«Богемская рапсодия»: Рецензия Киноафиши

Королева безупречности

Рапсодия - инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном стиле. Этого определения достаточно, чтобы понять, почему одно из самых известных и одно из самых экспериментальных произведений группы Queen называется «Богемская рапсодия». Но это название совершенно не подходит новому фильму Брайана Сингера. Ведь перед зрителем развернётся традиционный байопик, собранный по такому избитому лекалу, что с трудом верится - это фильм о жизни Фредди Меркьюри. Это фильм о рок-группе, взломавшей традиции. Это фильм, одобренный участниками Queen.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Надо понимать, «Богемская рапсодия» - фильм скорее для непосвящённой публики, которая знает несколько хитов группы, знает, как звали её вокалиста, но едва ли знакома со всеми перипетиями жизни коллектива. Хотя, с другой стороны, на первые сеансы в первую очередь повалят именно поклонники. И тут не угадаешь, понравится им столь благостный портрет кумира, или наоборот излишняя гладкость их разозлит.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

«Рапсодия» - классический и прямолинейный путь становления героя: от безызвестности к триумфу. От первого конфликта с отцом по поводу изменения имени на американский манер до триумфального Live Aid, когда Фредди Меркьюри заставил, точнее вдохновил петь с ним вместе целый мир. И больше всего этот фильм похож на недавнюю картину «Звезда родилась». С той только разницей, что в недавнем фильме с Леди Гагой всё музыкальное сопровождение было свежим, специально написанным. А тут приходится принимать как данность - вот есть 21 хит разной степени популярности. И все они были написаны где-то за кадром по мановению волшебной палочки. Проблемы были лишь на записи, да и то, какие там проблемы - просто Роджер Тейлор сделал 36 смешных дублей, чтобы найти самую высокую ноту для «Богемской рапсодии». Красноречивее всего об этой сказочной лёгкости говорит сцена, в которой Фредди лежит на чём-то, что находится рядом с фортепьяно, и вот в таком положении, да ещё со скрещённым руками начинает наигрывать, кажется, «We are the champions». А потом бросает небрежное: «Да, из этого может что-то получиться».

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Как бы ни был похож на Фредди исполнитель его роли Рами Малек, творческие страдания изобразить у него не вышло. Просто потому, что такой задачи не стояло. Кажется, его основным заданием было оживить отлитый в золоте памятник вокалисту Queen. Актёр технично повторяет все фирменные движения артиста, но несколько неудобно чувствует себя со вставной челюстью, то и дело как будто поправляя её кокетливым движением губ. Он явно не стесняется чудачеств своего персонажа, но ещё до официального камингаута переманерничал так, что фраза «Фредди, ты гей…» вызывает в зале смех, а не сочувствие.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Кстати, о главном. Тема, которая может оттолкнуть часть суровой мужской аудитории, подана Сингером чрезвычайно деликатно. Никакой пошлости, никакой откровенности и никакой двусмысленности в отношениях между участниками группы. Они несколько раз за фильм повторяют, что они не группа, а семья. А источником всех бед выставляют одного единственного человека с недвусмысленным прозвищем Трикси. И, возможно, всё так и было - в конце концов главными консультантами на этой площадке выступили сам Брайан Мэй и Роджер Тейлор, а также сценарист и продюсер заручились одобрением адвоката Queen Джима «Майами» Бича - вот только выглядит эта история уж слишком отфильтрованной. И невольно задумываешься, так может сами Queen её и отфильтровали?

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Визуальный ряд на 100% соответствует звучанию фильма. Это пышущая красками картинка даже в самые драматические моменты. Сочные цвета, блеск - символ 70-80-х годов - как будто ещё больше подкрашены и подсвечены. «Богемскую рапсодию» приятно смотреть. И слушать, ведь саундтрек представляет оригинальные записи Queen везде, кроме эпизодов, когда герои что-то напевают себе под нос. А финальные 20 минут - и вовсе услада для глаз. Кажется, что вся картина снималась ради этой ювелирной реконструкции выступления Queen на Live Aid в 1985 году. С момента выхода Фредди на сцену и до момента, когда он опустил микрофон, чтобы передать его следующим участником фестиваля. В эти минуты ленте можно простить все предыдущие огрехи, потому что актёрам и режиссёру удалось не просто восстановить последовательность событий, но позаимствовать у реальных участников того памятного концерта, их вдохновляющую силу. Хочется подпевать. Прямо в зале. И если вы не сдержитесь хотя бы на одной из песен, значит, можно смело утверждать — «Богемская рапсодия» попала точно в цель. Ведь никто и не скрывает, что этот фильм - чествование группы и её прославленного вокалиста. И зрители тоже прекрасно понимают, на что они идут в кино. И они это получат.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 1 ноября 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Богемская рапсодия»