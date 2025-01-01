Экранизация дебютного романа Василия Аксенова, опубликованного в 1960 году, про выпускников Ленинградского мединститута, которые отправляются по распределению кто куда. Главный герой едет в деревенскую глушь, где два года не было врача.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска1962
Премьера в мире18 декабря 1962
Дата выхода
18 декабря 1962
Россия
20 декабря 1962
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Kollegi, Colleagues, Colegas, Bewährung, Koledzy, Kollégák, Kolme askelta elämään, Коллеги