Призрак Оперы, 1943

Скромный скрипач средних лет Эрик Клодин отказывает себе во всем и тратит все сбережения на тайное спонсирование уроков пения юной Кристин Дюбуа, к которой питает тайную страсть. Та об этом не подозревает и не обращает никакого внимания на немолодого музыканта, у нее уже есть два поклонника — оперный тенор Анатоль Гаррон и Рауль Д’Обер, инспектор Сюртэ. Доведенный до отчаяния Эрик совершает убийство музыкального издателя, но в результате его лицо становится обезображенным кислотой. Теперь цель его жизни — уничтожить всех, кто окружает Кристин…