Фильм по повести Р.Фрайермана "Дикая собака Динго или Повесть о первой любви" переносит зрителя в прекрасный мир юности, где водится Дикая собака Динго и цветет волшебный Цветок Саранка. В город, где живет с мамой Таня Сабанеева, приезжает ее отец со своей новой женой и приемным сыном Колей. Об удивительно светлой, чистой, но и такой пронзительно горькой первой любви Коли и Тани рассказывает этот фильм.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска1962
Премьера в мире1 января 1962
Дата выхода
1 января 1962
Россия
6+
15 октября 1962
СССР
1 января 1962
США
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dikaya sobaka Dingo, Amikor egy lány 15 éves, Das Mädchen Tanja, Dingo, Divoký pes Dingo, Dziki pies Dingo, I proti agapi, Liebe mit 16, Rakkaus tulee kerran, Tatiana, The Wild Dog Dingo, Vildhunden Dingo, Дикая собака Динго