Здравствуйте, дети!, 1962

Елена Ивановна, директор международного детского лагеря, организовывает для современных ребят встречу с участниками лагерных смен прошлых лет. Вместе они вспоминают, как однажды в лагерь приехали представители не только Советского Союза, но и других стран. Порой между школьниками разных национальностей возникали недоразумения, но всем вместе им удавалось их разрешить. По-настоящему ребята сплотились благодаря девочке Инэко из Японии. Оказалось, что она тяжело больна. Маленькие и взрослые обитатели лагеря всеми силами стараются помочь Инэко.
Действие происходит в интернациональном пионерском лагере на черноморском побережье. Под его крышей собрались на оздоровление дети со всего мира. Но хуже всего маленькой Инеко. Девочка пострадала от облучения при бомбардировке Хиросимы. Все дети пытаются как-то помочь малышке, а врач убедил ее, что болезнь обязательно отступит, если сложить тысячу бумажных журавликов.