Р.М.Н., 2022

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Постер фильма МРТ
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7.3

МРТ

, 2022
R.M.N.
Бельгия, Франция, Румыния, Швеция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма МРТ
7.3
МРТ - Трейлер
МРТ  Трейлер

О фильме

За несколько дней до Рождества Матиас возвращается в свою родную многонациональную деревню в Трансильвании, оставив работу в Германии. Он беспокоится о своём сыне Руди, который растёт без него, о своём отце Отто, который остался один, и хочет снова увидеть Цилю, свою бывшую подругу. Когда фабрика, которой руководит Циля, решает нанять иностранных работников, покой маленькой общины нарушается, и беспокойство охватывает и взрослых.

В ролях

Марин Григоре
Matthias
Джудит Стейт
Csilla Szabo
Марина Барладяну
Ana
Орсоля Молдавский
Mrs. Dénes
Йожеф Биро
The catholic priest
Endre Rácz
Tibi
Овидиу Кришан
Mr. Baciu
Zoltán Deák
Zsolt
Черасела Иосифеску
Mrs. Baciu
Андрей Финти
Papa Otto
Режиссер Кристиан Мунджиу
Сценарист Кристиан Мунджиу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Румыния / Швеция
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 января 2023
Премьера в мире 21 мая 2022
Дата выхода
22 сентября 2023 Великобритания 15
10 ноября 2022 Германия
10 августа 2023 Гонконг IIB
28 декабря 2022 Испания
6 июля 2023 Италия
16 марта 2023 Литва N16
17 марта 2023 Норвегия 12
19 мая 2023 Польша
3 июня 2022 Румыния
28 апреля 2023 США
17 ноября 2022 Словакия 15
3 февраля 2023 Тайвань 12+
23 декабря 2022 Турция
3 февраля 2023 Финляндия 12
19 октября 2022 Франция
17 ноября 2022 Чехия
24 февраля 2023 Швеция 11
6 октября 2022 Южная Корея
Сборы в мире $738 520
Производство Mobra Films, Why Not Productions, France 3 Cinéma
Другие названия
R.M.N., R.M.N, МРТ, 仇恨透視, Animali selvatici, Kold vinter, Mabbat Mi'Bifnim, Magnetna rezonanca, MR (Manyetik Rezonans), MRI, MRT, Prześwietlenie, R.M.N. - Kall vinter, R.M.N. - Kylmä talvi, R.M.N. Stanje nacije, ヨーロッパ新世紀, 仇恨謎林, 核磁共振, RMN

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

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МРТ - Трейлер
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Новости о фильме

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Вышел трейлер драмы «МРТ» от признанного румынского режиссера Кристиана Мунджиу
23 марта 2023 14:35 Вышел трейлер драмы «МРТ» от признанного румынского режиссера Кристиана Мунджиу Фильм, номинированный на «Золотую пальмовую ветвь», выйдет на экраны в конце апреля.

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