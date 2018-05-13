«Лето»: Рецензия Киноафиши

Ветер перемен

Практически ни один Каннский кинофестиваль не обходится без участия в конкурсе фильмов российских режиссёров. В этом году их даже два: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. После оглашения основной программы многие стали обвинять фестиваль в политизации, в частности, из-за присутствия на нём «Лета», о ситуации вокруг режиссёра которого не слышал разве что тот, кто совсем изолирован от новостей. Однако проект Серебренникова, который он не успел завершить из-за ареста, совсем не имеет связи с политикой и представляет собой то самое настоящее кино, которое начинается с большой буквы.

Кадр из фильма «Лето»

«Лето» рассказывает о становлении отечественного рок-н-ролла и начале карьеры главного его представителя – Виктора Цоя. Хотя спешим вас немного разочаровать – на самом деле не он главный герой этой истории. Итак, на экране появляется сцена Ленинградского рок-клуба, причёсанная молодёжь заполнила все ряды, Майк Науменко (Рома Зверь) берёт в руки гитару и начинает петь. Попасть на эту сцену – мечта всех начинающих музыкантов, в том числе и молодых Виктора Цоя (Тео Ю) и Алексея Рыбина, позже ставших известными нам как группа «Кино».

Кадр из фильма «Лето»

Под звучание некогда доносившегося из каждого переулка голоса Ромы Зверя, а также хитов таких мастодонтов рока, как Talking Heads, David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, T.Rex и, собственно, Цоя, Кирилл Серебренников затягивает зрителя в увлекательное, динамичное и заряженное мощной энергетикой путешествие по эпохе, которая вызовет у вас ностальгию, даже если вы родом из совершенно другой. «Лето» не вписывается в рамки какой-то конкретной действительности – оно вне времени, но при этом является также и зеркалом современной реальности. И в этом главная особенность Серебренникова как режиссёра – вам может казаться, что он идёт на провокацию, пытаясь обличить российскую действительность, что, возможно, отчасти и так, но он никогда не делает этого специально, а делает лишь потому, что очень тонко реагирует на происходящее вокруг.

Кадр из фильма «Лето»

Режиссёрский почерк Серебренникова практически не изменился, однако определённо стал ещё более уверенным и дерзким на эксперименты. Анимационные вставки, театральность, актёры Гоголь-центра – всё это осталось на месте. Однако появились такие элементы, как клиповость, придающая фильму особую динамику, и разрушение четвёртой стены ставящим всё под сомнение Скептиком, за счёт чего реальность смешивается с иллюзией, а зрителю гарантируется мощнейший двухчасовой эскейп. При этом, как обычно, Кирилл умело смешивает весёлое буйство и хулиганское озорство с тихой и глубокой грустью, предлагая зрителю таким противоречивым образом поразмышлять на серьёзные темы.

Кадр из фильма «Лето»

Кино в первую очередь рассказывает о смене поколений и о том, как важно в эпоху перемен принять их и помочь чему-то новому проявить себя в этом мире. Именно такова роль в сюжете отведена Майку Науменко в фантастическом исполнении Ромы Зверя. В фильме вообще нет ни одного вызывающего антипатию персонажа – Серебренников, как всегда, любит своих героев и ко всем относится с пониманием. Несмотря на то, что на плечи актёров легла большая ответственность изобразить реальных людей, что в особенности касается незнакомого с российской культурой корейца Тео Ю, сыгравшего Цоя, все они справились со своими задачами, ну а камео Лии Ахеджаковой вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Кадр из фильма «Лето»

Хотелось бы сказать, что бесконечное число микрофиналов в фильме и нацеленность на определённую аудиторию («Лето» с трудом справится с тем, чтобы вызвать у зарубежной публики такой же резонанс, как у российской) являются его очевидными минусами, однако это не так. С какой стороны не подойди к фильму Серебренникова, он всё равно будет смотреться эффектно и разольётся в груди тёплым чувством причастности к чему-то искреннему и настоящему, что способен создать лишь настоящий художник.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Лето»

В российском прокате с 7 июня 2018 года