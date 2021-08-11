Человек-амфибия, 1961

Весь Буэнос-Айрес гудит от слухов о таинственном “морском дьяволе”. Алчный Педро Зурита намерен поймать загадочное существо и заставить его добывать жемчуг с морских глубин. Он не знает, что тот, кого молва окрестила “морским дьяволом”, на самом деле является человеком - но не обычным, а обладающим одновременно и жабрами, и легкими. Юноша по имени Ихтиандр стал плодом эксперимента, проведенного доктором Сальватором. Однажды, плавая в окрестных водах, Ихтиандр спасает от гибели прекрасную Гуттиэре. Ради нее он начинает выходить в город и общаться с людьми. Но отец Гуттиэре настаивает на ее свадьбе с Педро Зуритой…