«Величайший шоумен»: Рецензия Киноафиши

Идеальное новогоднее кино

Пёстрые огни, яркие наряды, эффектные номера, сказочный антураж, поющие и танцующие звезды мирового кино и вдохновляющая история. Кажется, вот он - рецепт идеального новогоднего фильма. Создатели картины «Величайший шоумен» и не скрывают своих намерений одарить публику романтизированной благодатью и заодно сорвать праздничный куш. Всё, как завещал Финеас Барнум, главный герой праздничной постановки. Но на входном билете в кинозал следовало бы написать: «прежде чем зайти, убедитесь, что вы действительно любите киномюзиклы»…

Кадр из фильма "Великий шоумен"

Это история о создании цирка уродцев человеком, который умел монетизировать нашу веру в чудеса. Но от биографии здесь лишь намётки. Реального Финеаса Барнума считают одним из основоположников современной поп-культуры. Он точно знал, как сделать дорогое и эффектное шоу, в чём ему немало помогала и площадка: охочий до зрелищ Нью-Йорк 70-х годов XIX века. А то, что Барнум прослыл защитником аутсайдеров всех мастей, это, так сказать, побочный эффект. «Величайший шоумен» смещает акценты, выставляет в качестве главного чудовища человеческую нетерпимость ко всему инаковому и разрешает главным героям даже разок оступиться, чтобы не выглядели уж совсем святыми. Цитируя одного из персонажей картины, «добрый критик назвал бы это триумфом человечности». Но в XXI веке стопроцентная доброта вызывает недоверие.

Кадр из фильма "Великий шоумен"

Этот фильм, безусловно, бенефис Хью Джекмана. Подобный проект вообще не состоялся бы, не будь у режиссёра-дебютанта Майкла Грэйси поддержки звезды такой величины и такого таланта. Однако поющий на все лады, танцующий и играющий бровями артист тянет за собой на сцену шлейф из невольных сравнений: цирк уродцев - те же Люди Икс или отверженные из одноименного мюзикла - без мини-революции не обошлось и в «Величайшем шоумене». К тому же Джекман, словно вросший в концертный сюртук своего героя, кажется, уводит режиссёра за собой, оставляя на периферии остальной человеческий массив картины. В общем-то, ни одному персонажу толком не дали показать свои таланты, кроме разве что бородатой женщины (Кила Сеттл), чей талант - дивно петь при суровой внешности. Трек «This is me» уже в топе скачиваний. Ну и акробатико-вокальный номер Зака Эфрона и Зендаи, который мог бы стать любовной симфонией в воздухе, если бы мы уже не видели подобную сцену, исполненную на эталонном уровне в картине «Cirque du Soleil: Сказочный мир».

Кадр из фильма "Великий шоумен"

В целом «Величайший шоумен» - это в большей степени именно мюзикл, нежели фильм. Сценография безупречна. Костюмы идеальны. Схематичное повествование по классическому лекалу играет на чувствах зрителей за счёт бесперебойно поставляемых музыкальных номеров. Поют тут все и стабильно, раз в 10-15 минут. И, надо признать, делают это хорошо. Тем более, что в российском прокате зрители смогут оценить именно оригинальное пение Хью Джекмана, Зака Эфрона, Мишель Уильямс, невероятно похожую на свой же образ из «Оз: Великий и Ужасный». Но веру именно в актёрское мастерство подкрепляет изысканная и роскошная Ребекка Фергюсон, единственная, кто не поёт сама, но именно сцена её выступления доводит до знаменитых мурашек.

Кадр из фильма "Великий шоумен"

И, пожалуй, слоганом «Величайшего шоумена» можно взять высказывание самого Барнума: «Верю в репутацию больше, чем в собственный вкус». Ведь молва об этой картине, актёрский состав и красочные трейлеры давно купили вам билет на этот фильм. Осталось только сходить.

В российском прокате с 4 января 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм "Величайший шоумен"

Вероника Скурихина