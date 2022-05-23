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Постер фильма Естественная история разрушения
7.1
Киноафиша Фильмы Естественная история разрушения
7.1

Естественная история разрушения

, 2022
The Natural History of Destruction
Германия, Литва, Нидерланды / документальный / 18+
Постер фильма Естественная история разрушения
7.1
Режиссер Сергей Лозница
Сценарист Мария Шустова, Winfried Georg Sebald
Композитор Кристиан Вербик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Литва / Нидерланды
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 мая 2022
Дата выхода
16 марта 2023 Германия
16 марта 2023 Литва N13
Производство LOOKSfilm, Atoms & Void, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
Другие названия
The Natural History of Destruction, Die Naturgeschichte der Zerstörung, Historia naturalna zniszczenia, L'Histoire naturelle de la destruction, Luftkrieg - Die Naturgeschichte der Zerstörung, Obyčejné dějiny ničení, Sobre la historia natural de la destrucción, Η φυσική ιστορία της καταστροφής, Естественная история разрушения, 파괴의 자연사, 人類毀滅自然史, 破壊の自然史, Luftkrieg – Die Naturgeschichte der Zerstörung

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

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