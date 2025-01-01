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Постер фильма Дикая собака Динго
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Киноафиша Фильмы Дикая собака Динго

Дикая собака Динго

Dikaya sobaka Dingo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм по повести Р.Фрайермана "Дикая собака Динго или Повесть о первой любви" переносит зрителя в прекрасный мир юности, где водится Дикая собака Динго и цветет волшебный Цветок Саранка. В город, где живет с мамой Таня Сабанеева, приезжает ее отец со своей новой женой и приемным сыном Колей. Об удивительно светлой, чистой, но и такой пронзительно горькой первой любви Коли и Тани рассказывает этот фильм.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 января 1962
Дата выхода
1 января 1962 Россия 6+
15 октября 1962 СССР
1 января 1962 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dikaya sobaka Dingo, Amikor egy lány 15 éves, Das Mädchen Tanja, Dingo, Divoký pes Dingo, Dziki pies Dingo, I proti agapi, Liebe mit 16, Rakkaus tulee kerran, Tatiana, The Wild Dog Dingo, Vildhunden Dingo, Дикая собака Динго
Режиссер
Юлий Карасик
В ролях
Галина Польских
Галина Польских
Владимир Особик
Талас Умурзаков
Анна Родионова
Инна Кондратьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Дикая собака Динго

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