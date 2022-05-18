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Постер фильма Жена Чайковского
6.5
Киноафиша Фильмы Жена Чайковского
6.5

Жена Чайковского

, 2022
Tchaikovsky's Wife
Россия, Франция / биография, драма / 18+
Постер фильма Жена Чайковского
6.5

О фильме

История ключевого эпизода биографии Петра Ильича — его брака. Решение изменить свою жизнь, положить конец слухам и жениться стало причиной серьезного душевного кризиса. Решение о расставании с супругой уничтожило её и в конечном итоге свело молодую женщину с ума.

В ролях

Один Ланд Байрон
Один Ланд Байрон
Pyotr Tchaikovsky
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Anatoli Tchaikovsky
Никита Еленев
Никита Еленев
Kotek, Tchaikovsky's Pupil
Екатерина Ермишина
Екатерина Ермишина
Liza, Antoninona's Sister
Oxxxymiron
Oxxxymiron
Алена Михайлова
Алена Михайлова
Antonina Miliukova
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Olga Nikaronovna, Antonina's Mother
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Brandukov, Tchaikovsky's Pupil
Варвара Шмыкова
Варвара Шмыкова
Sasha, Tchaikovsky's Sister
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Shlykov, Antonina's Lawyer
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Yurgenson, Tchaikovsky's Publisher
Режиссер Кирилл Серебренников
Сценарист Кирилл Серебренников
Композитор Daniil Orlov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Франция
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 марта 2024
Премьера в мире 18 мая 2022
Дата выхода
29 декабря 2023 Великобритания 15
6 апреля 2023 Греция
5 января 2024 Ирландия 16
24 марта 2023 Испания
5 октября 2023 Италия
2 января 2025 Португалия
14 апреля 2023 Тайвань 18+
15 февраля 2023 Франция
11 ноября 2022 Эстония
1 мая 2024 Южная Корея
6 сентября 2024 Япония PG12
Бюджет €2 113 000
Сборы в мире $1 290 742
Производство Hype Film, Charade Films, Logical Pictures
Другие названия
Zhena Chaikovskogo, Tchaikovsky's Wife, La femme de Tchaïkovski, 柴可夫斯基的妻子, A Esposa de Tchaikovsky, A Mulher de Tchaikovsky, Antonina Tschaikowski, Čaikovska Sieva, Çaykovski'nin Karısı, Csajkovszkij felesége, La dona de Txaikovski, La moglie di Tchaikovsky, La mujer de Tchaikovsky, Madame Tschaikowski, Tšaikovski Naine, Žena Čajkovskog, Žena Čajkovskogo, Żona Czajkowskiego, Η γυναίκα του Τσαϊκόφσκι, Жена Чайковского, Съпругата на Чайковски, 차이콥스키스 와이프, チャイコフスキーの妻, 安东尼娜, 柴可夫斯基之妻, Tchaikovsky’s Wife, Антонина, Չայկովսկու Կինը, Antonina, Chaykovsku kiny

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 14 ноября 2022

Отзывы о фильме

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