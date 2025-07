Страна СССР

Продолжительность 1 час 36 минут

Год выпуска 1934

Премьера в мире 9 декабря 1934

Производство Moskinokombinat

Другие названия

Vesyolye rebyata, Pastir Kostja, Jazz Comedy, Lustige Burschen, Весёлые ребята, Det glade kompani, Die ganze Welt lacht, Glada gossar, Hela världen skrattar, Hele verden ler, I komodia tis zois, Iloiset pojat, Iloisia poikia, Jolly Fellows, Les joyeux garçons, Linksmi vyrukai, Los alegres muchachos, Lystige karer, Moscow Laughs, Os Alegres Foliões, Os Rapazes Felizes, Ragazzi allegri, Świat się śmieje, The Happy Guys, The World Is Laughing, Toată lumea râde, cântă si dansează, Tutto il mondo ride, Vidám fickó, Веселите момчета, 陽気な連中