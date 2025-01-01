Искрометная музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах...
|13 сентября 1945
|Венгрия
|16
|28 декабря 1945
|Германия
|26 декабря 1935
|Дания
|14 февраля 1936
|Португалия
|25 декабря 1934
|СССР
|24 марта 1935
|США
|9 декабря 1934
|Финляндия
|21 декабря 1934
|Франция
|21 декабря 1945
|Чехословакия
|15 октября 1936
|Швеция
|11 июля 1935
|Япония
|R15+