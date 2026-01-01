1945 год американский флот возвращается домой. На борту авианосца два бравых матроса награждены прогулкой в город. Парни решают «покутить на всю катушку».



Джозеф Броди, и Кларенс Дулиттл уверенны, что их вояжу ничто не станет помехой, но не тут то было. Прямо с первых минут их планы начинают рушиться как карточный домик, а виной тому семилетний ребенок, который бежал из дома тетки ради службы на флоте.



Он был пойман полицией и доставлен в участок. Полицейские не в силах совладать с беглецом и зовут на помощь моряков, которые моментально налаживают контакт с парнишкой и соглашаются помочь полиции — сопроводить «гуляку» домой к тетушке.



Герои даже и не предполагают, что тётей окажется весьма миловидная брюнетка двадцати лет, ради которой они совершат многосмешных и глупых поступков…