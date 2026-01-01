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Постер фильма Поднять якоря
7.4
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7.4

Поднять якоря

, 1945
Anchors Aweigh
США / мелодрама, комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Поднять якоря
7.4

О фильме

1945 год американский флот возвращается домой. На борту авианосца два бравых матроса награждены прогулкой в город. Парни решают «покутить на всю катушку».

Джозеф Броди, и Кларенс Дулиттл уверенны, что их вояжу ничто не станет помехой, но не тут то было. Прямо с первых минут их планы начинают рушиться как карточный домик, а виной тому семилетний ребенок, который бежал из дома тетки ради службы на флоте.

Он был пойман полицией и доставлен в участок. Полицейские не в силах совладать с беглецом и зовут на помощь моряков, которые моментально налаживают контакт с парнишкой и соглашаются помочь полиции — сопроводить «гуляку» домой к тетушке.

Герои даже и не предполагают, что тётей окажется весьма миловидная брюнетка двадцати лет, ради которой они совершат многосмешных и глупых поступков…

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Clarence Doolittle
Кэтрин Грэйсон
Susan Abbott
Джин Келли
Joseph Brady
Хосе Итурби
José Iturbi
Дин Стокуэлл
Дональд Мартин
Памела Бриттон
Girl from Brooklyn
Рагс Рэглэнд
Police Sergeant
Билли Гилберт
Cafe Manager
Генри О’Нил
Adm. Hammond
Карлос Рамирес
Carlos
Режиссер Джордж Сидни, Джозеф Барбера, Уильям Ханна
Сценарист Изобель Леннарт, Натали Марсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 19 июля 1945
Дата выхода
16 апреля 1949 Австрия 12
13 августа 1945 Бразилия
4 января 1951 Германия
1 января 1949 Италия
8 апреля 1947 Португалия
13 августа 1945 США
13 августа 1945 Швеция 15
5 июня 1953 Япония G
Сборы в мире $2 556
Производство Loew's
Другие названия
Anchors Aweigh, Leven anclas, Escale à Hollywood, Urlaub in Hollywood, Canta che ti passa, Dizi sidra, Due marinai e una ragazza, Gönül Kimi Severse, Horgonyt fel!, Kalifornische Nächte, Kotwica w dół, Kotwica w górę!, Laulaen maihin, Levando anclas, Licht het anker, Marujos do Amor, Orlov i Hollywood, Paixão de Marinheiro, Podnieść kotwicę!, Ridicati ancora!, Säg det med sång, To gaster går i land, Vira tis agyres, Zu leicht verliebt, Βίρα τις άγκυρες (1945), Вдигай котва, Підняти якорі, Поднять якоря, 起锚, 錨を上げて, 银汉双星

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 21 голос
7 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1125 В жанре «мелодрама»  147 В жанре «комедия»  244 В жанре «мюзикл»  50 В фильмах США  690 В фильмах 1945 года  4

Отзывы о фильме

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