В ролях
Stanley Good Voice Elk
Dusty
Jojo Bapteise Whiting
Bill
Wakinyan Long Black Cat
Boy 1
Macario Long Black Cat
Boy 2
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Райли Кио, Franklin Sioux Bob, Bill Reddy, Джина Гаммелл
Композитор
Mato Standing Soldier, Christopher Stracey
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
10 мая 2023
Премьера в мире
21 мая 2022
Дата выхода
|9 июня 2023
|Великобритания
|
|15
|16 марта 2023
|Литва
|
|N13
|11 мая 2023
|Нидерланды
|
|12
|18 августа 2023
|Финляндия
|
|Tulossa
|10 мая 2023
|Франция
|
|
|4 августа 2023
|Швеция
|
|15
MPAA
R
Сборы в мире
$252 064
Производство
Caviar, Centauri, Felix Culpa
Другие названия
War Pony, Beast, Kara ponijs, Ratni konj, Rumaki wojny, Savaş Atı, Άλογο του πολέμου, Боевой пони, Бойова конячка, 無依之地, 脫韁少年, Poney guerrier