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Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
исторический
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 6 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
17 мая 2022
Другие названия
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
Режиссер
Patrick Jeudy
В ролях
Романа Боренже
Жак Беккер
Жан Карме
Марсель Карне
Мария Касарес
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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