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6.1

Родео

, 2022
Rodeo
Франция / драма / 18+
Постер фильма Родео
6.1

О фильме

Джулия выросла в гетто, отца и работы нет, есть только одна мечта — она посмотрела видео ограбления грузовика на ходу и хочет повторить этот «шедевр». Поэтому девушка вступает в банду мотоциклистов и помогает им воровать байки для их последующей починки и перепродажи. Джулия добивается уважения членов банды, но счастья ей это не приносит. Ее сердце разгорается только во время отчаянных и быстрых поездок на байках.

Рев мотоциклов, красивые кадры проездов и характерная героиня, отчаянно стремящаяся попасть в мир, которым правят мужчины.
 

В ролях

Джули Ледрю
Julia
Яннис Лафки
Kaïs
Коди Шредер
Kylian
Луи Соттон
Ben
Антония Буреси
Антония Буреси
Ophélie
Junior Correia
Manel
Ahmed Hamdi
Mous
Dave Nsaman
Abra
Mustapha Dianka
Clark
Mohamed Bettahar
Amine
Режиссер Лола Киворон
Сценарист Шарль Жильбер, Лола Киворон, Антония Буреси
Композитор Kelman Duran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 апреля 2023
Премьера в мире 19 мая 2022
Дата выхода
4 августа 2023 Азербайджан
4 августа 2023 Болгария
13 июля 2023 Германия 16
26 января 2024 Испания
26 мая 2023 Литва
4 августа 2023 Молдавия
12 января 2023 Нидерланды 12
4 августа 2023 Польша
4 августа 2023 Таджикистан
4 августа 2023 Узбекистан
7 сентября 2022 Франция
13 января 2023 Швеция
19 мая 2023 Эстония
21 мая 2025 Южная Корея
Сборы в мире $174 587
Производство CG Cinéma, Canal+, Ciné+
Другие названия
Rodéo, Rodeo, Lode-o, Ótemjureið, Rodeio Urbano, Rodeó, Rodeo ロデオ, Ροντέο, Родео, 摩托竞技会

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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