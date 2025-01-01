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Постер фильма Когда деревья были большими
Постер фильма Когда деревья были большими
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Когда деревья были большими

Когда деревья были большими

Kogda derevya byli bolshimi 18+
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Факты

О фильме

Кузьма Кузьмич Иорданов, в годы войны потерявший всех своих близких, мало-помалу опускается на самое дно. Одинокий и неприкаянный, мужчина перебивается случайными заработками. Так, однажды он помогает старушке с транспортировкой мебели, а она рассказывает ему о своей жизни в деревне. От пожилой женщины Иорданов узнает о сироте Наташе, оказавшейся в колхозе во время эвакуации. Кузьме Кузьмичу приходит в голову мысль выдать себя за родного отца девушки. Наташа наивно верит внезапно появившемуся “папе”, и  вскоре Иорданова начинает мучить совесть…

  • Первоначальный вариант сценария носил название “Благоразумная ведьма”. 
  • Режиссер фильма Лев Кулиджанов пригласил Юрия Никулина на роль после того, как увидел его выступление в цирке - несмотря на то, что до сих пор актер появлялся на экране исключительно в комедийных образах. 
  • Съемки картины проходили в Москве и деревне Мамонтово, расположенной в Ногинском районе.
  • Роль Зои стала дебютом Людмилы Чурсиной в большом кино. 
  • Юрий Никулин настолько достоверно изобразил выпивающего, помятого жизнью персонажа, что однажды во время съемок его не пустили в магазин. Сотрудники заведения приняли артиста за пьяницу и тунеядца.

Добрый, но непутевый Кузьма Кузьмич Иорданов коротает одиноко свой век в городской коммуналке и однажды узнает, что где-то в деревне живет сиротка, которая до сих пор ждет своих потерявшихся в войну родителей. Иван Кузьмич решил стать ей отцом. Герой оставил Москву и отправился на встречу с "дочерью". Проходит время, и две одиноких души находят друг в друге поддержку и любовь.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 25 декабря 1961
Дата выхода
25 марта 1962 Россия 0+
20 февраля 1965 США
19 августа 1962 Финляндия
1 мая 1962 Франция
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Kogda derevya byli bolshimi, When the Trees Were Tall, Когда деревья были большими, Als die Bäume groß waren, Amikor a fák még nagyok voltak, Gdy drzewa były duże, Kai medžiai buvo dideli, Ko so bila drevesa velika, Kun puut olivat isoja, Otan ta dendra isan megala, Quand les arbres étaient grands
Режиссер
Лев Кулиджанов
В ролях
Аркадий Трусов
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Вера Орлова
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Георгий Шаповалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Когда деревья были большими

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