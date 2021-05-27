«Оскар» 2021 на Киноафише

В ночь с 25 на 26 апреля пройдет 93-я церемония вручения наград премии «Оскар». Из-за пандемии торжественную церемонию и награждение лауреатов пришлось перенести на два месяца, но она все равно состоится в очном формате.

Рекордсменом по числу номинаций стал фильм Дэвида Финчера «Манк». Черно-белая биографическая драма отмечена в 10 категориях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Также за победу поборются такие ленты, как «Минари», «Отец», «Земля кочевников», «Звук металла» и другие.

Все, что нужно знать об «Оскаре» 2021 - здесь.