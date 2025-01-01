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Киноафиша Фильмы Веселые ребята

Веселые ребята

Vesyolye rebyata 18+
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О фильме

Искрометная музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах...

Веселые ребята - отрывок
Веселые ребята  отрывок
Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 9 декабря 1934
Дата выхода
13 сентября 1945 Венгрия 16
28 декабря 1945 Германия
26 декабря 1935 Дания
14 февраля 1936 Португалия
25 декабря 1934 СССР
24 марта 1935 США
9 декабря 1934 Финляндия
21 декабря 1934 Франция
21 декабря 1945 Чехословакия
15 октября 1936 Швеция
11 июля 1935 Япония R15+
Производство Moskinokombinat
Другие названия
Vesyolye rebyata, Pastir Kostja, Jazz Comedy, Lustige Burschen, Весёлые ребята, Det glade kompani, Die ganze Welt lacht, Glada gossar, Hela världen skrattar, Hele verden ler, I komodia tis zois, Iloiset pojat, Iloisia poikia, Jolly Fellows, Les joyeux garçons, Linksmi vyrukai, Los alegres muchachos, Lystige karer, Moscow Laughs, Os Alegres Foliões, Os Rapazes Felizes, Ragazzi allegri, Świat się śmieje, The Happy Guys, The World Is Laughing, Toată lumea râde, cântă si dansează, Tutto il mondo ride, Vidám fickó, Веселите момчета, 陽気な連中
Режиссер
Григорий Александров
Григорий Александров
В ролях
Леонид Утесов
Любовь Орлова
Любовь Орлова
Мария Стрелкова
Елена Тяпкина
Федор Курихин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 21 голос
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1139 В жанре «мюзикл»  53 В жанре «комедия»  238 В фильмах СССР  165
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Веселые ребята

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Веселые ребята - отрывок
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