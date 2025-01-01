Деревенский парень Иван Бровкин имеет в колхозе репутацию «непутевого». А все потому, что любое дело, за которое берется герой, идет наперекосяк. Председатель колхоза запрещает своей дочери Любаше встречаться с Бровкиным, но, несмотря на это, молодые люди продолжают видеться тайком. Вскоре Ивану и еще троим парням приходят повестки в армию. Бровкин отправляется на военную службу, где мало-помалу перевоспитывается и даже получает звание ефрейтора. Тем временем колхозный бухгалтер Самохвалов задумал жениться на Любаше и придумал коварный план, как разлучить ее с Бровкиным…
Деревенский паренек Иван Бровкин считался «непутевым», потому председатель колхоза старался держать от него подальше свою дочь Любашу. Захар Силыч попробовал сделать из Ивана шофера. Но Иван подвел своего наставника, утопив в речке колхозный грузовик. Лишь заступничество матери за сына и… повестка в армию помогли избежать серьезных последствий.
Не сразу Иван стал умелым воином, но солдатская дружба и взаимовыручка, помощь и внимание командиров помогли ему достичь успехов в службе. А Люба ждала своего возлюбленного и отвергала ухаживания «интеллигентного» бухгалтера.
Ефрейтор Иван Бровкин прибыл на побывку уже другим человеком, и Люба теперь не боялась колкостей и злословий со стороны односельчан в адрес своего суженного. Из «непутевого» парня армейская служба превратила Ивана в самостоятельного человека, готового к любым трудностям.
|8 сентября 1955
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