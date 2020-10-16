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Любовь и монстры Любовь и монстры
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Love and Monsters

Любовь и монстры, 2020

2020 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Семь лет назад человечество взорвало подлетавший к Земле астероид, но после этого столкнулось с последствиями — некоторые земные обитатели мутировали в гигантских монстров. Через год население Земли сократилось на 95%. У Джоэла погибли родители, и с тех пор он в компании таких же выживших обитает в подземном бункере. Недавно он поймал радиосигнал другой колонии, где живет его подростковая любовь Эйми, и теперь решил до неё добраться. И это будет непросто, ведь у Джоэла нет никаких навыков выживания, и более того — при виде монстров он впадает в оцепенение.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 января 2021
Премьера в мире 16 октября 2020
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Майкл Мэтьюз
В ролях
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Джессика Хенвик
Джессика Хенвик
Ариана Гринблатт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь и монстры 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Слава Крулатов 6 апреля 2021, 20:26
Посмотреть думаю можно, хуже от этого никому не будет. Тема выбрана неожиданная ахаха
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26 сентября 2021 09:30
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