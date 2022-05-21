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Постер фильма Боевой пони
7.0
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7.0

Боевой пони

, 2022
War Pony
Великобритания, США / драма / 18+
Постер фильма Боевой пони
7.0

О фильме

Взаимосвязанные истории двух молодых людей из племени оглала-лакота, которые выросли в резервации Пайн-Ридж.

В ролях

Иона Ред Биар
Ta-Yamni Long Black Cat
Вильма Колхоф
Mama
Джереми Корбин Коттье
Эшли Шелтон
Stanley Good Voice Elk
Dusty
Jojo Bapteise Whiting
Bill
Steven Hawk
Steven
Jen Mesteth
Jen
Wasose Garcia
Mason
Wakinyan Long Black Cat
Boy 1
Macario Long Black Cat
Boy 2
Режиссер Джина Гаммелл, Райли Кио
Сценарист Райли Кио, Franklin Sioux Bob, Bill Reddy, Джина Гаммелл
Композитор Mato Standing Soldier, Christopher Stracey
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 мая 2023
Премьера в мире 21 мая 2022
Дата выхода
9 июня 2023 Великобритания 15
16 марта 2023 Литва N13
11 мая 2023 Нидерланды 12
18 августа 2023 Финляндия Tulossa
10 мая 2023 Франция
4 августа 2023 Швеция 15
MPAA R
Сборы в мире $252 064
Производство Caviar, Centauri, Felix Culpa
Другие названия
War Pony, Beast, Kara ponijs, Ratni konj, Rumaki wojny, Savaş Atı, Άλογο του πολέμου, Боевой пони, Бойова конячка, 無依之地, 脫韁少年, Poney guerrier

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 26 июля 2023

Отзывы о фильме

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