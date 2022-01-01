Евгений Онегин, 1958

Начало XIX века. В усадьбе Лариных гости – Владимир Ленский знакомит семью своей невесты Ольги со старым другом Онегиным. Как оказалось, молодой человек приехал в деревню из Петербурга и теперь места себе не находит от тоски. Младшая дочь Лариных, Татьяна, влюбляется в Онегина первою любовью. Не в силах справиться с охватившими ее чувствами, девушка пишет избраннику откровенное письмо. Петербургский денди холодно отвергает любовь Татьяны. Он еще не знает, какую роковую ошибку совершил…