Одиночество бегуна на длинную дистанцию, 1962

Картина рассказывает о Колине Смите, юноше, приговоренном после ограбления булочной к пребыванию в исправительной школе. Директор школы верит в реабилитационные возможности спорта и, узнав, что Колин — прирожденный бегун, уговаривает его тренироваться, чтобы иметь возможность участвовать в местных состязаниях, что обеспечит ему особые привилегии в случае победы. Большая часть фильма занята тренировками Колина, во время которых он и вспоминает о событиях, людях и взаимоотношениях с ними, которые привели его к такому итогу. Наступает день соревнований, Колин легко побеждает соперников, но у самого финиша выкидывает совершенно неожиданный финт…