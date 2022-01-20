Фильм Лукаса Дона «Близко» представили на 75-м Каннском кинофестивале, который прошел с 17 по 28 мая во Франции. Фильм получил Гран-при и был высоко оценен как критиками, так и простыми зрителями.

Бюджет картины составил 3,5 миллиона евро (4,1 миллиона долларов США).

После успеха картины «Девочки» Лукас думал над тем, какую историю следующей он хочет рассказать всему миру. Вскоре вместе со своим братом Мишелем постановщику удалось найти тот сюжет, который им захотелось передать на экране.

Дирк Импенс планировал уйти из индустрии после релиза «Девочек», но затем принял решение, что хотел бы снять еще одну картину. Но в то же время он не хотел быть на первых ролях, поэтому Лукас увидел хорошую возможность для своего брата вместе с бывшим продюсером заняться производством «Близко». Мишель Дон, в свою очередь, заявил, что продюсирование всегда было его страстью, и они с Лукасом часто обсуждали совместную работу в будущем.

Во время написания сценария выяснилось, что команда Дона планирует сотрудничать с большинством тех же партнеров, что и прежде, поэтому поиск финансирования завершился достаточно быстро.

24 января 2023 года фильм номинировали на премию «Оскар» как лучший международный полнометражный фильм.

Картина получила премию Андре Кавенса от Бельгийской ассоциации кинокритиков.

Основные съемки начались 9 июля 2021 года. Одновременно с началом производства было также объявлено, что Эмили Декенн и Леа Друкер сыграют главные роли.