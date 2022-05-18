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Постер фильма Отец и сын
5.9
Киноафиша Фильмы Отец и сын
5.9

Отец и сын

, 2022
Tirailleurs
Франция, Сенегал / боевик, драма, исторический / 18+
Постер фильма Отец и сын
5.9

О фильме

Начало XX века, Европу пожирает Первая мировая война. Каждый день ее жернова перемалывают тысячи молодых людей. Тьерно, наивный семнадцатилетний паренек из далекой французской колонии, должен стать одним из них. Но вместе с ним на передовую отправляется его отец. Он готов на все, только бы спасти сына.

В ролях

Омар Си
Омар Си
Бакари Дьялло
Алассан Дионг
Thierno Diallo
Йонас Блоке
Йонас Блоке
Lieutenant Chambreau
Бамар Кане
Salif
Франсуа Шатто
Франсуа Шатто
Général Chambreau
Alassane Sy
Birama
Aminata Wone
Salimata
Clément Sambou
Adama
Oumar Sey
Abdoulaye
Léa Carne
Lucie
Режиссер Матьё Вадпьед
Сценарист Olivier Demangel, Матьё Вадпьед
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Сенегал
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 июля 2023
Премьера в мире 18 мая 2022
Дата выхода
7 декабря 2023 Венгрия 16
2 ноября 2023 Германия 16
16 ноября 2023 Греция
9 июня 2023 Испания
24 августа 2023 Италия
30 октября 2023 Кыргызстан 16+
4 января 2023 Франция TP
7 декабря 2023 Чехия 12
Сборы в мире $8 598 322
Производство Unité, Korokoro, Sy Possible Africa
Другие названия
Tirailleurs, Father & Soldier, Herói de Sangue, Mein Sohn, der Soldat, Én vagyok az apád, Fader och soldat, Héroe de sangre, Io sono tuo padre, Isa ja poeg, Ochotnik, Padeo aen soljeo, Padre y soldado, Pare i soldat, Ο πατέρας του στρατιώτη, Отец и сын, 戰爭開打之際, 狙击兵

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 23 октября 2023

Цитаты

Бакари Дьялло Я в ветре, который заставляет деревья качаться и охладит тебя. Я в текущей воде, которая утоляет твою жажду. Я в земле, которая питает тебя. Я в полете птицы.

Отзывы о фильме

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