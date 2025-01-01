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Постер фильма Солдат Иван Бровкин
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Киноафиша Фильмы Солдат Иван Бровкин

Солдат Иван Бровкин

Soldat Ivan Brovkin 18+
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О фильме

Деревенский парень Иван Бровкин имеет в колхозе репутацию «непутевого». А все потому, что любое дело, за которое берется герой, идет наперекосяк. Председатель колхоза запрещает своей дочери Любаше встречаться с Бровкиным, но, несмотря на это, молодые люди продолжают видеться тайком. Вскоре Ивану и еще троим парням приходят повестки в армию. Бровкин отправляется на военную службу, где мало-помалу перевоспитывается и даже получает звание ефрейтора. Тем временем колхозный бухгалтер Самохвалов задумал жениться на Любаше и придумал коварный план, как разлучить ее с Бровкиным…

  • После выхода «Ивана Бровкина» разразился неслыханный для советского кинематографа скандал. Дело в том, что сюжет картины был удивительно похож на сюжет недавно вышедшего «Максима Перепелицы». Иван Стаднюк, сценарист «Перепелицы», обвинил сценариста «Ивана Бровкина» Георгия Мдивани в плагиате. 
  • Несмотря на скандал, фильм пользовался успехом у советских зрителей. Три года спустя было решено снимать продолжение – «Иван Бровкин на целине». 
  • Дая Смирнова, исполнившая роль невесты Бровкина – Любаши, была дебютанткой. Студентку ВГИКа случайно заметил ассистент режиссера и пригласил ее на пробы.  
  • Молодой актер Леонид Харитонов специально для съемок научился водить трактор, а также прошел курс строевой подготовки.

Деревенский паренек Иван Бровкин считался «непутевым», потому председатель колхоза старался держать от него подальше свою дочь Любашу. Захар Силыч попробовал сделать из Ивана шофера. Но Иван подвел своего наставника, утопив в речке колхозный грузовик. Лишь заступничество матери за сына и… повестка в армию помогли избежать серьезных последствий.

Не сразу Иван стал умелым воином, но солдатская дружба и взаимовыручка, помощь и внимание командиров помогли ему достичь успехов в службе. А Люба ждала своего возлюбленного и отвергала ухаживания «интеллигентного» бухгалтера.

Ефрейтор Иван Бровкин прибыл на побывку уже другим человеком, и Люба теперь не боялась колкостей и злословий со стороны односельчан в адрес своего суженного. Из «непутевого» парня армейская служба превратила Ивана в самостоятельного человека, готового к любым трудностям.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 8 сентября 1955
Дата выхода
8 сентября 1955 Россия 0+
8 сентября 1955 СССР
9 сентября 1955 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Soldat Ivan Brovkin, A balkezes újonc, Alokas Ivan, El soldado Iván, Kareivis Ivanas Brovkinas, Private Ivan, Soldier Ivan Brovkin, Szeregowiec Browkin, Wanja, das geht zu weit, Солдат Иван Бровкин
Режиссер
Иван Лукинский
В ролях
Леонид Харитонов
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Сергей Блинников
Сергей Блинников
Анна Коломийцева
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 21 голос
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  857 В жанре «мюзикл»  39 В жанре «комедия»  175 В жанре «приключения»  196 В фильмах СССР  137
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Солдат Иван Бровкин

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