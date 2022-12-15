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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
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2
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.9
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3
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
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4
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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5
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.3
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6
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.3
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7
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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8
Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл
2009, США
8.3
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9
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.3
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10
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
8.2
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11
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения
1979, СССР
8.1
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12
BTS: Love Yourself Tour in Seoul
документальный, мюзикл
2018, Корея
8.1
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13
Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма
2010, США
8.1
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14
The Box
драма, музыка, мюзикл
2021, Корея
8.1
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15
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма
2018, США
8.1
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16
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.9
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17
Мама
семейный, сказка, мюзикл
1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
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18
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.9
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19
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер
2007, США
7.8
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20
Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма
2006, США
7.8
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21
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.8
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22
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама
2004, США / Великобритания
7.8
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23
Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл
2006, США
7.8
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24
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
7.8
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25
Зверопой
мюзикл, анимация
2016, США
7.7
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26
Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал
2005, США
7.7
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27
Mamma Mia 2
мюзикл
2018, США
7.7
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28
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.7
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29
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.7
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30
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
Оцените
31
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.6
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32
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.6
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33
Rammstein: Paris!
мюзикл
2016, Германия
7.6
Оцените
34
Ранэвэйс
драма, мюзикл
2010, США
7.6
Оцените
35
Отверженные
мюзикл, драма
2012, Великобритания
7.6
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36
Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама
2010, США
7.6
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37
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.6
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38
Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл
2008, США
7.5
Оцените
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39
Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.5
Оцените
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40
BTS: Bring The Soul. The movie
документальный, мюзикл
2019, Корея
7.5
Оцените
41
Мулен Руж
мюзикл, драма
2001, Австрия / США
7.4
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42
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.4
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43
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл
2011, США
7.4
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44
Контроль
мюзикл, драма, биография
2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
Оцените
45
#Все_исправить!?!
комедия, мюзикл
2016, Россия
7.4
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46
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный
2018, США
7.4
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47
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.4
Оцените
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48
Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама
2007, США
7.3
Оцените
49
Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл
2012, США
7.3
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50
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.3
Оцените
51
Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл
2008, Россия
7.2
Оцените
52
Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл
2007, США
7.2
Оцените
53
Степфордские жены
мюзикл, драма, триллер, комедия
2004, США
7.1
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54
Плакса
мюзикл, мелодрама, комедия
1990, США
7.0
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55
Первая любовь
мюзикл, семейный, драма
2008, Россия
7.0
Оцените
56
Yesterday
мюзикл, комедия
2019, Великобритания
7.0
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57
Алла Пугачева. Тот самый концерт
мюзикл, концерт
2019, Россия
6.4
Оцените
58
Рокетмен
мюзикл, биография
2019, Великобритания
6.1
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59
Вечно молодой
комедия, мюзикл
2017, Франция
5.9
Оцените
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60
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.8
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61
Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл
2014, США
5.8
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62
Игла Remix
мюзикл
2010, Россия
5.7
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63
Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация
2009, Россия
4.9
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