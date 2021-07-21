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Ли Айзек Чун
Ли Айзек Чун
Lee Isaac Chung
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Ли Айзек Чун
Lee Isaac Chung
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Дата рождения
19 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Денвер, Колорадо, США
Биография Ли Айзека Чуна
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Фильмография Ли Айзека Чуна
Минари
драма
2020, США
7.0
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Режиссер «Минари» Ли Айзек Чун отказался от съемок игровой адаптации аниме «Твое имя»
Джей Джей Абрамс и Paramount уже подыскивают замену.
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21 июля 2021 16:48
Отныне неанглоязычные фильмы смогут претендовать на победу в основных номинациях премии «Золотой глобус»
Произошли и другие важные изменения.
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2 июля 2021 15:52
Жизнь – лучший драматург: Кто получит «Оскар» за самый оригинальный сценарий
Признанному гению Голливуда и триумфатору «Сандэнса» противостоят сразу три талантливых дебютанта.
Написать
23 апреля 2021 18:03
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