Фильм Лукаса Дона «Близко» представили на 75-м Каннском кинофестивале, который прошел с 17 по 28 мая во Франции. Фильм получил Гран-при и был высоко оценен как критиками, так и простыми зрителями.
Бюджет картины составил 3,5 миллиона евро (4,1 миллиона долларов США).
После успеха картины «Девочки» Лукас думал над тем, какую историю следующей он хочет рассказать всему миру. Вскоре вместе со своим братом Мишелем постановщику удалось найти тот сюжет, который им захотелось передать на экране.
Дирк Импенс планировал уйти из индустрии после релиза «Девочек», но затем принял решение, что хотел бы снять еще одну картину. Но в то же время он не хотел быть на первых ролях, поэтому Лукас увидел хорошую возможность для своего брата вместе с бывшим продюсером заняться производством «Близко». Мишель Дон, в свою очередь, заявил, что продюсирование всегда было его страстью, и они с Лукасом часто обсуждали совместную работу в будущем.
Во время написания сценария выяснилось, что команда Дона планирует сотрудничать с большинством тех же партнеров, что и прежде, поэтому поиск финансирования завершился достаточно быстро.
24 января 2023 года фильм номинировали на премию «Оскар» как лучший международный полнометражный фильм.
Картина получила премию Андре Кавенса от Бельгийской ассоциации кинокритиков.
Основные съемки начались 9 июля 2021 года. Одновременно с началом производства было также объявлено, что Эмили Декенн и Леа Друкер сыграют главные роли.
13-летние Лео и Реми переходят в среднюю школу. Они всегда были очень близки, но из-за давления одноклассников Лео начал отдаляться от друга. Помирить друзей пытается Софи, мать Реми.
|26 августа 2026
|Россия
|Экспонента
|16 февраля 2023
|Австралия
|2 ноября 2022
|Бельгия
|23 июня 2023
|Болгария
|2 марта 2023
|Бразилия
|3 ноября 2022
|Венгрия
|16
|2 февраля 2023
|Германия
|2 марта 2023
|Гонконг
|9 февраля 2023
|Греция
|6 апреля 2023
|Грузия
|PG-13
|27 апреля 2023
|Дания
|2 марта 2023
|Израиль
|All
|25 ноября 2022
|Испания
|5 января 2023
|Италия
|3 февраля 2023
|Канада
|25 ноября 2022
|Латвия
|16+
|4 октября 2022
|Литва
|N16
|3 ноября 2022
|Нидерланды
|25 декабря 2022
|Норвегия
|17 февраля 2023
|Польша
|27 января 2023
|Румыния
|20 января 2023
|США
|PG-13
|2 марта 2023
|Словакия
|15
|24 ноября 2022
|Таиланд
|3 марта 2023
|Тайвань
|3 марта 2023
|Финляндия
|K-12
|1 ноября 2022
|Франция
|5 января 2023
|Чехия
|17 марта 2023
|Швеция
|18 января 2023
|Эстония
|3 мая 2023
|Южная Корея
|12
Новое место - это всегда ожидания большего. Каждый жаждит узреть новый коллектив,… Читать дальше…