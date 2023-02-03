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Скоро в прокате "Заговор дьявола"
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Р.М.Н.
R.M.N.
Р.М.Н., 2022
2022 / Бельгия / Франция / Румыния / Швеция
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
3 февраля 2023
Режиссер
Кристиан Мунджиу
В ролях
Марин Григоре
Джудит Стейт
Марина Барладяну
Орсоля Молдавский
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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