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Bachennya metelyka

Видение бабочки, 2022

2022 / Украина / Хорватия / Чехия / Швеция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Возвращаясь домой с передовой после двухмесячного плена, солдат Лилия обнаруживает, что беременна после того, как ее изнасиловал надзиратель. Удастся ли ей пережить эту травму и спасти ребенка в обществе, которое не готово принять обоих?
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 мая 2022
Режиссер
Максим Наконечный
В ролях
Маргарита Бурковская
Любомир Валивоц
Любомир Валивоц
Myroslava Vytrykhovska-Makar
Дария Лоренчи
Наталья Ворожбит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Видение бабочки 1 постер
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