Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек-амфибия Человек-амфибия
Киноафиша Фильмы Человек-амфибия

Человек-амфибия, 1961

1961 / СССР
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Весь Буэнос-Айрес гудит от слухов о таинственном “морском дьяволе”. Алчный Педро Зурита намерен поймать загадочное существо и заставить его добывать жемчуг с морских глубин. Он не знает, что тот, кого молва окрестила “морским дьяволом”, на самом деле является человеком - но не обычным, а обладающим одновременно и жабрами, и легкими. Юноша по имени Ихтиандр стал плодом эксперимента, проведенного доктором Сальватором. Однажды, плавая в окрестных водах, Ихтиандр спасает от гибели прекрасную Гуттиэре. Ради нее он начинает выходить в город и общаться с людьми. Но отец Гуттиэре настаивает на ее свадьбе с Педро Зуритой…

  • Сценарий “Человека-амфибии” ждал своего часа около десяти лет, прежде чем за экранизацию взялись Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев. 
  • Перед тем, как приступить к съемкам под водой, создатели картины обратились за консультацией к специалистам. В итоге подводные сцены были сняты с помощью акваланга АВМ-1, разработанного в 1958 году. 
  • В 1940-х годах экранизацию романа Александра Беляева собирались снимать в Голливуде. Однако американские деятели кино отказались от этой идеи из-за технических сложностей со съемками под водой. 
  • На роль Ихтиандра специально искали актера, еще не известного широкой публике. В результате выбор остановили на выпускнике ГИТИСа Владимире Кореневе.

Далекая южная страна взбудоражена появлением в прибрежных водах таинственного серебристого существа, которого молва окрестила "морским дьяволом". Владелец шхуны для ловли жемчуга, жестокий и властный дон Педро Зурита, решает выследить и поймать это существо. Тем временем его невеста, прекрасная Гуттиэре, знакомится со странным молодым человеком по имени Ихтиандр...

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1961
Премьера в России 3 января 1962
Премьера в мире 3 января 1962
Возраст 16+
Режиссер
Геннадий Казанский
Геннадий Казанский
В ролях
Владимир Коренев
Владимир Коренев
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Николай Симонов
Владлен Давыдов
Владлен Давыдов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Титан
Титан (2018)
5.0555553
Фильм находится в подборках
Фильмы шестидесятых годов Фильмы шестидесятых годов
Постер фильма Человек-амфибия 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Человек-амфибия смотреть онлайн

Человек-амфибия
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Титан
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Литература космических масштабов: 7 лучших экранизаций научной фантастики В преддверии выхода «Дюны» предлагаем вам вспомнить лучшие экранизации научно-фантастических книг.
Написать
11 августа 2021 20:00
На «Ленфильме» пройдет концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» 1 октября 2018 года в рамках «Международного дня музыки» на площадке киностудии «Ленфильм» состоится концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» - неувядающей
Написать
27 сентября 2018 14:21
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши