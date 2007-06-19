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Приключения Винни Приключения Винни
Киноафиша Фильмы Приключения Винни
The Many Adventures of Winnie the Pooh

Приключения Винни, 1977

1977 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет фильма заимствован из трех ранних анимационных короткометражек Disney, созданных по мотивам книг А.А. Милна о Винни-Пухе: «Винни-Пух и медовое дерево», «Винни-Пух и бурный день» и «Винни Пух и Тигра». Чтобы связать их между собой, была добавлена четвертая, более короткая сцена, первоначально сделанная во время съемок фильма «Бурный день». Сценарий основан на последней главе «Дома в углу Пуха», где Кристофер Робин должен покинуть Волшебный лес, чтобы пойти в школу. Кристофер Робин и Пух обсуждают, что им нравится делать вместе, и мальчик просит своего медведя пообещать помнить его и сохранить счастливые воспоминания.

  • Персонаж Гофера, отсутствующий в романах Милна, изначально был включен для замены оригинального героя Пятачка. В конце концов студия вернула Пятачка со второго короткометражного фильма серии, «Винни-Пух и бурный день». 
  • Фирменный смех Тигры, «ху-ху-ху-ху», был импровизирован Полом Винчеллом, как и его знаменитая реплика «та-та-пока». 
  • Это самый последний фильм, в создании которого лично участвовал Уолт Дисней. Сцена, в которой Кролик украшает застрявшую заднюю часть Пуха, была его любимой. 
  • Все задники для фильма были обведены чернилами, чтобы сохранить эскизный стиль оригинальных иллюстраций Эрнеста Шепарда.

Мультфильм, снятый киностудией Уолта Диснея, познакомит нас с волшебным миром Кристофера Робина, в котором благодаря удивительной книжке оживает плюшевый мишка и его друзья. Кристофер не только сторонний наблюдатель, но каждый раз, когда он открывает книгу, он становится участником всех приключений Винни-Пуха.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1977
Премьера онлайн 19 июня 2007
Премьера в мире 11 марта 1977
Возраст 0+
Режиссер
Вольфганг Райтерман
В ролях
Себастьян Кабот
Джуниос Мэтьюз
Барбара Ладди
Ховард Моррис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения Винни 2 постера
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Приключения Винни
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