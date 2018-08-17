«Mamma Mia 2»: Рецензия Киноафиши

Моя большая греческая семья

Спустя десять лет после выхода зажигательного мюзикла «Mamma MIA!», рассказывающего о том, как юная Софи в исполнении Аманды Сайфрид в преддверии свадьбы пытается выяснить, кто из трех мужчин, с которыми ее мать Донна (Мерил Стрип) провела незабываемое лето, является ее отцом, на экраны выходит продолжение. Долгожданным его назвать вряд ли получится, ведь, казалось бы, все главные хиты шведской группы ABBA уже спеты, вместо одного отца Софи обрела сразу троих, а каждый из героев отыскал наконец свое счастье. С какими же новыми проблемами могли столкнуться главные герои и так ли был необходим сиквел, разбираемся в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Mamma Mia! 2»

Начало фильма не может не ошарашить поклонников известного мюзикла. Как оказалось, год назад Донна покинула этот мир, оставив отель, в котором она прожила практически всю свою жизнь, в наследство Софи. Любящая дочь делает все, чтобы почтить память матери: вновь созывает братство отцов, лучших подруг, а по совместительству участниц бывшей группы матери Donna and the Dynamos, и море других гостей, чтобы устроить вечеринку по случаю торжественного открытия отеля после ремонта. Параллельно с этим нам рассказывают историю о том, как Донна впервые попала на райский греческий остров, встретив там Сэма, Билла и Гарри, и решила остаться там навсегда.

Кадр из фильма «Mamma Mia! 2»

Если в первой части была какая-то интрига и герои пытались разрешить некий конфликт, то в фильме «Mamma Mia! 2» нет ни того, ни другого. Действие попеременно разворачивается то в прошлом, то в будущем, надолго не задерживаясь ни в одной из этих плоскостей. По сути, сюжет всего фильма сводится к тому, чтобы почтить память Донны – в этот раз также и в ярком исполнении Лили Джеймс. Сама Мерил Стрип тоже появляется, чтобы спеть пару песен, но не более того. «Mamma Mia! 2» служит отличным дополнением к первой части, дарит возможность сладко поностальгировать под уже отзвучавшие хиты группы ABBA и одновременно послушать куда менее известные их композиции, посокрушаться от того, как беспощадно время в отношении любимых актеров, и вновь насладиться легкой летней атмосферой. Однако, к сожалению, на полноценную историю мюзикл Ола Паркера не тянет.

Кадр из фильма «Mamma Mia! 2»

Представьте, что какое-то время назад вы купили отличное вино, которое выпили лишь наполовину и, плотно заткнув пробкой, благополучно о нём забыли. Внезапно обнаружив его, оно покажется вам приятной находкой, тем более, что вкус остался прежним, однако вместе с тем вы уже не можете строить ожиданий по поводу того, каким оно будет, ведь вы это уже и так прекрасно знаете. То же самое и с фильмом «Mamma Mia! 2» – не стоит ждать от него чего-то большего, чем он является, а именно ностальгической летней комедией, слегка затянутой, отчасти слащавой и с натяжкой правдоподобной, но всё такой же милой, задорной и зажигательной.

Кадр из фильма «Mamma Mia! 2»

Безусловно, главная звезда картины в этот раз — Лили Джеймс, которая заполняет своими обаянием и бодростью весь экран. Возможно, сюжетно фильм мог бы стать сильнее, если бы основное внимание было сконцентрировано именно на её истории, которая не была раскрыта в полной мере. Однако и без приятных сюрпризов в картине не обошлось. Появление на экране блистательной Шер, возможность сравнить героев с их молодыми прототипами, Стеллан Скарсаргд, перевоплотившийся в своего толстого брата-близнеца, как всегда безупречный Колин Ферт, минимум поющего Пирса Броснана и максимум веселья и песен, под которые хочется танцевать, – всё это не может не порадовать поклонников мюзикла.

Кадр из фильма «Mamma Mia! 2»

Олеся Трошина

В российском прокате с 16.08.2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Mamma Mia! 2»