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Одиночество бегуна на длинную дистанцию Одиночество бегуна на длинную дистанцию
Киноафиша Фильмы Одиночество бегуна на длинную дистанцию
The Loneliness of the Long Distance Runner

Одиночество бегуна на длинную дистанцию, 1962

1962 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Картина рассказывает о Колине Смите, юноше, приговоренном после ограбления булочной к пребыванию в исправительной школе. Директор школы верит в реабилитационные возможности спорта и, узнав, что Колин — прирожденный бегун, уговаривает его тренироваться, чтобы иметь возможность участвовать в местных состязаниях, что обеспечит ему особые привилегии в случае победы. Большая часть фильма занята тренировками Колина, во время которых он и вспоминает о событиях, людях и взаимоотношениях с ними, которые привели его к такому итогу. Наступает день соревнований, Колин легко побеждает соперников, но у самого финиша выкидывает совершенно неожиданный финт…

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в России 21 сентября 1962
Премьера в мире 20 сентября 1962
Возраст 18+
Режиссер
Тони Ричардсон
В ролях
Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Том Кортни
Том Кортни
Алек МакКоуэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одиночество бегуна на длинную дистанцию 2 постера
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Одиночество бегуна на длинную дистанцию
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