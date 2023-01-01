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Время свинга
Swing Time
Время свинга, 1936
1936 / США
6.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
мелодрама
комедия
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6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
1936
Премьера в мире
27 августа 1936
Возраст
0+
Режиссер
Джордж Стивенс
В ролях
Фред Астер
Джинджер Роджерс
Виктор Мур
Хелен Бродерик
Эрик Блор
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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