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Родео, 2022

2022 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Джулия выросла в гетто, отца и работы нет, есть только одна мечта — она посмотрела видео ограбления грузовика на ходу и хочет повторить этот «шедевр». Поэтому девушка вступает в банду мотоциклистов и помогает им воровать байки для их последующей починки и перепродажи. Джулия добивается уважения членов банды, но счастья ей это не приносит. Ее сердце разгорается только во время отчаянных и быстрых поездок на байках.

Рев мотоциклов, красивые кадры проездов и характерная героиня, отчаянно стремящаяся попасть в мир, которым правят мужчины.
 

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 мая 2023
Режиссер
Лола Киворон
В ролях
Джули Ледрю
Яннис Лафки
Антония Буреси
Коди Шредер
Луи Соттон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родео 1 постер
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