Д'Артаньян и три мушкетёра, 1979

«Д’ Артаньян и три мушкетера» — это многосерийный фильм о непредсказуемых приключениях французских королевских гвардейцев, которые борются против коварных политических интриг, а заодно обретают верных друзей и крепких союзников. Бедный дворянин родом из Гаскони отправляется в столицу, чтобы пополнить ряды королевской армии. Молодой человек пытается вернуть письмо с рекомендациями, однако оскорбляет своим дерзким поведением нескольких гвардейцев. Во время дуэли Атосу, Портосу и Арамису приходится объединиться с новым знакомым, чтобы отразить атаку подчиненных кардинала Ришелье. Неожиданное сражение становится началом дружбы четырех мужчин.

В 1 серии «Д’Артаньян и три мушкетера» бедный молодой гасконец отправляется на поединок с тремя королевскими гвардейцами одновременно, однако общий враг в лице коварного герцога помогает мужчинам стать верными товарищами.

Во 2 серии монарх начинает подозревать супругу в измене с британским герцогом, и его верный хитроумный слуга придумывает, каким образом можно проверить Анну Австрийскую на предстоящем балу.

В 3 серии французский монарх развязывает войну с Британией. Атос анонимно делится с другом историей о своем несчастном браке, а Винтер тем временем отправляется убить английского герцога.