерам не удалось получить соответствующие права
Кассовые сборы франшизы «Хэллоуин» превысили $700 млн
Сериал «Праведные Джемстоуны» продлен на третий сезон
Звезда «Мейр из Исттауна» Джо Типпет сыграет в фильме «Телефон мистера Харригана» по рассказу Стивена Кинга
Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер сыграют в романтическом фильме по роману «Прекрасная катастрофа»
«Армия воров» получила рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Netflix выпустил трейлер документального фильма о жертвах сексуального насилия со стороны католических священников
Джулия Луис-Дрейфус снимется в комедии Николь Холофсенер «Бет и Дон»
Появились первые кадры из фильма «Волшебная флейта» по одноименной опере Моцарта
Сценарий сериала о чернокожем Супермене «Вал-Зод» напишут авторы «Трансформеров 7»
Создатели перезапуска «Ну, погоди!» изменили возраст Зайца и Волка
Кинокомпания Universal отложила российский релиз фильмов «Прошлой ночью в Сохо» и «Дом Gucci»
Создатель «Игры в кальмара» не получил денежного бонуса от Netflix
Появились новые кадры и отрывок из предстоящей серии «Доктора Кто»
Эмма Робертс, Джон Галлахер — младший и Майкл Шеннон возглавили каст триллера о семье, оказавшейся в беде
Первый эпизод сериала «Чаки» стал одной из самых популярных телепремьер 2021 года
Хоррор «Человек-волк» с Райаном Гослингом обрел режиссера
Джеймс Ганн объяснил, почему он так и не снял короткометражки о каждом из персонажей «Стражей Галактики»
Джон Си Райли о фильме Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца»: «Не могу оторвать глаз от Аланы Хаим»
Никаких слез в кабинете Билла Мюррея: появился новый отрывок из «Французского вестника»
Омар Си исполнит главную роль в военной драме «Отец и солдат»
Взгляните в лицо своим демонам: вышел трейлер хоррора «Проклятие монахинь»
Звезда «Рейда» Ико Уайс исполнит роль злодея в «Неудержимых 4»
Роскомнадзор собирается запретить нецензурную лексику в онлайн-кинотеатрах
Билл Мюррей намекнул на свое появление в фильме Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Криминальный сериал «Счастливая долина» завершится третьим сезоном
Разношерстная команда охотников за головами в сборе: вышел первый трейлер игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Сандра Буллок выходит из тюрьмы и стремится воссоединиться со своей сестрой в трейлере драмы «Непрощенная»
HBO продлил сериал «Наследники» на четвертый сезон
Режиссер Ли Кронин сообщил об окончании съемок новой части «Зловещих мертвецов»
Гильермо дель Торо рассказал, чем его «Аллея кошмаров» будет отличаться от экранизации 1947 года
Кинокомпания Legendary официально анонсировала вторую часть «Дюны»: фильм выйдет осенью 2023 года
26 октября 2021
Что смотреть на фестивале «Новое британское кино»: 5 увлекательных премьер, которые нельзя пропустить
Загадочные убийства, поиски истины и призраки прошлого: 15 фильмов, в которых ни в чем нельзя быть уверенным
Хоакин Феникс и Ари Астер подружились на съемках фильма «Бульвар Разочарования»
Warner Bros защищает актера Дюгрея Скотта, которого Руби Роуз продолжает обвинять в неподобающем поведении
По данным СМИ, члены съемочной команды вестерна «Раст» использовали реквизитное оружие, стреляя по банкам
В сети появились две композиции Джонни Гринвуда из саундтрека к фильму «Власть пса»
Наталия Орейро получила российское гражданство
Согласно Variety, решение о второй части «Дюны» остается за Legendary, а не за Warner Bros
В России появится стрим-сервис, посвященный авторскому кино
Джеймс Ганн опубликовал фото тюремной камеры Миротворца из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Критики сходятся во мнении, что «Французский вестник» — фильм в первую очередь для фанатов Уэса Андерсона
Netflix показал первые кадры из мини-сериала «Изобретая Анну»
Автор «Большой маленькой лжи» экранизирует криминальный роман «Метод инспектора Авраама»
BBC One и Amazon представили первые кадры из сериала «Очень британский скандал» с Клер Фой и Полом Беттани
Байопик о принцессе Диане «Спенсер» выйдет в России в декабре
Вышел трейлер документального фильма о Кевине Смите
Netflix выпустил тизер второго сезона мультсериала «DOTA: Кровь дракона»
Стали известны обстоятельства, при которых погибла оператор Галина Хатчинс
Режиссер Хлоя Чжао объяснила упоминание Супермена в фильме Marvel «Вечные»
Объявлена дата премьеры сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом
Кевин Смит рассказал, как Харви Вайнштейн из-за жадности снял с проката «Умницу Уилла Хантинга»
По словам Хлои Чжао, Фрэнсис МакДорманд хотела бы присоединиться к киновселенной Marvel
Пилотный эпизод сериала «Перси Джексон» обрел режиссера
У Джона Хьюза была идея снять сиквел «Клуба «Завтрак»
Фильм «Прошлой ночью в Сохо» получил анимированный постер в стиле ретро, а также серию фото со съемок
Фильм «Вечные» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Братья Руссо едва не покинули Marvel Studios из-за разногласий по поводу «Первого мстителя: Противостояние»
В «Человеке-пауке: Нет пути домой» будет сцена, от которой у Тома Холланда «отвисла челюсть»
Джон Малкович, Кит Кларк и Кристин Скотт Томас сыграют в фильме о юности актера Руперта Эверетта
Появились первые кадры из вестерна «Последняя облава» с Джейсоном Момоа
Кирнан Шипка прокомментировала свое возвращение к роли Сабрины в «Ривердейле»
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» представит Россию в конкурсе «Оскара» 2022
Аня Тейлор-Джой предвкушает скоростной экшен в спин-оффе «Безумного Макса» о Фьюриосе
Гангстеры ищут деньги в заминированном здании в трейлере боевика Дольфа Лундгрена «Падение замка»
Эмилия Кларк и Чиветель Эджиофор снимутся в научно-фантастическом ромкоме о необычном зачатии ребенка
Кристофер Нолан выразил восхищение «Дюной», ответив на комплименты со стороны Дени Вильнёва
Брендан Фрейзер исполнит роль главного злодея в фильме «Бэтгерл»
25 октября 2021
От любви не убежишь: 10 звездных пар, которые воссоединились после расставания
Сёнэн, махо-сёдзе и исэкай: как не запутаться в аниме-терминологии?
Композитор Майкл Джаккино закончил работу над записью саундтрека к «Бэтмену» Мэтта Ривза
Эрик Крипке и другие кинематографисты откажутся от использования холостых патронов на съемках
Выйдя в американский прокат, «Французский вестник» Уэса Андерсона побил кассовый рекорд «Венома 2»
Звезда хоррора «Черный телефон» Мэйсон Темз сыграет юного Корделла в сериале «Уокер»
Съемки второго сезона «Убийств в одном здании» начнутся через месяц
Дени Вильнёв обещает, что во второй части «Дюны» будет больше экшена и меньше разговоров
Сценарист «Крика» надеется, что пятая часть франшизы не окажется последней
Майку Флэнегану было бы интересно снять хоррор в рамках «Звездных войн»
Оскар Айзек не слышал о Лунном рыцаре до того, как получить роль этого героя в киновселенной Marvel
Критики неоднозначно приняли очередной фильм Marvel «Вечные»
Кристен Стюарт считает, что в ее фильмографии всего пять «действительно хороших фильмов»
Вышел трейлер второго сезона документальной комедии «Мир по Голдблюму»
На новом постере «Соколиного Глаза» показали Кейт Бишоп, Клинта Бартона и пса Лаки
Эдгар Райт хотел бы выступить режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде
Второй сезон «Воспитанных волками» выйдет в начале 2022 года
Режиссер «Дюны» Дени Вильнёв в восторге от фильмов Кристофера Нолана и считает «Довод» «шедевром»
Парень с лишним весом находит способ стать популярным среди сверстников в трейлере фильма «Масло»
Netflix готовит полнометражное окончание сериала «Последнее королевство»
Джонатан Мэйджерс сыграет в драматическом фильме о бодибилдинге
Apple TV+ выпустил трейлер корейского мини-сериала «Доктор Мозг»
Появился первый отрывок из фильма «Оленьи рога», продюсером которого выступает Гильермо дель Торо
Netflix представил трейлер драмы «Огненная ночь», которая была отмечена призом на Каннском кинофестивале
Канал AMC представил трейлер финального сезона сериала «Открытие ведьм»
Зак Снайдер опубликовал серию постеров с персонажами фильма «Армия воров»
За первые дни в американском прокате «Дюна» собрала свыше $40 млн
Студия Sony анонсировала два пока безымянных фильма о персонажах Marvel
Джон Сина договаривается о роли в экшен-комедии «Фриланс»
Фотожурналист взбирается на Эверест ради раскрытия давней тайны в трейлере анимационного фильма «Вершина богов»
Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин, снявший «Особенности национальной охоты» и «Кукушку»
Розамунд Пайк стремится отыскать Возрожденного Дракона в новом трейлере фэнтези-сериала «Колесо времени»
Съемочная команда вестерна «Раст» была обеспокоена условиями работы еще до смерти Галины Хатчинс
Завершились съемки фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом
Райан Гослинг сыграет в фильме «Барби» с Марго Робби — актер исполнит роль Кена
Режиссер «Вечных» Хлоя Чжао надеется, что зарубежные цензоры не вырежут из фильма сцены с ЛГБТ-персонажами
Хейден Кристенсен исполнит роль Энакина Скайуокера в сериале про Асоку Тано
Режиссер Джон Уоттс сравнил «Человека-паука: Нет пути домой» с «Мстителями: Финал»
23 октября 2021
От незначительных камео до признанных ролей: 8 русских рокеров в кино
22 октября 2021
Звезда «Оборотней внутри» Сэм Ричардсон получил роль в сиквеле «Фокуса-покуса»
Netflix представил трейлер третьей части «На месте принцессы»
Видео: сценарист «Крика» рассказал о происхождении знаменитой маски «призрачное лицо»
Марибель Верду и Софи Оконедо пополнили актерский состав фильма «Рэймонд и Рэй»
Фанат воссоздал трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза из фрагментов мультсериала 1992 года
Режиссер свежего фильма Netflix «Клыки ночи» снимет для студии Paramount хоррор «Комендантский час»
«Игра в кальмара» и «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол претендуют на кинопремию «Готэм»
Фильм-нуар «Голубая роза» обзавелся актерским составом
Джейкоб Форчун-Ллойд впервые показался в образе менеджера The Beatles Брайана Эпстайна
«Это эпизод франшизы, где весь ад выходит наружу»: интервью с режиссером Дэвидом Гордоном Грином
Актеры сериала «Бэтвумен» ответили на обвинения в их адрес со стороны Руби Роуз
Погибшая на съемках вестерна «Раст» Галина Хатчинс была уроженкой Киева и многообещающим оператором
Звезда «Бэтгерл» поделилась, что в фильме будет раскрыта «мрачная история происхождения» Барбары Гордон
Брайан Кокс считает, что сериал «Наследники» продлится 4-5 сезонов
Шоураннер «Дома дракона» рассказал, чем предстоящий сериал будет отличаться от «Игры престолов»
Джонатан Риз Майерс погружается в страшные тайны своей семьи в трейлере триллера «Прятки»
Шоураннер предстоящего сериала «Зеленый Фонарь» обещает масштабное зрелище
Джесси Спенсер покидает сериал «Чикаго в огне»
Привет, Салем: начались съемки фильма «Фокус-покус 2»
Российские премьеры «Вечных», «Последней дуэли» и других фильмов перенесены из-за нового локдауна
Apple TV+ продлил комедийный сериал «Мистический квест» еще на два сезона
Рассел Кроу и Зак Эфрон прибыли в Таиланд для съемок в фильме Питера Фаррелли «Величайший пивной забег»
Появился трейлер боевика «Поминки» со Скоттом Иствудом, Мэлом Гибсоном и Фамке Янссен
Джуд Лоу, Марион Котийяр и другие артисты присоединились к Кейт Уинслет в байопике о фотографе Ли Миллер
Том Холланд и Марк Уолберг рассказывают о фильме «Анчартед» в первом закулисном проморолике
На съемках вестерна «Раст» произошла трагедия: Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера
Майкл Гандольфини получил роль в сериале «Предложение» о создании «Крестного отца»
Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс ловят Галь Гадот в трейлере фильма «Красное уведомление»
Уилл Смит ведет сестер Уильямс к спортивному успеху в новом трейлере фильма «Король Ричард»
По словам босса WarnerMedia, «Матрица 5» состоится, если того захочет Лана Вачовски
Том Холланд отправляется на поиски сокровищ в первом трейлере фильма «Анчартед: На картах не значится»
Дени Вильнёв выступает против сцен после титров
Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II грабят банк и бегут от полиции в трейлере экшен-триллера «Скорая помощь»
21 октября 2021
Ридли Скотт великий и ужасный: 10 самых громких успехов и неудач режиссера
Очень страшное лицо: 7 самых незабываемых масок из фильмов ужасов
WarnerMedia и Дэвид Чейз ведут переговоры о многосерийном приквеле «Клана Сопрано»
Актеры, исполнившие роли VIP-персон в «Игре в кальмара», по-разному реагируют на внимание со стороны фанатов
Слух: Marvel Studios разрабатывает сольный фильм о Халке в исполнении Марка Руффало
В Амстердаме состоится показ «Истории гражданской войны» Дзиги Вертова — 100 лет фильм считался утраченным
Босс WarnerMedia дала понять, что вторая часть «Дюны» получит зеленый свет
Второй сезон костюмированной мелодрамы «Сэндитон» выйдет в марте — доступны первые кадры из новых серий
Приятного аппетита: вышел трейлер валлийского фильма ужасов «Пир»
Зои Дешанель едва не получила роль Осы в киновселенной Marvel
Хлоя Чжао готова взяться за сиквел «Вечных»
На новых кадрах из тринадцатого сезона «Доктора Кто» показали инопланетянина, похожего на Чубакку
Постановщица «Марвелов» считает, что в щелчке Таноса в «Войне бесконечности» виноват Капитан Америка
Снявшись в «Веноме», Риз Ахмед осознал, что он пока не готов играть в блокбастерах
Прошедшее онлайн-мероприятие DC FanDome набрало в три раза больше просмотров, чем в прошлом году
Знакомые и новые лица вместе: появилось фото с главными персонажами «Декстера: Свежая кровь»
Квентин Тарантино был бы рад снять фильм на знаменитой римской киностудии «Чинечитта»
Amazon приобрел права на научно-фантастический триллер во главе с Сиршей Ронан и Полом Мескалом
Чарли Кокс допускает, что в киновселенной Marvel он может сыграть переосмысленную версию Сорвиголовы
Уилл Поултер прокомментировал получение роли Адама Уорлока в «Стражах Галактики 3»
Потеряв родных, девушка отправляется в насыщенное путешествие в трейлере мини-сериала «Камикадзе»
Видео: Аня Тейлор-Джой исполняет песню Downtown из фильма «Прошлой ночью в Сохо»
Анджелина Джоли об инклюзивности в киновселенной Marvel: «Почему для этого потребовалось столько времени?»
Том Харди подкрепил слухи о скором кроссовере «Венома» и «Человека-паука»
Кристен Стюарт ответила, было бы ли ей интересно сыграть Джокера в новом «Бэтмене»
Кевин Смит объявил, что «Клерки 3» выйдут в 2022 году
«Матрица: Воскрешение» получила прокатный рейтинг R за наличие жестокости и нецензурной брани
Hulu объявил дату выхода фантастического триллера «Мать/Андроид» с Хлоей Грейс Морец
Завершились съемки «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
«Дюне» прочат сборы в размере $70+ млн за первые дни проката в США и Китае
Североирландская семья оказывается на распутье в новом трейлере фильма Кеннета Браны «Белфаст»
Нил Макдонаф открывает охоту на Брюса Уиллиса в трейлере боевика «Преступный квест»
Новый скандал в Голливуде: Руби Роуз пожаловалась на ужасающие условия во время съемок сериала «Бэтвумен»
Режиссер Майкл Бэй поделился подборкой фото со съемок триллера «Скорая помощь»
Эмили Блант договаривается о роли в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
20 октября 2021
Netflix начнет измерять востребованность своих проектов в количестве часов, проведенных зрителями у экранов
В следующих сериях «Убийств в одном здании» будут даны ответы на вопросы, оставшиеся после финала первого сезона
Фильм ужасов «З/Л/О 94» стал самой успешной премьерой в истории стрим-сервиса Shudder
Галь Гадот была готова отказаться от съемок в «Чудо-женщине: 1984», если бы студия не заплатила ей желаемый гонорар
Том Уэллинг и Майкл Розенбаум поделились новостями об анимационной версии «Тайн Смолвиля»
Студия Disney выпустила трейлер мультфильма «Дневник слабака»
Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Снупи в космосе»
Джейсон Момоа получил несколько травм во время съемок «Аквамена 2»
Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» не из-за низких зрительских рейтингов
Пабло Шрайбер исполнит ведущую мужскую роль в сериале «Кэнди»
Анджелина Джоли обмолвилась, что у «Вечных» будет сиквел
Канал CW представил трейлер кроссовера «Армагеддон» в рамках сериала «Флэш»
Джейми Ли Кертис и Райан Мерфи готовят мини-сериал о человеке, придумавшем жест «дай пять»
Уэсли Снайпс и Тиффани Хэддиш сыграют в комедии о фокуснике с выдающимися физическими данными
Майкл Шин и Натали Эммануэль исполнят ведущие роли в фильме «Последний поезд в Рождество»
Мэрил Стрип, Джемма Чан, Дэвид Швиммер и другие артисты снимутся в сериале-антологии об изменении климата
Студия Universal представила трейлер романтической драмы «Искупительная любовь» по роману Франсин Риверс
Звезда «Эмили в Париже» Лукас Браво сыграет с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в фильме «Билет в рай»
Глава Marvel Studios Кевин Файги дал комментарий о сцене после титров в «Веноме 2»
Netflix сообщил, что зрительская аудитория «Игры в кальмара» составила 142 млн домохозяйств
Квентин Тарантино рассказал о своем предстоящем телепроекте
Netflix выпустил новый тизер финального сезона «Озарка» и объявил дату премьеры первых серий
М Найт Шьямалан возглавит жюри предстоящего Берлинского кинофестиваля
По результатам опроса BBC Culture «Прослушка» возглавила список величайших сериалов XXI века
В трейлере шестого сезона «Ривердейла» показали Сабрину в исполнении Кирнан Шипки
Ума Турман получила роль в сериале об компании Uber
Режиссер Клим Шипенко ожидает, что космический фильм «Вызов» будет прибыльным
Ольга Куриленко и Дон Джонсон сыграли в экшен-комедии о супругах, которые защищают свой бизнес от мафии
Ева Лонгория сыграет в экранизации знаменитого романа Исабель Альенде «Дом духов»
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика»
Царица Эль Фаннинг насмехается над Николасом Холтом в трейлере второго сезона «Великой»
Крис Пратт сообщил о начале съемок «Стражей Галактики 3»
В сети появились первые отзывы о фильме Marvel «Вечные»
Несмотря на низкие кассовые сборы, на Rotten Tomatoes «Последняя дуэль» имеет высокие рейтинги
Кейси Аффлек, Зои Дешанель и Уолтон Гоггинс возглавили каст музыкальной драмы Dreamin’ Wild
Николь Кидман и Хавьер Бардем снимают телевизионный хит в первом тизере байопика «Быть Рикардо»
19 октября 2021
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах
Что смотреть, если понравился «Очень приятно, Бог»: 7 сверхъестественных сёдзе-аниме
Звезда «Блеска» Бетти Гилпин снимется в сериале HBO «Кровавый сахар»
Даррен Аронофски до сих пор получает гневные письма из-за фильма «мама!»
Netflix представил первый тизер игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Галь Гадот была «шокирована» тем, как Джосс Уидон разговаривал с ней во время пересъемок «Лиги справедливости»
Третий сезон «Наследников» стал рекордсменом HBO Max по количеству просмотров
Кевин Файги прокомментировал массовый перенос фильмов Marvel Studios
Призраки атакуют пассажиров самолета в трейлере российского фильма ужасов «Ряд 19»
«Я меняюсь от того, что меняется вокруг всё»: интервью с Юрой Борисовым
По словам Эзры Миллера, «Флэш» во многом будет историей происхождения и становления Барри Аллена
Производство третьего сезона «Ведьмака» стартует в начале 2022 года
На новых кадрах из второго сезона «Великой» впервые показали героиню Джиллиан Андерсон
Премьера перезапуска «Ну, погоди!» состоится в декабре
Фото: Николас Кейдж в образе сурового охотника на бизонов из фильма «Перекресток мясника»
Призрак киллера и ловкая обезьяна наказывают плохих парней в трейлере мультсериала Marvel «Хит-Манки»
Роб Зомби опубликовал первое фото с персонажами фильма «Семейка монстров»
Hulu и Мэл Брукс выпустят продолжение комедии «Всемирная история»
В сети появился первый трек Джонни Гринвуда из саундтрека к байопику «Спенсер»
Стало известно, когда состоится премьера сериала «В Бореньке чего-то нет» от «Квартета И»
Netflix готовит многосерийный спин-офф романтической трилогии «Всем парням»
У каждого своя судьба: появились постеры второго сезона «Ведьмака» с Йеннифэр и Цири
Экс-футболист Эрик Кантона сыграет в драме о харассменте и сексуальном насилии в мире спорта
Дэнни ДеВито пополнил актерский состав фильма Disney «Особняк с привидениями»
Завершились съемки криминального триллера «Кокаиновый медведь»
Комедия «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом выйдет на три недели раньше
Нил Гейман сообщил о начале производства второго сезона «Благих знамений»
Актер из «Плохих парней навсегда» Джейкоб Скипио сыграет в фильме «Бэтгерл»
Компания Disney отложила релиз «Индианы Джонса 5», а также ряда ближайших фильмов Marvel
Оливию Колман преследуют тревожащие воспоминания из давнего прошлого в трейлере фильма «Пропавшая дочь»
Студия Sony выпустила международный трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»
Мэл Гибсон получил роль в сериале-приквеле «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
18 октября 2021
Доходы российских кинотеатров впервые превысили показатели, зафиксированные до начала пандемии
Супергерои сражаются с монстром в первой полной сцене из фильма Marvel «Вечные»
Кассовые сборы китайского фильма «Битва при Чосинском водохранилище» достигли $770 млн
DC готовит анимационный фильм по комиксам Milestone о чернокожих супергероях
Видео: Джей Джей Абрамс, Брюс Тимм и Мэтт Ривз рассказали, каким будет новый анимационный сериал о Бэтмене
Будущая супергероиня сбегает из школы ради встречи с Суперменом в первом отрывке из сериала «Наоми»
В слэшере «Хэллоуин убивает» зафиксировано рекордное для франшизы количество трупов
Съемки фильма «Флэш» подошли к концу
Автор «Секса в большом городе»: «Людям не стоит жить в соответствии с телешоу»
Майкл Мэтьюз заменит Ридли Скотта в качестве режиссера фильма «Мерлин»
Появился первый тизер мультфильма «Супер-питомцы» о псах Супермена и Бэтмена
Мэл Гибсон исполнит ведущую роль в экшен-триллере о хакере, сидящем на бомбе
Яхья Абдул-Матин II ответил, является ли его Морфеус из «Матрицы 4» настоящим
Режиссер «Охотника за разумом» призывает фанатов бороться за продление сериала на третий сезон
Эдриан Броуди сожалеет об отказе сыграть в трилогии «Властелин колец»
Видео: Харли Квинн анонсирует третий сезон своего анимационного шоу
15 сериалов, похожих на «Великолепный век»
Появился трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто», который станет последним для Джоди Уиттакер
У Райан Уайлдер появляется партнерша в трейлере третьего сезона «Бэтвумен»
DC и HBO Max показали первые кадры из апокалиптического сериала «ДМЗ» с Розарио Доусон
Джейсон Момоа и Джеймс Ван обещают захватывающий сиквел в закулисном проморолике «Аквамена 2»
В первом проморолике «Шазама 2» показали новых актеров, злодеев и локации
Мировые сборы «Не время умирать» приближаются к $500 млн
Сын Дэниэла Дэй-Льюиса сыграет с Джиной Карано в вестерне «Ужас в прериях»
«Хэллоуин убивает» мощно стартовал в американском прокате, «Последняя дуэль» собрала плачевные $4,8 млн
Гвендолин Кристи впервые предстала в образе Люцифера из сериала «Песочный человек»
Сильвестр Сталлоне объявил об окончании съемок «Неудержимых 4»
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Студия A24 выпустила новый тизер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд
Ангел, дьявол и домохозяйки: в повторный прокат выходят лучшие фильмы Альмодовара
Канал FX решил не продлевать сериал «Y: Последний мужчина» на второй сезон
Сериал «Игра в кальмара» принесет Netflix $891 млн
Дуэйн Джонсон стирает в порошок солдата и ловит пулю пальцами в первом тизере «Черного Адама»
В Каннах состоялась презентация оригинальных проектов онлайн-кинотеатр KION международной индустрии на выставке MIPCOM 2021
Юлия Пересильд и Клим Шипенко завершили съемки фильма «Вызов» на МКС и вернулись на Землю
Барри Аллен и его двойник встречают Бэтмена в первом тизере «Флэша»
Райан Рейнольдс возьмет перерыв в актерской карьере
В ходе DC FanDome представили новый трейлер «Бэтмена», а также документальный ролик о создании фильма
Джон Сина сражается со злодеями, падает с крыши и обнимается с орлом в первом трейлере сериала «Миротворец»
Приключения будущего дворецкого Бэтмена продолжатся: сериал «Пенниуорт» продлен на третий сезон
Майкл Кейн опроверг информацию об уходе на пенсию
15 октября 2021
Netflix выпустил тизер мультфильма «Дорога домой» с обаятельными танцующими животными
Алексей Серебряков присоединился к актерскому составу сериала more.tv «Ваша честь»
Режиссер «Мстителей: Финал» Джо Руссо высказался о судебном иске Скарлетт Йоханссон против Disney
Оскар Айзек назвал сериал «Лунный рыцарь» самым трудоемким проектом в своей актерской карьере
HBO Max выпустил полноценный трейлер комедийного сериала «Сексуальная жизнь студенток колледжа»
В своем новом сериале Хилари Суэнк сыграет экс-алкоголичку, которая разыскивает пропавших людей
Журналистика = дурдом: новый сериал «Виновная сторона» с Кейт Бекинсейл в главной роли
Эта современная любовь: вышел трейлер ромкома о свободных отношениях «Марк, Мэри и некоторые другие люди»
Северная Корея расценивает «Игру в кальмара» как доказательство упадка капиталистического общества
Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер завершил работу над сценарием новой экранизации «Кристины»
По данным Bloomberg, «Игра в кальмара» стоила Netflix всего $21,4 млн
Сарик Андреасян выступит режиссером фильма об аварийной посадке самолета на кукурузное поле
Экшен-сериал с Джоном Красински «Джек Райан» продлен на четвертый сезон
Появились первые кадры из мини-сериала «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен в роли убийцы
Сэмюэл Л Джексон сообщил о начале съемок сериала Marvel «Секретное вторжение»
Вневременная история любви: вышел финальный трейлер фильма «Иголка в стогу времени»
Рэйчел Вайс сыграет в новой экранизации романа «Сеанс дождливым вечером»
Рассвет над Готэмом: режиссер Мэтт Ривз показал новый кадр из «Бэтмена»
Миллисент Симмондс и Рэйчел Броснахэн сыграют главные роли в байопике о Хелен Келлер
Священник охотится за нечистью в трейлере российского сериала «Отец Сергий»
Появился новый трейлер семейного фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Paramount+ представил новый трейлер сериала «Мэр Кингстауна» во главе с Джереми Реннером
Списанная со счетов рестлерша Холли Берри вновь заступает на ринг в трейлере спортивной драмы «Удары»
Владимир Машков присоединился к актерскому составу космического фильма «Вызов»
Клинт Бартон превращается в комедийного супергероя в новом трейлере сериала «Соколиный Глаз»
Том Холланд охарактеризовал «Человека-паука: Нет пути домой» как окончание франшизы
Бен Аффлек становится отцовской фигурой для будущего писателя в трейлере драмы о взрослении «Нежный бар»
14 октября 2021
Не только «Исчезнувшая»: 13 триллеров о пропавших людях
«Вечные» превзошли «Черную Вдову» и «Шан-Чи» по объему предварительных продаж билетов
Вышел трейлер одиннадцатого сезона комедийного сериала «Умерь свой энтузиазм»
Создатели нового «Крика» утверждают, что в трейлере и самом фильме масса ложных предпосылок
Новый фильм М Найта Шьямалана получил название и дату релиза
«Звериный инстинкт Ирины Розановой»: обзор сериала «Самка богомола»
Томми Ли Джонс сыграет вместо Харрисона Форда в фильме о судебном разбирательстве вокруг похоронного бюро
Звезда «Энолы Холмс» Луис Патридж утвержден на ведущую роль в экранизации фэнтезийного бестселлера
Вышел трейлер документального фильма, приуроченного к 55-летию франшизы «Звездный путь»
Джейсон Сигел сыграет в новом комедийном сериале от создателей «Теда Лассо»
Ветеран франшизы «Звездный путь» Уильям Шетнер стал самым возрастным человеком в космосе
Актер Джэми Коста снял короткометражку, в которой он блестяще сыграл Робина Уильямса
В сети появились новые кадры из седьмой части «Паранормального явления»
«Нет ничего страшнее тревожного маленького подростка»: интервью с актрисой Хлоей Грейс Морец
Создатель «Игры в кальмара» объяснил, почему его сериал вызвал такой резонанс по всему миру
Сценарий фильма «Хэллоуин заканчивается» уже готов — режиссер обещает, что финал трилогии не разочарует
Студия DreamWorks анонсировала мультсериал в рамках франшизы «Как приручить дракона»
Тони Коллетт и Моника Беллуччи сыграют в комедии о женщине, которая неожиданно становится боссом мафии
Эмили при помощи поэзии пытается противостоять войне в трейлере финального сезона сериала «Дикинсон»
Майкл Шеннон, Эмилия Кларк и Дэйн ДеХаан исполнят ведущие роли в байопике о Джозефе Маккарти
Вышел трейлер триллера «Нули и единицы» с Итаном Хоуком в роли близнецов по разные стороны террористического заговора
Netflix приобрел права на показ аниме-сериала «Ковбой Бибоп»
Конец близко: вышел тизер заключительных серий «Бумажного дома»
Бывший солдат Алексей Чадов отправляется в Сирию в трейлере боевика «Своя война»
Призрак Констанс Ву посещает своего умирающего мужа в трейлере фильма «Я был простым человеком»
Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» выйдет в американский прокат
Стартовали съемки третьего сезона «Мандалорца»
Появился первый трейлер документального фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back
Netflix продлил сериал «Ты» на четвертый сезон
Похищенный мальчик получает звонки от убитых детей в первом трейлере хоррора «Черный телефон»
Дэвид Финчер выступит исполнительным продюсером документального сериала, посвященного искусству кино
13 октября 2021
Генри Кавилл опубликовал постер второго сезона «Ведьмака»
Netflix выпустил трейлер мини-сериала о взрослении и спорте «Колин: черное и белое»
Джина Карано приступила к съемкам в своем первом проекте после лишения роли в «Мандалорце»
Согласно отчету GfK, «КиноПоиск HD» и ivi остаются лидерами среди российских онлайн-кинотеатров
Криминальный триллер, любовная история, неонуарный вестерн: вышел трейлер фильма Hard Luck Love Song
Ева Лонгория и Эухенио Дербес получили роли в фильме «Аристотель и Данте»
Кирнан Шипка, Александра Даддарио и другие артисты вошли в каст мрачной комедии «Дикий цветок»
Создателям «Венома 2» пришлось потесниться, поскольку параллельно в Сан-Франциско шла работа над «Матрицей 4»
Фильм «Множественные святые Ньюарка» провалился в прокате, но стал хитом HBO Max
Анна Пэкуин возглавила актерский состав фильма «Немного света»
По словам Дуэйна Джонсона, команда «Форсажа» «тихо поблагодарила» его за гневную тираду в адрес Вина Дизеля
Признанный драматург Джез Баттеруорт напишет сценарий для экранизации романа Дона Делилло «Тишина»
Байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» с Аной де Армас получит рейтинг NC-17 из-за откровенных сексуальных сцен
Чтобы избежать убытков, «Не время умирать» нужно собрать в прокате не менее $900 млн
Для «маленьких монстров» и их родителей: Третий показ киноклуба Киноафиши
Завершились съемки фильма Стива Бушеми «Слушательница», единственную роль в котором сыграла Тесса Томпсон
Мелани Лински получила роль жертвы в мини-сериале «Кэнди»
Ридли Скотт уверен, что предстоящий сериал «Чужой» окажется хуже оригинального фильма 1979 года
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц
Студия Sony заполучила права на предстоящую комедию с Дженнифер Лоуренс
Получивший «Золотую пальмовую ветвь» боди-хоррор «Титан» поборется за «Оскар»
Канал AMC официально запустил в производство сериал-антологию «Сказки ходячих мертвецов»
В новом проморолике фильма «Хэллоуин убивает» показали, как снималась сцена бойни во время пожара
Дженсен Эклс сыграет с Алеком Болдуином в вестерне «Раст»
Мальчик Макс защищает свой дом от грабителей в трейлере новой версии «Одного дома»
Энтони Хопкинс и Джереми Стронг пополнили актерский состав фильма «Время Армагеддона»
Пол Радд манипулирует Уиллом Фарреллом в трейлере сериала «Психиатр по соседству»
Сидни Прескотт вновь сталкивается с маньяком в маске в первом трейлере «Крика 5»
12 октября 2021
HBO Max показал первые четыре минуты мультсериала «Аквамен: Король Атлантиды»
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
По словам Мэттью Лилларда, сиквелы «Крика» сделали Уэса Крэйвена несчастным
Джейн Кэмпион, Кеннет Брана и Робин Райт получат специальные награды на кинофестивале в Стокгольме
Перед съемками фильма «Спенсер» Кристен Стюарт испытывала стресс, оказавший влияние на ее физическое состояние
Алексей Артамонов: «Мы хотим стать хабом для молодых режиссеров, которые мыслят неконвенционально»
Warner Bros и DC выпустили документальный ролик, посвященный Миротворцу в исполнении Джона Сины
В третьем сезоне «Бэтвумен» у Ядовитого Плюща будет собственная сюжетная арка
Птичка мечтает быть мышью в трейлере рождественского мультфильма «Робин»
При написании сценария «Последней дуэли» Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону потребовалась женская помощь
Это будет мюзикл: Тимоти Шаламе записывает песни для фильма «Вилли Вонка»
Наследие Джорджа Ромеро продолжает жить: вышел трейлер зомби-сериала «День мертвецов»
Ультражестокое психоделическое приключение: появился «красный» трейлер анимационного фильма «Хребет ночи»
Тони Голдуин и Пол Бен-Виктор получили роли в новом экшен-триллере с Джерардом Батлером
В Marvel Studios есть специальная команда, предотвращающая утечку секретной информации
Второй сезон шпионского экшен-сериала «Алекс Райдер» получил тизер и дату премьеры
Пол Беттани сыграет в комедийной драме «Полная луна»
В новом проморолике «Вечных» Кевин Файги утверждает, что фильм «преобразит» киновселенную Marvel
Сильвестр Сталлоне поделился видео и фото со съемок «Неудержимых 4»
Онлайн-кинотеатр IVI представил трейлер сериала «Везет» с Евгением Цыгановым в главной роли
Ларч пугает Вещь в стоп-моушн ролике к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур»
Студия Paramount приобрела права на триллер с Гаем Пирсом «Инфернальная машина»
Режиссер Хлоя Чжао сообщила, что в «Вечных» будет две сцены после титров
Звезда «Короны» Эмма Коррин сыграет детектива-любителя в мини-сериале телеканала FX
Студия Disney готовит фильм об Уолте Диснее и создании «Диснейленда»
Советы от братика Урамити, как справиться с депрессией
Netflix опубликовал первые кадры из триллера «Мюнхен: На пороге войны»
Энтони Хопкинс сыграл в фильме Флориана Зеллера «Сын»
Томасин МакКензи видит страшные события прошлого в финальном трейлере «Прошлой ночью в Сохо»
Безумие начинается: Netflix выпустил трейлер заключительного сезона «Нарко: Мексика»
Дени Вильнёв не заинтересован в обсуждении «Дюны» с Дэвидом Линчем
Тимоти Шаламе отказался комментировать ситуацию с Арми Хаммером: «Это требует более объемного обсуждения»
Согласно прогнозу аналитиков, в 2025 году Disney+ превзойдет Netflix, став самым крупным стрим-сервисом в мире
Режиссер «Охотников за привидениями: Наследники» надеется на новые фильмы в рамках франшизы
Официально: Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в «Стражах Галактики 3»
Сидни, Гейл, Дьюи и новые герои: появились первые кадры из «Крика 5»
11 октября 2021
Когда оттенки синего – больше чем просто цвет: обзор аниме «Голубой период»
Парни снова в деле: полнометражный фильм «Нэш Бриджес» получил первый постер и дату релиза
Канал Syfy выпустил два проморолика комедийного сериала «Засланец из космоса»
Джон Бернтал готов вернуться к роли Карателя, если новый проект будет достаточно мрачным
Дэвид Харбор поделился некоторыми подробностями о четвертом сезоне «Очень странных дел»
Вышел трейлер второго сезона аниме-сериала «Истребитель демонов»
В разработку запущен сериал о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I
«КиноПоиск» опубликовал серию кадров из фильма «Воланд»
Дэниэл Крэйг намекнул, что сиквел «Достать ножи» будет лучше оригинала
Новые боги в киновселенной Marvel: вышел очередной проморолик фильма «Вечные»
Педро Альмодовар и Пенелопа Крус обсуждали «Параллельных матерей» еще во время выпуска «Все о моей матери»
Появилась пара новых постеров сериала «Миротворец» с Джоном Синой
Джордж Клуни считает, что Бен Аффлек не получает достаточно ролей, равных его таланту
Netflix выпустил 16-минутный ролик о съемках «Игры в кальмара»
Netflix заказал производство сериала «Шоу 90-х», который станет спин-оффом «Шоу 70-х»
По слухам, в «Стражах Галактики 3» действительно появится персонаж Адам Уорлок
Леонардо ДиКаприо сымпровизировал знаменитую сцену с продажей ручки в «Волке с Уолл-стрит»
Стало известно название предстоящего фильма Уэса Андерсона
Peacock представил первый трейлер фильма «Ясновидец 3: Это Гас»
Amazon показал новый отрывок из предстоящего фэнтезийного сериала «Колесо времени»
Канал AMC выпустил тизер второй части финального сезона «Ходячих мертвецов»
Тринадцатый сезон «Доктора Кто» получил новый тизер и дату релиза
Критики опубликовали первые рецензии на фильм «Охотники за привидениями: Наследники»
Amazon выпустил первый тизер заключительного сезона «Пространства»
Продюсеры «Джеймса Бонда» не планируют выпускать спин-оффы «Не время умирать»
В сериале «Властелин колец» будут чернокожие хоббиты
«Как в кино» уже не будет: искусственный интеллект изменит романтические отношения между людьми
Александр Невский выступит продюсером фильма ужасов, в котором сыграют Эрик Робертс и Айлин Дитц
Клэр и Джейми опасаются надвигающейся войны в первом тизере шестого сезона «Чужестранки»
Тильда Суинтон сыграет с Майклом Фассбендером в фильме Дэвида Финчера «Убийца»
В тизере третьего сезона шпионского сериала «Ханна» показали персонажа Рэя Лиотты
Мадонна сожалеет об отказе от роли Женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается»
Объявлен основной актерский состав спин-оффа «У меня на районе»
Тимоти Шаламе впервые предстал в образе молодого Вилли Вонки
«Прошлой ночью в Сохо» выйдет в России на неделю позже установленной ранее даты
Дени Вильнёв выразил готовность снять фильм о Джеймсе Бонде
Призрачное лицо возвращается: опубликован первый постер «Крика 5»
Официально: Киллиан Мерфи исполнит главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Мировые сборы «Не время умирать» превысили $300 млн
Джейк Джилленхол договаривается о роли в следующем фильме Гая Ричи
8 октября 2021
Большая маленькая ложь: 10 правдивых фильмов о том, как телевидение нам врет
Мать Оуэна Уилсона поделилась большой подборкой фото со съемок «Французского вестника» Уэса Андерсона
7 фильмов и сериалов, похожих на «Игру в кальмара»
Клер Фой получила одну из ключевых ролей в драматическом сериале о Facebook
Новый Бенуа Блан: Тиффани Хэддиш расследует убийство в трейлере комедийного мини-сериала The Afterparty
Российская военная драма «Летчик» получила новый трейлер
Босс студии Universal подтвердила, что новый фильм Кристофера Нолана выйдет на исключительных условиях
AMC+ выпустил первый трейлер сериала о серийном убийце «Сшиватель»
Благодаря сериалу «Наследники» Киран Калкин в полной мере осознал, что его призвание — быть актером
Студия Warner Bros выпустила документальный ролик, приуроченный к «Матрице: Воскрешение»
Netflix и Amazon выпустят фильмы ужасов, снятые испанскими режиссерами — доступны первые трейлеры
Еще более масштабное, жестокое и безумное зрелище: появился новый проморолик слэшера «Хэллоуин убивает»
Вышел новый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
Идрис Эльба заявил, что он не станет следующим Джеймсом Бондом
Команда женщин-суперагентов предотвращает Третью мировую в новом трейлере боевика «Код 355»
В 2022 году Берлинский кинофестиваль пройдет в традиционном очном формате
Стив Карелл получил роль похищенного маньяком психотерапевта в мини-сериале «Пациент»
Сценарист сиквела «Без лица» рассказал, что зрителей ждет очень запутанная история
Дени Вильнёв боялся, что кассовый провал «Бегущего по лезвию 2049» положит конец его кинокарьере
Студия Marvel готовит некий проект, в котором будут задействованы русские персонажи
HBO Max выпустил трейлер документального сериала о смерти Бриттани Мерфи
Спустя восемь лет после закрытия возобновится программа «Закрытый показ» с Александром Гордоном
Билл Скарсгард сыграет глухонемого сироту, который превращается в искусного киллера
Появился новый трейлер «Дюны» в преддверии выхода фильма в Северной Америке
Анонсирован фильм о шотландской ясновидящей, которую в 1933 году судили за колдовство
В новом «Восставшем из ада» Пинхеда сыграет трансгендерная актриса Джеми Клейтон
Кроссоверу быть: Кирнан Шипка сыграет Сабрину в шестом сезоне «Ривердейла»
Режиссер Кэри Фукунага подтвердил, что он работает над нереализованным проектом Стэнли Кубрика о Наполеоне
Фантастический сериал «Основание» продлен на второй сезон
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Джейк Джилленхол исполнит главную роль в супергеройском фильме по комиксам автора «Дэдпула»
Netflix представил тизер-трейлер финального сезона сериала «Затерянные в космосе»
«КиноПоиск» выпустит игровой сериал о рок-группе «Король и Шут»
Кая Скоделарио исследует истоки зомби-апокалипсиса в первом трейлере фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
Нина Добрев ищет любовь через приложения для знакомств в трейлере ромкома «Неуловимый аромат любви»
Съемки полнометражного завершения «Острых козырьков» пройдут в 2023 году
Студия Marvel готовит спин-офф «Ванды/Вижна» о героине Кэтрин Хан
7 октября 2021
Раскритиковавший фильмы Marvel Дени Вильнёв признался, что ему интересен Бэтмен
Режиссер Энди Серкис подтвердил, что ведется работа над кроссовером «Венома» и «Человека-паука»
Netflix закрыл ромком-сериал «Дэш и Лили» после первого сезона
Ведьмак, Локи и герцог Гастингс: 8 претендентов на роль следующего Джеймса Бонда
В отрывке из мультсериала «Дух и Молли МакГи» показали анимационную версию Греты Гервиг
Звезда «Не время умирать» Лашана Линч надеется сыграть в следующем фильме о Джеймсе Бонде
Вентворт Миллер вернется к роли Капитана Холода в сотом эпизоде «Легенд завтрашнего дня»
Режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон экранизирует серию комиксов «Китаец, рожденный в Америке»
Кристофер Нолан с энтузиазмом ждет нового «Бэтмена»
Дрю Бэрримор похвалила Люси Лью, постоявшую за себя перед Биллом Мюрреем во время съемок «Ангелов Чарли»
Персонажи «Прошлой ночью в Сохо» получили индивидуальные постеры
«Веном 2» собрал $100 млн в американском прокате всего за пять дней
Режиссер «Трансформеров 7» поделился первым фото с машинами из предстоящего фильма
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» имеет шанс побороться за прайм-таймовую премию «Эмми»
Сериал «Все к лучшему» завершится пятым сезоном
В разработку запущен сиквел российского семейного фильма «Пальма»
Режиссер «Охотников за привидениями: Наследники» посвятил фильм Гарольду Рэмису
До смерти Чедвика Боузмана студия Marvel планировала спин-офф «Что, если…?» о Т’Чалле
Звезда «Неонового демона» и «Донни Дарко» Джена Мэлоун сыграет в хоррор-триллере «Освящение»
Джейк Джилленхол рассказал об использовании Zoom во время съемок «Виновного»
Звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер и Джеймс Дентон сыграют в фильме «Поцелуй перед Рождеством»
Композитору Эндрю Ллойду Уэбберу настолько не понравилась киноверсия «Кошек», что он завел себе собаку
Квентин Тарантино и Тим Бертон получат почетные призы на предстоящем Римском кинофестивале
Спустя 30 лет оригинальный костюм Бэтмена по-прежнему впору Майклу Китону
Девушка раскрывает ужасающие тайны в связи со своей биологической матерью в трейлере «Паранормального явления 7»
Netflix выпустил новый тизер-трейлер семейного фильма «Мальчик по имени Рождество»
Завершились съемки пятнадцатого сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
Гай Пирс и Дэмиэн Льюис исполнят ведущие роли в мини-сериале о Холодной войне «Шпион среди друзей»
В сериале «Одни из нас» будет фигурировать персонаж, которого нет в оригинальных видеоиграх
Майк Флэнеган готовит мини-сериал «Падение дома Ашеров» по мотивам произведений Эдгара Аллана По
«Союзмультфильм» считает нецелесообразным создавать анимационные проекты для взрослой аудитории
Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» получил дату выхода на стрим-сервисе Amazon Prime Video
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Лок и ключ»
Энди Серкис предсказывает, что в будущем технология захвата движения позволит актерам принимать облик других людей
Питер Динклэйдж пишет любовные письма от лица другого мужчины в трейлере музыкальной драмы «Сирано»
Создатель «Форсажа» не думает, что десятая и одиннадцатая части положат франшизе конец
6 октября 2021
По ту сторону Бонда: 11 ролей Дэниела Крэйга, которые остались незамеченными
Новый фильм Апитчатпона Вирасетакула «Память» не выйдет онлайн, но отправится в бесконечный прокат
Успех «Бриджертонов» стал большой неожиданностью для Фиби Дайневор
Популярный мультсериал «Дом совы» был закрыт из-за того, что проект не соответствует бренду Disney
Зрители «Сайнфелда» негодуют из-за выпуска сериала на Netflix в неподходящем формате
Каст третьего сезона «Пацанов» пополнился тремя исполнителями
Эмили ВанКэмп прокомментировала свой уход из сериала «Резидент»
Стало известно, кто выступит продюсером церемонии «Оскар» 2022
Netflix показал первые кадры из рождественского ромкома «Неуловимый аромат любви» с Ниной Добрев
Из-за пандемии европейский бокс-офис сократился на 70%, тогда как доля местных фильмов на рынке возросла
Эмма Стоун выступит продюсером криминального триллер-сериала, который выйдет на HBO Max
Видео: Ана де Армас отрабатывает стрельбу и рукопашный бой, готовясь к съемкам в «Не время умирать»
Создатели «Дюны» выпустили ролик, посвященный разработке обликов ключевых персонажей
Российское издательство «Сеанс» запустило масштабную распродажу, чтобы спастись от финансового краха
У шоураннера «Анатомии страсти» Кристы Вернофф есть масса идей для окончания сериала
Легендарные, стильные, могучие: студия Marvel выпустила новый проморолик «Вечных»
Джесси Уильямс, Тиг Нотаро и другие артисты пополнили актерский состав ромкома «К тебе или ко мне»
Три поколения воинственных женщин: слэшер «Хэллоуин убивает» получил новый проморолик и серию постеров
Создатели «Венома 2» исследовали Reddit и Twitter, чтобы убедиться, что фанатам понравится облик Карнажа
Кристен Стюарт призналась, что она в восторге от Эммы Коррин в образе принцессы Дианы
Хоакин Феникс прокомментировал слухи о сиквеле «Джокера»
Начались съемки финального сезона «Убивая Еву»
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прибыли на МКС для съемок фильма «Вызов»
Мэтт Дэймон вступает в рыцарский поединок с Адамом Драйвером во вступительной сцене «Последней дуэли»
Финн Джонс и Джессика МакНэми сыграют в хоррор-триллере «Посетитель»
Появился новый постер полубиографической драмы Кеннета Браны «Белфаст»
Клодию в сериале «Интервью с вампиром» сыграет Бэйли Басс, которая также появится в сиквелах «Аватара»
Эдгар Райт объяснил, почему он не будет снимать сиквел «Зомби по имени Шон»
Энди Серкис обещает, что «Бэтмен» Мэтта Ривза будет шедевром
16-й Фестиваль американского кино Amfest выйдет в гибридном формате
Джессика Бил заменит Элизабет Мосс в мини-сериале «Кэнди» о домохозяйке, убившей свою подругу топором
Порноактер возвращается в родной городок и знакомится с юной девушкой в трейлере фильма «Красная ракета»
Кейт Сигел погружается в опасные игры разума в первом трейлере психологического триллера «Под гипнозом»
Мечта подростка разбивается о суровую реальность в трейлере драмы Евгения Марьяна «Молоко птицы»
Персонажи фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» получили индивидуальные постеры
Колин Ферт собирается перехитрить нацистов в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
В одном из официальных аккаунтов Marvel в Twitter опубликовали дату релиза нового «Блэйда»
5 октября 2021
Рекордные сборы, Оскары и любовь зрителей: 8 самых прибыльных проектов Disney
Стерлинг К Браун получил роль в сериале «Вашингтон Блэк» по одноименной книге Эси Эдугян
Огромный шаг для всего кинематографа: репортаж с трансляции запуска в космос фильма «Вызов»
Движения Карнажа в «Веноме 2» были вдохновлены охотящимися скорпионами
Звезда сериала «Звездный путь» Уильям Шетнер отправляется в космос
Роберт Паттинсон, Джеймс Ганн и другие: объявлен состав участников онлайн-фестиваля DC FanDome
Появился новый отрывок из третьего сезона «Наследников»
По словам Дэвида Аркетта, новый «Крик» будет исполнен любви и почтения к Уэсу Крэйвену
Завершились съемки фильма о путешествии Дракулы из Трансильвании в Лондон
М Найт Шьямалан в качестве продюсера готовит триллер о серии загадочных смертей и исчезновений
Юлия Пересильд и Клим Шипенко вылетели в космос для съемок фильма «Вызов»
Звезда «Круэллы» Джоэл Фрай присоединился к Элис Ив в касте хоррора «Куин Мэри»
Netflix учредил специальную стипендию в честь Чедвика Боузмана
Главная звезда «Миллиардов» Дэмиэн Льюис не вернется в шестом сезоне сериала
Эд Харрис и Эми Мэдиган сыграют в инди-фильме «Школа для слепых»
Kino Lorber запускает бесплатный стрим-сервис, посвященный фильмам ужасов и культовому кино
Джордж Клуни дал шуточное объяснение, почему его не позвали сыграть Бэтмена во «Флэше»
Джон Сина приходит на встречу в своей «новой униформе» в свежем отрывке из сериала DC «Миротворец»
За 200 лет до событий «Игры престолов»: вышел первый тизер сериала «Дом дракона»
HBO Max объявил дату премьеры нового сезона «Секса в большом городе»
Бену Аффлеку было «весело» играть Бэтмена во «Флэше», тогда как съемки в «Лиге справедливости» давались с трудом
В свежем хэллоуинском спецвыпуске «Симпсонов» будут пародии на «Паразитов», «Звонок» и «Бэмби»
Оливия Манн борется с самокритикой на пути к свободе в трейлере экзистенциальной драмы «Вайолет»
Джеймс Ганн рассказал о съемках самого сложного кадра в «Отряде самоубийц 2»: «Мы сделали около 35 дублей»
Киану Ривз поделился подробностями об экранизациях собственной серии комиксов BRZRKR
Кира Найтли исполнит ведущую роль в драматическом фильме о Бостонском душителе
Тильда Суинтон, Джордж Маккэй и Стивен Грэм сыграют в мюзикле о конце света
Элайджа Вуд рассказал, что орку из «Властелина колец» намеренно придали сходство с Харви Вайнштейном
Netflix планирует выпустить второй сезон «Игры в кальмара»
Иллюстрированная книга о создании «Дюны» Дени Вильнёва выйдет на русском языке
Юлий меняется телами с Князем в трейлере мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
Эндрю Гарфилд стремится создать выдающееся произведение искусства в трейлере мюзикла «Тик-так, бум!»
Фильм ужасов «Черный телефон» с Итаном Хоуком выйдет в феврале 2022 года
Джерри Сайнфелд извинился за сексуальный подтекст в детском мультфильме «Би Муви: Медовый заговор»
4 октября 2021
Путь к «Искушению»: все фильмы Пола Верховена от самого невинного к самому откровенному
Канал Showtime представил трейлер шестого сезона «Миллиардов» — сериал вернется в январе
«Сестричка, действуй 3» с Вупи Голдберг обрела режиссера и автора сценария
Вслед за романом «Петровы в гриппе» компания Hype Film экранизирует еще одну книгу Алексея Сальникова
Режиссер «Венома 2: Да будет Карнаж» рассказал, что фильм мог получить название в честь песни Joy Division
Тайлер Перри и Джейсон Блум анонсировали свой первый совместный проект
Уильям Фихтнер и Дайо Окенийи пополнили актерский состав предстоящего фильма Роберта Родригеса «Гипнотик»
В «Вечных» будет две сюжетные линии — действие развернется в прошлом и настоящем
Тимоти Далтон признан самым популярным Джеймсом Бондом
Малкольм МакДауэлл о своих мучениях во время съемок «Заводного апельсина»: «Оно того стоило»
Создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз заключил эксклюзивный пятилетний контракт с WarnerMedia
Супергерои демонстрируют свои способности в новом тизере «Вечных»
«КиноПоиск HD» выпустил первый тизер-трейлер комедии «Орел и решка. Кино»
Продюсер Джейсон Блум прокомментировал информацию о запуске в производство «Судной ночи 6»
Зои Кравиц рассказала, как она получила роль Женщины-кошки в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Создатели «Майора Грома» готовят супергеройский сериал по комиксам «Красная Фурия»
Фильм «Море волнуется раз» получил трейлер и дату выхода в российский прокат
В разработку запущен сериал «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
Евгений Стычкин выступит режиссером сериала о первых жертвах ВИЧ в Советском Союзе
Дэвид Духовны и Ниа Лонг пополнили звездный каст предстоящей комедии от Netflix
Showtime представил два новых постера «Декстера: Свежая кровь»
Apple TV+ решил не продлевать на второй сезон сериал Джозефа Гордона-Левитта «Мистер Кормен»
Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в экранизации рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана»
Зак Снайдер показал три новых постера «Армии воров»
«Не время умирать» уже собрал в мировом прокате без малого $120 млн
За первые дни в американском прокате «Веном 2» собрал рекордные $90 млн, в России фильм заработал свыше $13 млн
Уилл Смит назвал худший фильм в своей актерской карьере
Кукла-убийца орудует кухонным ножом в новом трейлере сериала «Чаки»
Актер Роберт Карлайл анонсировал многосерийный спин-офф «На игле» о яростном хулигане Бегби
Дэниэл Крэйг удостоится звезды на голливудской «Аллее славы»
IMDb TV готовит многосерийный перезапуск «Жестоких игр»
Режиссер Алан Тейлор сообщил, когда начнутся съемки сериала «Интервью с вампиром»
По данным СМИ, Скарлетт Йоханссон добилась от Disney выплаты в размере $40 млн
1 октября 2021
Сатира о советской власти, искажение фактов и непристойная любовь: 10 фильмов, которые запретили показывать в России
Поющие вампиры, недобоги и Netflix: 9 главных аниме-сериалов октября
Криминальный сериал «Семья черной мафии» продлен на второй сезон
Вышел трейлер финального сезона сериала «Белая ворона»
Зло приходит в дом в трейлере российского фильма ужасов «Ледяной демон»
START продлил сериал «Контейнер» на второй сезон
В режиссерской версии «Рокки 4» обещают 40 минут невиданных ранее материалов — доступен первый трейлер
Актер Мена Массуд поделился новостями о производственном статусе «Аладдина 2»
Джордж МакКэй и Лили-Роуз Депп считают себя животными в теле людей в трейлере фильма «Волк»
Том Харди подтвердил свою заинтересованность в выпуске новых частей «Венома»
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет в сериале по мотивам романа «История Тома Джонса, найденыша»
Реге Пейдж исполнит главную роль в фильме про ограбление, который снимет Ноа Хоули
Появился новый трейлер «Безумного кино для взрослых» — фильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля
Netflix выпустил новый трейлер анимационного мини-сериала «Майя и три воина»
Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» выйдет на «КиноПоиск HD» сразу по окончании проката
Продюсер Джейсон Блум обещает, что перезапуск «Изгоняющего дьявола» будет «свежим» и «очень-очень страшным»
Сэм Рэйми рассказал, почему взялся за сиквел «Доктора Стрэнджа» после провала «Человека-паука 3»
Disney и Скарлетт Йоханссон уладили разногласия и отказались от судебной тяжбы
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
