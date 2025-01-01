Кузьма Кузьмич Иорданов, в годы войны потерявший всех своих близких, мало-помалу опускается на самое дно. Одинокий и неприкаянный, мужчина перебивается случайными заработками. Так, однажды он помогает старушке с транспортировкой мебели, а она рассказывает ему о своей жизни в деревне. От пожилой женщины Иорданов узнает о сироте Наташе, оказавшейся в колхозе во время эвакуации. Кузьме Кузьмичу приходит в голову мысль выдать себя за родного отца девушки. Наташа наивно верит внезапно появившемуся “папе”, и вскоре Иорданова начинает мучить совесть…
Добрый, но непутевый Кузьма Кузьмич Иорданов коротает одиноко свой век в городской коммуналке и однажды узнает, что где-то в деревне живет сиротка, которая до сих пор ждет своих потерявшихся в войну родителей. Иван Кузьмич решил стать ей отцом. Герой оставил Москву и отправился на встречу с "дочерью". Проходит время, и две одиноких души находят друг в друге поддержку и любовь.
|25 марта 1962
|Россия
|0+
|20 февраля 1965
|США
|19 августа 1962
|Финляндия
|1 мая 1962
|Франция