«Мэри Поппинс возвращается»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова о том, почему так трудно оценить новый фильм о строгой няне с безумной фантазией

Новый фильм – прямой наследник диснеевского мюзикла 1964 года. Майкл и Джейн, маленькие герои той картины, выросли и превратились в вечно занятых взрослых. Майкл (Бен Уишоу) теперь сам воспитывает троих детей: сыновей Джона и Джорджи и дочь Аннабель. Их мама ушла из жизни после долгой болезни, и у молодого вдовца все валится из рук. Джейн (Эмили Мортимер) занимается общественной работой и в перерывах между митингами помогает брату. В доме по-прежнему хозяйничает экономка Эллен, по соседству стреляют из пушки адмирал Бум и его помощник Биннакл. Из новых лиц – мечтательный фонарщик Джек (Лин-Мануэль Миранда) и банкир Уилкинс (Колин Ферт со злодейскими усиками), который за долги собирается отнять у Бэнксов их дом на Вишневой улице. Спасти семью может лишь сертификат, доказывающий, что отец Майкла и Джейн когда-то купил пакет банковских акций. Но документ утерян, и теперь вся надежда – на спустившуюся с неба няню (Эмили Блант). Восточный ветер всегда заносил Мэри Поппинс к читателю или зрителю в самый нужный момент. Оригинальная книга Памелы Трэверс вышла в 1934 году – в разгар Великой депрессии, когда о волшебной няне, способной творить чудеса, мечтали не только дети, но и их родители. Одноименный голливудский мюзикл появился на экранах 30 лет спустя – ровно для того, чтобы окончательно зацементировать всемогущество студии Disney и доказать, что никто не может конкурировать с ней за семейную аудиторию. Фильм получил пять «Оскаров» и перевел актрису Джули Эндрюс в статус национального достояния. Даже советский мюзикл с композициями Дунаевского вышел в 1984-м – за год до начала перестройки. Песня «Ветер перемен» тогда гениально уловила мотив всех инкарнаций Мэри Поппинс: она производит свою волшебную революцию, не меняя тех основ, на которых стоит мир.

В фильме Роба Маршалла – режиссера и хореографа, постановщика «Чикаго», «Мемуаров гейши» и «Чем дальше в лес» - леди Мэри впервые заявляется к публике просто так. Теперь ее несет ветер подражания и самоповторов. Специально для картины были написаны новые песни, но при этом почти все музыкальные номера являются аналогами тех, что присутствовали в предыдущей диснеевской ленте. То же самое происходит с героями: многие из них - не полноценные новые образы, а вариации из прошлого. Вместо музыканта-трубочиста Берта из старого фильма – музыкант-фонарщик Джек, вместо эксцентричного дяди Альберта – эксцентричная кузина Топси, вместо анимационного мира, спрятанного в уличных рисунках, - анимационный мир, спрятанный в трещине домашней вазы.

Этой нарочитой преемственности трудно дать однозначную оценку. Картина сделана нежно, бережно и с огромным – возможно, даже чрезмерным – уважением к оригинальному мюзиклу. К тому же исполнители новых главных ролей ничуть не уступают старым. Эмили Блант – идеальная кандидатура для партии Мэри Поппинс, и нетрудно понять, почему Роб Маршалл сразу заявил британской звезде, что в случае ее отказа не будет искать другую актрису, а просто возьмется за какой-то другой проект.

У Лина-Мануэля Миранды, композитора и создателя успешных бродвейских мюзиклов, после роли Джека наверняка не будет отбоя от режиссерских предложений. Мерил Стрип – безумная Топси - очаровывает восточноевропейским акцентом (увы, зрители версии с дубляжом будут лишены этого удовольствия). Ближе к финалу на экране появляются 93-летний Дик Ван Дайк (Берт из фильма 1964 года) и гранд-дама Анджела Лэнсбери, которая когда-то пробовалась на роль Мэри, но проиграла Джули Эндрюс. Все вместе они создают громкую и цветастую музыкальную махину, против которой почти невозможно устоять: она обрушивается на зрителя потоком анимированных лепестков, воздушных шариков, сентиментальных мелодий и британского шарма (скорее искусственно выращенного в Голливуде, чем реального, но работает он все равно безотказно). Детям наверняка понравится. Но даже все эти ухающие и громыхающие достоинства не способны до конца скрыть недостаток в фильме живого кинематографического воздуха. Это не восточный ветер – это просто сквозняк.

В прокате с 3 января

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