Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
7.8
Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Прощупывание
Прощупывание
Feeling Through
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
короткометражный
Страна
США
Продолжительность
19 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
1 июня 2019
Производство
Doug Roland Films, Helen Keller National Center
Другие названия
Feeling Through, Po omacku, Прощупывание
Режиссер
Даг Роланд
В ролях
Стивен Прескод
Robert Tarango
Франциско Бургос
Alestair Shu
Javier Rodriguez
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Прощупывание
6.7
Два далеких незнакомца
(2020)
4.7
Конец сезона
(2019)
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667