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«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

15 июля 2025 20:03
«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

Актер благодарен режиссеру, что тот его переубедил.

Антон Васильев запросто мог бы так и не сняться в главной драме своей карьеры — и кто знает, вошел бы тогда «Хрустальный» в топ-250 лучших сериалов по версии «Кинопоиска» или стал бы рядовым представителем жанра тру-крайм? Сейчас в это трудно поверить, но, когда звезде «Невского» впервые прислали сценарий, он его… даже не стал читать.

Начало пандемии, тревожные новости, и тут — на первой странице мертвый ребенок. Васильев признавался в одном из интервью, что открыл сценарий и тут же закрыл, ведь решил, что это перебор.

«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

«Решил, что это уже перебор, следователей уже наигрался и мне категорически не нравится такой прямой ход — мертвые дети», — объяснял Васильев в интервью «Кино-театру».

Детективов он играл уже десятки раз, а идея открывать историю с такой жесткой сцены показалась ему откровенно отталкивающей. Но режиссер Душан Глигоров не дал актеру поставить жирный крест: настоял на Zoom-встрече и буквально уговорил прочитать сценарий до конца. И тут Антон понял — он чуть не прошел мимо сильнейшей роли за всю карьеру.

А все потому, что «Хрустальный» — совсем не похож на «еще один сериал про маньяка». Да, на поверхности — классический психологический триллер: столичный следователь возвращается в родной провинциальный городок, чтобы поймать убийцу мальчиков. Но настоящая мишень сериала — не преступник, а сама тьма, которая живет в людях.

«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

«Для меня это стопроцентная драма, а расследование, поиски маньяка — это лишь предлагаемые обстоятельства», — уточнял артист.

Сегодня «Хрустальный» держит крепкие 8.1 на «Кинопоиске» и стоит в ряду лучших русскоязычных сериалов последних лет. И это тот редкий случай, когда даже актер, который сначала не хотел туда лезть, говорит режиссеру спасибо за то, что тот его все-таки уговорил.

Ранее мы писали: «В его жизни — война и тюрьма»: в своем новом сериале Антон Васильев радикально поменяет амплуа — забудьте Семенова из «Невского»

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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