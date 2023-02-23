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Д'Артаньян и три мушкетёра Д'Артаньян и три мушкетёра
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Д'Артаньян и три мушкетёра, 1979

1979 / СССР
8.2 Оцените
69 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Д’ Артаньян и три мушкетера» — это многосерийный фильм о непредсказуемых приключениях французских королевских гвардейцев, которые борются против коварных политических интриг, а заодно обретают верных друзей и крепких союзников. Бедный дворянин родом из Гаскони отправляется в столицу, чтобы пополнить ряды королевской армии. Молодой человек пытается вернуть письмо с рекомендациями, однако оскорбляет своим дерзким поведением нескольких гвардейцев. Во время дуэли Атосу, Портосу и Арамису приходится объединиться с новым знакомым, чтобы отразить атаку подчиненных кардинала Ришелье. Неожиданное сражение становится началом дружбы четырех мужчин.

В 1 серии «Д’Артаньян и три мушкетера» бедный молодой гасконец отправляется на поединок с тремя королевскими гвардейцами одновременно, однако общий враг в лице коварного герцога помогает мужчинам стать верными товарищами.

Во 2 серии монарх начинает подозревать супругу в измене с британским герцогом, и его верный хитроумный слуга придумывает, каким образом можно проверить Анну Австрийскую на предстоящем балу.

В 3 серии французский монарх развязывает войну с Британией. Атос анонимно делится с другом историей о своем несчастном браке, а Винтер тем временем отправляется убить английского герцога.

  • Фильм создан по одноименному роману Александра Дюма-отца.
  • Съемки проходили с 1 апреля по 9 августа 1978 года под руководством Одесской киностудии. Фильм снимался в Одессе, Львове и окрестностях. “Роли” королевского замка и Бастилии сыграли Свиржский замок и Хотинская крепость.
  • Выход фильма был отмечен сразу двумя судебными тяжбами: сценарист Марк Розовский и поэт Юрий Ряшенцев подали в суд на режиссера Георгия Хилькевича за изменения, которые он без их ведома внес в их работу.
  • Михаил Боярский изначально подписал контракт на роль графа Рошфора. Персонаж Д’Артаньяна достался ему по случайности: актер опоздал на репетицию, и его запыхавшийся вид столь органично подходил под аналогичную сцену в сценарии, что его тут же утвердили на главную роль.
  • Первоначально в сцене встречи главного героя и герцога Бэкингема у последнего на поводке должна была быть львица. В соответствии с замыслом, из одесского цирка был выписан зверь и дрессировщик, но на второй же день съемок он запил и не явился на площадку. Из-за этого сцену пришлось изменить: вместо экзотического животного навстречу Д’Артаньяну выходят четверо африканцев.

Классический случай, когда молодость и присущая ей бесшабашность - не порок, а дорога к славе. Бедный гасконский дворянин, благодаря безрассудной храбрости, сумел спасти со своими друзьями мушкетерами честь королевы Франции. Несмотря на все козни, чинимые кардиналом Ришелье руками своих подручных

8.2 Оцените
69 голосов
Продолжительность 4 часа 12 минут
Год выпуска 1979
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Игорь Старыгин
Игорь Старыгин
Олег Табаков
Олег Табаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Д'Артаньян и три мушкетёра 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:21
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:06
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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