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Постер фильма Метроном
6.7
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6.7

Метроном

, 2022
Metronom
Франция, Румыния / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Метроном
6.7

В ролях

Мара Бугарин
Ana
Alina Brezunteanu
Sorin's Mother
Мара Викол
Roxana
Serban Lazarovici
Sorin
Влад Иванов
Влад Иванов
Biris
Михай Калин
Father
Andreea Bibiri
Mother
Mihnea Moldoveanu
Geo
Andrei Miercure
Silviu
Mariuca Bosnea
Nicoleta
Режиссер Alexandru Belc
Сценарист Alexandru Belc, Viorel Chesaru, Emmanuel Quillet, Ruxandra Slotea, Martine Vidalenc
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Румыния
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 мая 2022
Дата выхода
21 сентября 2023 Греция
10 ноября 2022 Литва N13
4 ноября 2022 Румыния
6 января 2023 Турция
11 января 2023 Франция
Сборы в мире $139 738
Производство Strada Film, Midralgar, Chainsaw Europe
Другие названия
Metronom, Metronóm, Metronom, A Rádio Pirata, Metrónomo, Radio Metronom, Rádio Metronom, Ράδιο Μετρονόμ, Метроном, 嚴密監視的派對, 派對有罪

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 13 ноября 2022

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