Карнавальная ночь, 1956

Работники Дома культуры готовятся к костюмированному новогоднему балу и мечтают, чтобы праздник прошел как можно веселее. Однако составленная ими программа праздника не нравится бюрократу Огурцову, который предлагает свою, “правильную”, серьезную и очень скучную программу. Прибегая к разным уловкам, молодежь из ДК делает все возможное, чтобы запланированный ими праздник состоялся.
Едва появившись, этот фильм был тут же разобран на цитаты... И сегодня, по прошествии четырех десятилетий, он остается одной из самых знаменитых и любимых зрителями кинокомедий. "Карнавальная ночь" открыла миру талант юной Людмилы Гурченко и начинающего режиссера Эльдара Рязанова, которому суждено было стать классиком комического жанра.