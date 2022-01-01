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Здравствуйте, дети!, 1962

1962 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Елена Ивановна, директор международного детского лагеря, организовывает для современных ребят встречу с участниками лагерных смен прошлых лет. Вместе они вспоминают, как однажды в лагерь приехали представители не только Советского Союза, но и других стран. Порой между школьниками разных национальностей возникали недоразумения, но всем вместе им удавалось их разрешить. По-настоящему ребята сплотились благодаря девочке Инэко из Японии. Оказалось, что она тяжело больна. Маленькие и взрослые обитатели лагеря всеми силами стараются помочь Инэко.

  • Режиссер картины Марк Донской снял немало фильмов, пользующихся успехом у советских и современных зрителей. В числе таких его работ – «Как закалялась сталь» (1942), «Сельская учительница» (1947), «Сердце матери» (1965). 
  • У Инэко есть реальный прототип – Садако Сасаки, школьница из Хиросимы, которая скончалась в возрасте 12 лет от лучевой болезни. 
  • Роль Инэко исполнила Наташа Кисидо – дочь преподавателя ЛГУ Якова Кисидо, который сыграл в фильме роль профессора Усихары. 
  • Основные съемки картины проходили в пионерском лагере «Артек». 
  • В самом начале фильма присутствует цитата из цикла рассказов Максима Горького «Сказки об Италии».

Действие происходит в интернациональном пионерском лагере на черноморском побережье. Под его крышей собрались на оздоровление дети со всего мира. Но хуже всего маленькой Инеко. Девочка пострадала от облучения при бомбардировке Хиросимы. Все дети пытаются как-то помочь малышке, а врач убедил ее, что болезнь обязательно отступит, если сложить тысячу бумажных журавликов.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1962
Премьера в России 27 мая 1962
Премьера в мире 27 мая 1962
Возраст 6+
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Эрвин Кнаусмюллер
Михаил Янушкевич
Николай Юдин
Хайнц Йозеф Браун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Здравствуйте, дети! 1 постер
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Здравствуйте, дети!
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