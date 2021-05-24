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Призрак Оперы Призрак Оперы
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Phantom of the Opera

Призрак Оперы, 1943

1943 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Скромный скрипач средних лет Эрик Клодин отказывает себе во всем и тратит все сбережения на тайное спонсирование уроков пения юной Кристин Дюбуа, к которой питает тайную страсть. Та об этом не подозревает и не обращает никакого внимания на немолодого музыканта, у нее уже есть два поклонника — оперный тенор Анатоль Гаррон и Рауль Д’Обер, инспектор Сюртэ. Доведенный до отчаяния Эрик совершает убийство музыкального издателя, но в результате его лицо становится обезображенным кислотой. Теперь цель его жизни — уничтожить всех, кто окружает Кристин…

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1943
Премьера в мире 12 августа 1943
Возраст 16+
Режиссер
Артур Любин
В ролях
Нельсон Эдди
Клод Рейнс
Сюзанна Фостер
Эдгар Барье
Лео Каррильо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак Оперы 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Призрак оперы» получит новую экранизацию Сценарием займется автор «Богемской рапсодии».
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24 мая 2021 15:11
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