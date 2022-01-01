Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой тигр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гусарская баллада Гусарская баллада
Киноафиша Фильмы Гусарская баллада

Гусарская баллада, 1962

1962 / СССР
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

1812 год. Поручик Дмитрий Ржевский приезжает в поместье штаб-майора Азарова, где состоится бал. Во время торжества мужчина сможет встретиться с племянницей штаб-майора Шурочкой, с которой он заочно помолвлен. Поскольку прежде молодые люди никогда не виделись, Ржевский представляет себе невесту жеманной провинциалкой, которая думает лишь о веселье и нарядах. Он не подозревает, что Шурочка, воспитанная майором и его денщиком, лихо фехтует и ездит верхом. По забавной случайности Ржевский впервые видит невесту в мундире корнета и принимает ее за юношу. Поначалу Шурочка решает подшутить над поручиком, а когда начинается война с французами, переодетая в мужчину отправляется вслед за женихом на поле боя...

  • В основу фильма легла пьеса Александра Гладкова “Давным-давно” (1941). Прообразом главной героини послужила Надежда Дурова, легендарная кавалерист-девица. 
  • Роль Шурочки Азаровой стала дебютом Ларисы Голубкиной в большом кино. 
  • Премьера фильма состоялась в годовщину Бородинской битвы - 7 сентября. Так создатели картины подчеркнули, что “Гусарская баллада” приурочена к 150-летию со дня сражения. 
  • Часть костюмов,которые носят актеры “Гусарской баллады”, ранее использовались на съемках киноэпопеи “Война и мир” (1965-1967).

Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была счастливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии «Давным-давно» и экранизирована Э. Рязановым в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.

Все удачно сложилось в этом киноводевиле: и знакомый сюжет, изобилующий приключениями, переодеваниями, интригами, и замечательная, использующая характерные жанровые модели — романса, баллады, гусарской песни — музыка Т. Хренникова, и звездный актерский ансамбль.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в России 7 сентября 1962
Премьера в мире 7 сентября 1962
Возраст 0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Игорь Ильинский
Игорь Ильинский
Николай Крючков
Николай Крючков
Виктор Кольцов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь (1956)
7.5454545
Дайте жалобную книгу
Дайте жалобную книгу (1965)
7
Человек ниоткуда (1961)
6.5384617
Гараж
Гараж (1979)
8.153846
Весенние голоса (1955)
0
Девушка без адреса
Девушка без адреса (1957)
7.181818
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя (2006)
3.5
Старые клячи
Старые клячи (1999)
5.714286
Старики-разбойники
Старики-разбойники (1971)
7.142857
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи (1968)
7.2727275
Совершенно серьезно
Совершенно серьезно (1961)
7.133333
О бедном гусаре замолвите слово
О бедном гусаре замолвите слово (1980)
0
Постер фильма Гусарская баллада 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Гусарская баллада смотреть онлайн

Гусарская баллада
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Карнавальная ночь
 
Дайте жалобную книгу
 
Гараж
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Умереть за доллар
Умереть за доллар
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Приложение киноафиши