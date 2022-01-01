Здравствуйте, дети!, 1962

Елена Ивановна, директор международного детского лагеря, организовывает для современных ребят встречу с участниками лагерных смен прошлых лет. Вместе они вспоминают, как однажды в лагерь приехали представители не только Советского Союза, но и других стран. Порой между школьниками разных национальностей возникали недоразумения, но всем вместе им удавалось их разрешить. По-настоящему ребята сплотились благодаря девочке Инэко из Японии. Оказалось, что она тяжело больна. Маленькие и взрослые обитатели лагеря всеми силами стараются помочь Инэко.