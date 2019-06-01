Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Прощупывание
7.8 Рейтинг IMDb: 7.5
Прощупывание

Feeling Through 18+
Страна США
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 1 июня 2019
Производство Doug Roland Films, Helen Keller National Center
Feeling Through, Po omacku, Прощупывание
Режиссер
Даг Роланд
В ролях
Стивен Прескод
Robert Tarango
Франциско Бургос
Alestair Shu
Javier Rodriguez
Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
