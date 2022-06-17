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Карнавальная ночь Карнавальная ночь
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Карнавальная ночь, 1956

1956 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Работники Дома культуры готовятся к костюмированному новогоднему балу и мечтают, чтобы праздник прошел как можно веселее. Однако составленная ими программа праздника не нравится бюрократу Огурцову, который предлагает свою, “правильную”, серьезную и очень скучную программу. Прибегая к разным уловкам, молодежь из ДК делает все возможное, чтобы запланированный ими праздник состоялся.

  • Первый фильм Эльдара Рязанова, вышедший на большой экран. 
  • Позднее Эльдар Рязанов вспоминал, что у него непросто складывались отношения с оператором Аркадием Кольцатым, который снимал дубли в отсутствие Рязанова и без его поручения. Со временем конфликт был сглажен. 
  • Выйдя в прокат накануне 1957 года, фильм стал одним из кинематографических символов начавшейся оттепели. 
  • Занимает по посещаемости 53-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.
  • В 1969 году вышел спин-офф картины под названием “Старый знакомый” в котором Огурцов занят работой по разбивке городского парка.
  • Лучший фильм по опросу журнала “Советский экран” в 1957 году.
  • Художественный совет, состоявший из известных советских режиссеров, после просмотра смонтированного материала разнес картину в пух и прах. За творение Рязанова вступились Иван Пырьев и Михаил Ромм, фильм удалось отстоять.

Едва появившись, этот фильм был тут же разобран на цитаты... И сегодня, по прошествии четырех десятилетий, он остается одной из самых знаменитых и любимых зрителями кинокомедий. "Карнавальная ночь" открыла миру талант юной Людмилы Гурченко и начинающего режиссера Эльдара Рязанова, которому суждено было стать классиком комического жанра.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1956
Премьера в России 29 декабря 1956
Премьера в мире 29 декабря 1956
Возраст 0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Игорь Ильинский
Игорь Ильинский
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Юрий Белов
Георгий Куликов
Сергей Филиппов
Сергей Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Карнавальная ночь
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