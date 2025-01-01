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Киноафиша Фильмы Коллеги

Коллеги

Kollegi 18+
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О фильме

Экранизация дебютного романа Василия Аксенова, опубликованного в 1960 году, про выпускников Ленинградского мединститута, которые отправляются по распределению кто куда. Главный герой едет в деревенскую глушь, где два года не было врача.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 18 декабря 1962
Дата выхода
18 декабря 1962 Россия
20 декабря 1962 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Kollegi, Colleagues, Colegas, Bewährung, Koledzy, Kollégák, Kolme askelta elämään, Коллеги
Режиссер
Алексей Сахаров
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Василий Лановой
Василий Лановой
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Тамара Семина
Тамара Семина
Нина Шацкая
Нина Шацкая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
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7.3 IMDb
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