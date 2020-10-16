Любовь и монстры, 2020

Семь лет назад человечество взорвало подлетавший к Земле астероид, но после этого столкнулось с последствиями — некоторые земные обитатели мутировали в гигантских монстров. Через год население Земли сократилось на 95%. У Джоэла погибли родители, и с тех пор он в компании таких же выживших обитает в подземном бункере. Недавно он поймал радиосигнал другой колонии, где живет его подростковая любовь Эйми, и теперь решил до неё добраться. И это будет непросто, ведь у Джоэла нет никаких навыков выживания, и более того — при виде монстров он впадает в оцепенение.