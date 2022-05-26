Мучения на островах, 2022

ПроизводствоIdéale Audience, Andergraun Films, Tamtam Film
Другие названия
Pacifiction, Tourment sur les îles, パシフィクション, Bora Bora, Kluso salu fikcija, Lepitus, Pacificción, Pacifiction - Tourment sur les îles, Pacifiction - Un mondo sommerso, Pacifikcija, Priča s Pacifika, Ειρηνοποίηση, Мучения на островах, 퍼시픽션, 天堂幻影, 太平洋危險人物, 岛屿上的煎熬, Pacifiction – Tourment sur les îles
Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Обновлено 13 августа 2026
Отзывы о фильме
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