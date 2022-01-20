Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Близко
7.7
Близко - Трейлер
Киноафиша Фильмы Близко
7.7

Близко

, 2022
Close
Бельгия, Нидерланды, Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Близко
7.7
Близко - Трейлер
Близко  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм Лукаса Дона «Близко» представили на 75-м Каннском кинофестивале, который прошел с 17 по 28 мая во Франции. Фильм получил Гран-при и был высоко оценен как критиками, так и простыми зрителями.

Бюджет картины составил 3,5 миллиона евро (4,1 миллиона долларов США).

После успеха картины «Девочки» Лукас думал над тем, какую историю следующей он хочет рассказать всему миру. Вскоре вместе со своим братом Мишелем постановщику удалось найти тот сюжет, который им захотелось передать на экране.

Дирк Импенс планировал уйти из индустрии после релиза «Девочек», но затем принял решение, что хотел бы снять еще одну картину. Но в то же время он не хотел быть на первых ролях, поэтому Лукас увидел хорошую возможность для своего брата вместе с бывшим продюсером заняться производством «Близко». Мишель Дон, в свою очередь, заявил, что продюсирование всегда было его страстью, и они с Лукасом часто обсуждали совместную работу в будущем.

Во время написания сценария выяснилось, что команда Дона планирует сотрудничать с большинством тех же партнеров, что и прежде, поэтому поиск финансирования завершился достаточно быстро.

24 января 2023 года фильм номинировали на премию «Оскар» как лучший международный полнометражный фильм.

Картина получила премию Андре Кавенса от Бельгийской ассоциации кинокритиков.

Основные съемки начались 9 июля 2021 года. Одновременно с началом производства было также объявлено, что Эмили Декенн и Леа Друкер сыграют главные роли. 

13-летние Лео и Реми переходят в среднюю школу. Они всегда были очень близки, но из-за давления одноклассников Лео начал отдаляться от друга. Помирить друзей пытается Софи, мать Реми.

В ролях

Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Sophie
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Nathalie
Кевин Янссенс
Кевин Янссенс
Peter
Иден Дамбрин
Иден Дамбрин
Leo
Густав Де Вале
Густав Де Вале
Remi
Игорь ван Дессель
Игорь ван Дессель
Charlie
Marc Weiss
Yves
Léon Bataille
Baptiste
Серин Аяри
Céline
Робин Кейарт
Thomas
Режиссер Лукас Донт
Сценарист Лукас Донт, Angelo Tijssens
Композитор Валентин Хаджадж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Нидерланды / Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 мая 2023
Премьера в мире 20 января 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Экспонента
16 февраля 2023 Австралия
2 ноября 2022 Бельгия
23 июня 2023 Болгария
2 марта 2023 Бразилия
3 ноября 2022 Венгрия 16
2 февраля 2023 Германия
2 марта 2023 Гонконг
9 февраля 2023 Греция
6 апреля 2023 Грузия PG-13
27 апреля 2023 Дания
2 марта 2023 Израиль All
25 ноября 2022 Испания
5 января 2023 Италия
3 февраля 2023 Канада
25 ноября 2022 Латвия 16+
4 октября 2022 Литва N16
3 ноября 2022 Нидерланды
25 декабря 2022 Норвегия
17 февраля 2023 Польша
27 января 2023 Румыния
20 января 2023 США PG-13
2 марта 2023 Словакия 15
24 ноября 2022 Таиланд
3 марта 2023 Тайвань
3 марта 2023 Финляндия K-12
1 ноября 2022 Франция
5 января 2023 Чехия
17 марта 2023 Швеция
18 января 2023 Эстония
3 мая 2023 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Сборы в мире $5 216 044
Производство Menuet bvba, Diaphana Production, Topkapi Films
Другие названия
Close, Blisko, Blízko, Blizu, Close: Você Perto de Mim, CLOSE/クロース, Kirva, Közel, Lähestikku, Tình Bạn, Tuvu, We Two Boys, Together Clinging, Yakın, Близко, Близо, Блиско, 亲密, 親密, 親陌, CLOSE／クロース, Proches, Cerca, クロース

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 19 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 30 июня 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Близко - Трейлер
Близко Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Léo Представь, что ты очень маленький цыплёнок. Ты только что вылупился. Ты впервые открыл свои глаза. Все утки жёлтые. И ты тоже... Но ты гораздо красивее остальных. Ты особенный.

Отзывы о фильме

Урбан Крукер 18 июня 2026, 12:38
"Близко" - реж. Лукас Донт, страна: Бельгия, год: 2022

Новое место - это всегда ожидания большего. Каждый жаждит узреть новый коллектив,… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:36
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
3 марта 2023 15:00 Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом. 
Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях
22 декабря 2022 12:02 Объявлены номинанты на «Оскар» 2023 в десяти категориях Лидерами по количеству номинаций стали «На западном фронте без перемен» и «Черная Пантера: Ваканда навеки».
Национальный совет кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом 2022 года
9 декабря 2022 14:26 Национальный совет кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом 2022 года Лучшим режиссером года был назван Стивен Спилберг.
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»
27 сентября 2022 13:30 «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2022».

Фильмы похожие на Близко

Девочка
Девочка драма
2018, Франция / Германия
7.0
Остров Бергмана
Остров Бергмана драма
2021, Франция
6.0
Маленькая мама
Маленькая мама драма, фэнтези
2021, Франция
7.0
Побег
Побег анимация, документальный, драма
2021, Дания / Швеция / Норвегия / Франция / Испания / Италия / Великобритания
7.0
Лимб
Лимб драма
2020, Великобритания
7.0
Один на один
Один на один драма
2020, Великобритания / Италия / Румыния
7.0
Куда ты идешь, Аида?
Куда ты идешь, Аида? драма, исторический, военный
2020, Босния и Герцеговина / Австрия / Румыния / Нидерланды / Германия / Польша / Франция / Норвегия / Турция
7.0
После любви
После любви драма
2020, Великобритания
7.0
Медовый месяц в Згеже
Медовый месяц в Згеже комедия
2018, Франция
5.0
Молчание Ариадны
Молчание Ариадны документальный
2017, Чили
7.0
Жизнь кабачка
Жизнь кабачка анимация, семейный, драма
2016, Швейцария / Франция
7.0
Любовь на Рождество
Любовь на Рождество комедия
2013, Франция / Люксембург / Бельгия
4.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше