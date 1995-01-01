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Постер фильма Планета бурь
Постер фильма Планета бурь
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Планета бурь

Планета бурь

Planeta bur 18+
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О фильме

.На планету Венера отправляется первая советская космическая экспедиция из трех кораблей. При подходе к Венере один из кораблей гибнет. Экипажи двух других кораблей, среди которых находятся иностранец и робот «железный Джон», благополучно совершают посадку.

Две группы движутся по направлению друг к другу. При этом на орбите остается один корабль с космонавтом на борту. Прежде чем герои найдут друг друга и улетят на Землю, их застигнет извержение вулкана, они погрузятся на морское дно, встретят неведомых животных и достойно перенесут все психологические проблемы малых коллетивов в экстремальных ситуациях

Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 1 января 1995
Премьера в мире 13 апреля 1962
Дата выхода
13 апреля 1962 Россия
Производство Leningrad Popular Science Film Studio
Другие названия
Planeta bur, El planeta de las tormentas, Планета бурь, A viharok bolygója, Cosmonauts on Venus, Das Geheimnis des Planeten, I sette navigatori dello spazio, La planète des tempêtes, Med rumskip til Venus, Planet der Stürme, Planet of Storms, Planet of Tempests, Planeta bouří, Planeta Burg, Planéta búrok, Planeta burz, Storm Planet, Stormarnas planet, Tormide planeet, Venus, el planeta de las tormentas, 火を噴く惑星
Режиссер
Павел Клушанцев
В ролях
Владимир Емельянов
Георгий Жженов
Георгий Жженов
Геннадий Вернов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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Планета бурь

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