В середине 30-х годов цирковая актриса — Марион Диксон — бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1936
Премьера в мире25 мая 1936
Дата выхода
25 мая 1936
СССР
11 ноября 1936
США
25 января 1946
Чехословакия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Tsirk, Cirkus, The Circus, Zirkus, Цирк, Circo, Circul, Cirkas, Cirkusz, Cyrk, El circo, Il circo, O Circo, Röda artister, Sirkus, Sto tsirko tis Moshas, Tsirko, Tsirkus, サーカス