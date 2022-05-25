Видение бабочки, 2022

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о выходе в прокат О фильме Возвращаясь домой с передовой после двухмесячного плена, солдат Лилия обнаруживает, что беременна после того, как ее изнасиловал надзиратель. Удастся ли ей пережить эту травму и спасти ребенка в обществе, которое не готово принять обоих? Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 25 мая 2022 Режиссер Максим Наконечный В ролях Маргарита Бурковская Любомир Валивоц Myroslava Vytrykhovska-Makar Дария Лоренчи Наталья Ворожбит Все актеры и съемочная группа 1 постер

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