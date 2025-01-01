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Киноафиша Фильмы Цирк

Цирк

Tsirk 18+
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О фильме

В середине 30-х годов цирковая актриса — Марион Диксон — бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 25 мая 1936
Дата выхода
25 мая 1936 СССР
11 ноября 1936 США
25 января 1946 Чехословакия
Производство Мосфильм
Другие названия
Tsirk, Cirkus, The Circus, Zirkus, Цирк, Circo, Circul, Cirkas, Cirkusz, Cyrk, El circo, Il circo, O Circo, Röda artister, Sirkus, Sto tsirko tis Moshas, Tsirko, Tsirkus, サーカス
Режиссер
Григорий Александров
Григорий Александров
В ролях
Любовь Орлова
Любовь Орлова
Павел Массальский
Сергей Столяров
Сергей Столяров
Владимир Володин
Евгения Мельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 21 голос
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1561 В жанре «комедия»  366 В жанре «мюзикл»  71 В фильмах СССР  191
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Цирк

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