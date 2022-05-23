Засушливые дни, 2022

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 2 часа 8 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 23 мая 2022 Режиссер Эмин Элпер В ролях Селахаттин Пашалы Экин Коч Selin Yeninci Эрол Бабаоглы Хатис Аслан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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