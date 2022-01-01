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Евгений Онегин Евгений Онегин
Киноафиша Фильмы Евгений Онегин

Евгений Онегин, 1958

1958 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало XIX века. В усадьбе Лариных гости – Владимир Ленский знакомит семью своей невесты Ольги со старым другом Онегиным. Как оказалось, молодой человек приехал в деревню из Петербурга и теперь места себе не находит от тоски. Младшая дочь Лариных, Татьяна, влюбляется в Онегина первою любовью. Не в силах справиться с охватившими ее чувствами, девушка пишет избраннику откровенное письмо. Петербургский денди холодно отвергает любовь Татьяны. Он еще не знает, какую роковую ошибку совершил…

  • В основу сценария легло либретто одноименной оперы Петра Ильича Чайковского, основанной, в свою очередь, на произведении Александра Сергеевича Пушкина. 
  • Специально для киноверсии длительность музыкального материала была сокращена до 108 минут. 
  • Главные роли исполнили Вадим Медведев (Онегин), Игорь Озеров (Ленский), Ариадна Шенгелая (Татьяна), Светлана Немоляева (Ольга). Партии за них исполнили оперные певцы Евгений Кибкало, Антон Григорьев, Галина Вишневская и Лариса Авдеева соответственно. 
  • Единственным, кто исполнил не только роль, но и вокальную партию, стал Иван Петров (князь Гремин). 
  • В мемуарах Галина Вишневская вспоминала, что роль Татьяны в фильме-опере должна была исполнить она сама. Однако из-за беременности и большой занятости певица вынуждена была отказаться от съемок.

Фильм-опера по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина и опере П. И. Чайковского. Болезнь дядюшки вынуждает дворянина Евгения Онегина покинуть Петербург и отправиться к одру больного…

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1958
Премьера в России 8 марта 1959
Премьера в мире 8 марта 1959
Возраст 0+
Режиссер
Роман Тихомиров
В ролях
Вадим Медведев
Вадим Медведев
Ариадна Шенгелая
Игорь Озеров
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Иван Петров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Евгений Онегин 2 постера
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Евгений Онегин смотреть онлайн

Евгений Онегин
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Кадры из фильма Все кадры
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