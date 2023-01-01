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Swing Time

Время свинга, 1936

1936 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1936
Премьера в мире 27 августа 1936
Возраст 0+
Режиссер
Джордж Стивенс
В ролях
Фред Астер
Фред Астер
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Виктор Мур
Хелен Бродерик
Эрик Блор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Время свинга 2 постера
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Время свинга
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Кадры из фильма Все кадры
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