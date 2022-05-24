Метроном, 2022

В ролях
Alina Brezunteanu
Sorin's Mother
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Alexandru Belc
Сценарист
Alexandru Belc, Viorel Chesaru, Emmanuel Quillet, Ruxandra Slotea, Martine Vidalenc
Детали фильма
Страна
Франция / Румыния
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
24 мая 2022
Дата выхода
|21 сентября 2023
|Греция
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|10 ноября 2022
|Литва
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|N13
|4 ноября 2022
|Румыния
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|6 января 2023
|Турция
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|11 января 2023
|Франция
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Сборы в мире
$139 738
Производство
Strada Film, Midralgar, Chainsaw Europe
Другие названия
Metronom, Metronóm, Metronom, A Rádio Pirata, Metrónomo, Radio Metronom, Rádio Metronom, Ράδιο Μετρονόμ, Метроном, 嚴密監視的派對, 派對有罪