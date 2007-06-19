Приключения Винни, 1977

Сюжет фильма заимствован из трех ранних анимационных короткометражек Disney, созданных по мотивам книг А.А. Милна о Винни-Пухе: «Винни-Пух и медовое дерево», «Винни-Пух и бурный день» и «Винни Пух и Тигра». Чтобы связать их между собой, была добавлена четвертая, более короткая сцена, первоначально сделанная во время съемок фильма «Бурный день». Сценарий основан на последней главе «Дома в углу Пуха», где Кристофер Робин должен покинуть Волшебный лес, чтобы пойти в школу. Кристофер Робин и Пух обсуждают, что им нравится делать вместе, и мальчик просит своего медведя пообещать помнить его и сохранить счастливые воспоминания.