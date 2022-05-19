Родео, 2022

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Джулия выросла в гетто, отца и работы нет, есть только одна мечта — она посмотрела видео ограбления грузовика на ходу и хочет повторить этот «шедевр». Поэтому девушка вступает в банду мотоциклистов и помогает им воровать байки для их последующей починки и перепродажи. Джулия добивается уважения членов банды, но счастья ей это не приносит. Ее сердце разгорается только во время отчаянных и быстрых поездок на байках.
Рев мотоциклов, красивые кадры проездов и характерная героиня, отчаянно стремящаяся попасть в мир, которым правят мужчины.
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