Начало XX века, Европу пожирает Первая мировая война. Каждый день ее жернова перемалывают тысячи молодых людей. Тьерно, наивный семнадцатилетний паренек из далекой французской колонии, должен стать одним из них. Но вместе с ним на передовую отправляется его отец. Он готов на все, только бы спасти сына.
|7 декабря 2023
|Венгрия
|16
|2 ноября 2023
|Германия
|16
|16 ноября 2023
|Греция
|9 июня 2023
|Испания
|24 августа 2023
|Италия
|30 октября 2023
|Кыргызстан
|16+
|4 января 2023
|Франция
|TP
|7 декабря 2023
|Чехия
|12