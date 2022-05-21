Р.М.Н., 2022

За несколько дней до Рождества Матиас возвращается в свою родную многонациональную деревню в Трансильвании, оставив работу в Германии. Он беспокоится о своём сыне Руди, который растёт без него, о своём отце Отто, который остался один, и хочет снова увидеть Цилю, свою бывшую подругу. Когда фабрика, которой руководит Циля, решает нанять иностранных работников, покой маленькой общины нарушается, и беспокойство охватывает и взрослых.
|22 сентября 2023
|Великобритания
|15
|10 ноября 2022
|Германия
|10 августа 2023
|Гонконг
|IIB
|28 декабря 2022
|Испания
|6 июля 2023
|Италия
|16 марта 2023
|Литва
|N16
|17 марта 2023
|Норвегия
|12
|19 мая 2023
|Польша
|3 июня 2022
|Румыния
|28 апреля 2023
|США
|17 ноября 2022
|Словакия
|15
|3 февраля 2023
|Тайвань
|12+
|23 декабря 2022
|Турция
|3 февраля 2023
|Финляндия
|12
|19 октября 2022
|Франция
|17 ноября 2022
|Чехия
|24 февраля 2023
|Швеция
|11
|6 октября 2022
|Южная Корея