«Величайший шоумен»: Рецензия Киноафиши
Пёстрые огни, яркие наряды, эффектные номера, сказочный антураж, поющие и танцующие звезды мирового кино и вдохновляющая история. Кажется, вот он - рецепт идеального новогоднего фильма. Создатели картины «Величайший шоумен» и не скрывают своих намерений одарить публику романтизированной благодатью и заодно сорвать праздничный куш. Всё, как завещал Финеас Барнум, главный герой праздничной постановки. Но на входном билете в кинозал следовало бы написать: «прежде чем зайти, убедитесь, что вы действительно любите киномюзиклы»…
Это история о создании цирка уродцев человеком, который умел монетизировать нашу веру в чудеса. Но от биографии здесь лишь намётки. Реального Финеаса Барнума считают одним из основоположников современной поп-культуры. Он точно знал, как сделать дорогое и эффектное шоу, в чём ему немало помогала и площадка: охочий до зрелищ Нью-Йорк 70-х годов XIX века. А то, что Барнум прослыл защитником аутсайдеров всех мастей, это, так сказать, побочный эффект. «Величайший шоумен» смещает акценты, выставляет в качестве главного чудовища человеческую нетерпимость ко всему инаковому и разрешает главным героям даже разок оступиться, чтобы не выглядели уж совсем святыми. Цитируя одного из персонажей картины, «добрый критик назвал бы это триумфом человечности». Но в XXI веке стопроцентная доброта вызывает недоверие.
Этот фильм, безусловно, бенефис Хью Джекмана. Подобный проект вообще не состоялся бы, не будь у режиссёра-дебютанта Майкла Грэйси поддержки звезды такой величины и такого таланта. Однако поющий на все лады, танцующий и играющий бровями артист тянет за собой на сцену шлейф из невольных сравнений: цирк уродцев - те же Люди Икс или отверженные из одноименного мюзикла - без мини-революции не обошлось и в «Величайшем шоумене». К тому же Джекман, словно вросший в концертный сюртук своего героя, кажется, уводит режиссёра за собой, оставляя на периферии остальной человеческий массив картины. В общем-то, ни одному персонажу толком не дали показать свои таланты, кроме разве что бородатой женщины (Кила Сеттл), чей талант - дивно петь при суровой внешности. Трек «This is me» уже в топе скачиваний. Ну и акробатико-вокальный номер Зака Эфрона и Зендаи, который мог бы стать любовной симфонией в воздухе, если бы мы уже не видели подобную сцену, исполненную на эталонном уровне в картине «Cirque du Soleil: Сказочный мир».
В целом «Величайший шоумен» - это в большей степени именно мюзикл, нежели фильм. Сценография безупречна. Костюмы идеальны. Схематичное повествование по классическому лекалу играет на чувствах зрителей за счёт бесперебойно поставляемых музыкальных номеров. Поют тут все и стабильно, раз в 10-15 минут. И, надо признать, делают это хорошо. Тем более, что в российском прокате зрители смогут оценить именно оригинальное пение Хью Джекмана, Зака Эфрона, Мишель Уильямс, невероятно похожую на свой же образ из «Оз: Великий и Ужасный». Но веру именно в актёрское мастерство подкрепляет изысканная и роскошная Ребекка Фергюсон, единственная, кто не поёт сама, но именно сцена её выступления доводит до знаменитых мурашек.
И, пожалуй, слоганом «Величайшего шоумена» можно взять высказывание самого Барнума: «Верю в репутацию больше, чем в собственный вкус». Ведь молва об этой картине, актёрский состав и красочные трейлеры давно купили вам билет на этот фильм. Осталось только сходить.
В российском прокате с 4 января 2018-го года
Расписание и покупка билетов на фильм "Величайший шоумен"
Вероника Скурихина