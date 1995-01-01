.На планету Венера отправляется первая советская космическая экспедиция из трех кораблей. При подходе к Венере один из кораблей гибнет. Экипажи двух других кораблей, среди которых находятся иностранец и робот «железный Джон», благополучно совершают посадку.

Две группы движутся по направлению друг к другу. При этом на орбите остается один корабль с космонавтом на борту. Прежде чем герои найдут друг друга и улетят на Землю, их застигнет извержение вулкана, они погрузятся на морское дно, встретят неведомых животных и достойно перенесут все психологические проблемы малых коллетивов в экстремальных ситуациях