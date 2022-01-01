Гусарская баллада, 1962

1812 год. Поручик Дмитрий Ржевский приезжает в поместье штаб-майора Азарова, где состоится бал. Во время торжества мужчина сможет встретиться с племянницей штаб-майора Шурочкой, с которой он заочно помолвлен. Поскольку прежде молодые люди никогда не виделись, Ржевский представляет себе невесту жеманной провинциалкой, которая думает лишь о веселье и нарядах. Он не подозревает, что Шурочка, воспитанная майором и его денщиком, лихо фехтует и ездит верхом. По забавной случайности Ржевский впервые видит невесту в мундире корнета и принимает ее за юношу. Поначалу Шурочка решает подшутить над поручиком, а когда начинается война с французами, переодетая в мужчину отправляется вслед за женихом на поле боя...
Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была счастливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии «Давным-давно» и экранизирована Э. Рязановым в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.
Все удачно сложилось в этом киноводевиле: и знакомый сюжет, изобилующий приключениями, переодеваниями, интригами, и замечательная, использующая характерные жанровые модели — романса, баллады, гусарской песни — музыка Т. Хренникова, и звездный актерский ансамбль.