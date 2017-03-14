«Красавица и чудовище»: Рецензия Киноафиши

Вечный, словно свет, сказочный сюжет

Когда несколько лет назад компания Disney решила превратить свои лучшие мультфильмы в художественные кинокартины, появились серьезные сомнения. Как это все эти прекрасные принцессы и принцы, говорящие мышки и чашки, феи и ведьмы вдруг окажутся в реалистичном фильме и будут творить волшебство, в которое мы так верили в детстве?

Время шло, студия показала оригинальную «Малифисенту», затем была «Золушка», которая причиняла боль фанатам мультика одним только трейлером. И, наконец, прошлогодняя «Книга Джунглей», которая была великолепна, но несколько мрачнее, чем анимационная картина. Дошла очередь и до самой красивой (на мой взгляд) истории о Красавице и чудовище.

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

С первых кадров фильма исчезают сразу два страха человека, который любит эту сказку. Во-первых, Эмма Уотсон - это прям-таки Белль, она не испортила мою любимую принцессу (в отличии от Золушки). Ее вечно скромная улыбка, мудрый взгляд, живой ум, о котором мы наслышаны, - всё так органично превращает мультипликационную принцессу в реальную. Во-вторых, идеально-слаженное взаимодействие персонажей воссоздано с максимальной точностью. Настолько гармонично переплетались песни Белль и городских жителей, так легко одна музыка сменяла другую и всякий раз принося невероятное эстетическое удовольствие. А песни… Те самые, из детства, да и новые тоже есть. До чего прекрасно их снова услышать, хочется заучить каждую из них и петь самой. Причем, это тот редкий случай, когда ругаться на дубляж совершенно не хочется.

Как и не хочется придираться к сценарию, ведь он почти один в один повторяет мультфильм. Видимо, создатели решили, что лучше просто воссоздать успешный проект, чем начать экспериментировать и самим стать проклятыми, пускай, не ведьмой, но фанатами точно. Поэтому весьма осторожно, копируя сюжет анимационной картины, но добавляя что-то от себя, они провели ювелирную работу.

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Для дополнительной реалистичности в фильм добавили несколько тонких моментов. Гастон, например, стал героем войны. И это отлично объясняет его неустрашимость и потребность добиваться своих целей. Кстати, Гастон вообще удивил больше всех. Люк Эванс сыграл так, что Гастона вдруг стало сложно ненавидеть. Эдакий брутальный и недалекий гопник, с такой концентрацией обаятельности, что даже Белль меркнет во время их диалога. Лефу стал полноценным персонажем, а не просто прихвостнем, как то было в мультфильме. Лефу просто идеальный черлидер, гомосексуальность которого не каждый взрослый заметит, не то что ребенок. Поэтому возрастной рейтинг 16+ - это совершенно нелепое решение. А ведь именно из-за этого персонажа (и еще одного, которого даже 5 минут в общей сложности не было) рейтинг был изменен с 12+, хотя и шестилетнему бы понравился фильм. Неожиданно вклинилась история о матери Белль, которую раньше не рассказывали. На первый взгляд кажется, что она лишняя, но на самом деле она еще больше связывает их с Чудовищем, помогает им найти между собой нечто общее. И самый, на мой взгляд, связующий с реальностью момент, это то, что люди из городка Белль знакомы с жителями замка! Вы в мультике видели отца Чипа (маленькой чашки)? А в фильме увидите.

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Но в остальном, что касается жителей замка, то их было слишком мало. И не в плане численности. В мультфильме эти герои заполняли историю, были двигателями прогресса в развитии отношений главных персонажей, они пели и танцевали, вели бурную жизнь, вклинивались практически во все. А тут их явление заметно преуменьшано, что обиднее всего, зато нам часто акцентируют внимание на каких-то далеких и неинтересных персонажах.

Но вот насколько канделябр и часы с лицами могут выглядеть реалистичными, настолько они и выглядели, этого не отнять.

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

А замок получился весьма мрачным, красивым и загадочным. До мельчайшей детали воссоздан так точно, что веришь будто это реальный дворец. Вот только в этой погоне за реалистичностью, декораторы несколько отошли от образа замка из мультфильма. При просмотре невозможно отделаться от мыслей, что вот где-то один в один крыши как в мультике, а где-то непонятные места. Больше всех разочаровала библиотека. В картине 1991 года она вызывала восторженный вздох, вне зависимости от того, в каком возрасте вы ее смотрели. А в фильме прототипом стала одна Португальская библиотека, и она почему-то такой восторг не вызывает.

Название

Это кино вызвало целую бурю эмоций. Было захватывающе, когда все только началось. Было очень смешно множество раз, был и повод всплакнуть. Но самый главный комплимент, который можно сделать фильму - было грустно, потому что он закончился. Это волшебство истории «Красавицы и чудовища», казалось неповторимым. Но оно вернулось на экраны, чтобы впустить в наши сердца весну и снова напомнить о силе любви.

Бариева Лилия

В российском прокате с 16 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Красавица и чудовище»