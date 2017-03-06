Все трейлеры фильма дублированный трейлер 2 отрывки трейлер 3 трейлер 2 дублированный трейлер трейлер тизер
зал замирал и топал в такт - дети выходили с довольными лицами! однозначно к просмотру впечатлительным - которые могут себе позволить и всплакнуть и улыбнуться до слёз )))
спасибо за приятное время проведенное в этой обстановке!
Что будет, если соединить животных из мультфильма "Зверополис" и шоу "Голос"? Правильно, "Зверопой"!
В оригинале мультик называется "Sing!", но русские переводчики решили сделать из него продолжение "Зверополиса". И не прогадали. Зритель, думая,что мультик- продолжение известной первой части, побежал в кинотеатры.
"Sing!" - произведён компанией " Illumination Entertainment". Несмотря на то, что данная компания снимает незамысловатые мультипликации( "Гадкий я", " Тайная жизнь домашних животных"), "Зверопой" получился достаточно глубоким и затрагивающим вечные ценности.
Режиссер и сценарист Гарт Дженнинг подхватил моду на разговаривающих животных, которые живут обычной жизнью, как у нас с вами. Но есть одно добавление: теперь они поют и участвуют в музыкальном конкурсе.
Хозяин театра коала Бастер Мун пытается спасти своё главное детище, подаренное отцом, от закрытия. А помогают ему в этом престарелая секретарша, благодаря которой и состоится музыкальный конкурс, и лучший друг - баран Эдди.
Итак, конкурсу суждено состоятся и возможность выиграть 100 млн. долларов есть у любого зеваки. Тут и закомплексованная слониха - подросток, и дикобраз, поющая в рок группе, которую бросил парень. А так же свинья - домохозяйка, пытающаяся "зажечь" в себе былой огонь, и высокомерий мышь, поющий лучше самого Френка Синатры, и модный парень - горилла, не хотящий становится гангстером, как его отец. Что же объединяет таких разных персонажей? Конечно же, умение петь, желание сиять и "гореть" на сцене.
Свои голоса "подарили" персонажем голливудские звезды. А именно, Риз Уизерспун, Метью МаКконахи , Скарлет Йоханссон, Тори Келли и Сет МакФарлейн. К сожалению, голос Скарлет услышать не получится, потому что именно ее песню зачем - то решили перевезти на русский язык. Голосами же других артистов зритель сможем насладиться в полной мере.
Что же главное в этом мультипликационном фильме?
Конечно, главная в " Зверопое" музыка. Здесь она действительно центральный персонаж и " королева бала".
Если Вы хотите познакомить ребёнка с действительно классной музыкой и показать, что кроме Стаса Михайлова и Лепса есть удивительный мир музыкальной «классики», то лучшей возможности не найти.
Джоби Тэлбот, а именно он является композитором данного мультика, добавил сюда мировую музыкальную шкатулку. Здесь звучит все: сэр Elton John, Steven Tyler и группа "Aerosmith",Stevie Wonder , Gipsy Kings, Queen, а так же Ariana Grande, Katy Perry и многие другие. Поэтому если Вы не любитель мультфильмов, но обожаете саундтреки , то именно этот Вам точно понравится. Ведь что может быть лучше золотой коллекции мировых шедевров?
Но неужели "Sing!" только о музыке?
Разумеется, нет. "Sing!" о любви и дружбе. О любви к музыке, к жизни, к своей семье и, конечно, самому себе. О том, что если Ты хочешь чего - то больше всего и, быть может, даже боишься допустить мысль об этом, то нужно действовать. Нужно пробовать и добиваться своей мечты! Ведь если слониха - подросток смогла преодолеть страх сцены и свинья смогла оставить 25 поросят, то ты уж точно сможешь!
