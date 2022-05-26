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Постер фильма Мучения на островах
6.4
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6.4

Мучения на островах

, 2022
Tourment sur les îles
Германия, Испания, Франция, Португалия / драма, триллер / 18+
Постер фильма Мучения на островах
6.4

В ролях

Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
De Roller
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Morton
Сесиль Гилберт
Romane Attia
Пахоа Махагафанау
Shannah
Матахи Памбрун
Matahi
Марк Сусини
L'amiral
Лаура Пулве
Луис Серрат
Lois
Монтсе Триола
Francesca
Батист Пинто
Марева Вонг
Сайрус Араи
Режиссер Альберт Серра
Сценарист Альберт Серра, Батист Пинто, Марта Алвес, Лоран Жакемен
Композитор Марк Вердагер, Joe Robinson, Marc Verdaguer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Испания / Франция / Португалия
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 декабря 2022
Премьера в мире 26 мая 2022
Дата выхода
9 декабря 2022 Австрия
9 сентября 2022 Андорра
2 февраля 2023 Германия
15 августа 2024 Греция
11 мая 2023 Италия
8 декабря 2022 Латвия N16
10 ноября 2022 Литва N16
12 апреля 2023 Мексика
1 июня 2023 Нидерланды
14 апреля 2023 Польша
9 марта 2023 Португалия
9 марта 2023 Словакия 15
9 ноября 2022 Франция
9 марта 2023 Чехия
6 января 2023 Эстония
1 июля 2026 Южная Корея
Сборы в мире $416 721
Производство Idéale Audience, Andergraun Films, Tamtam Film
Другие названия
Pacifiction, Tourment sur les îles, パシフィクション, Bora Bora, Kluso salu fikcija, Lepitus, Pacificción, Pacifiction - Tourment sur les îles, Pacifiction - Un mondo sommerso, Pacifikcija, Priča s Pacifika, Ειρηνοποίηση, Мучения на островах, 퍼시픽션, 天堂幻影, 太平洋危險人物, 岛屿上的煎熬, Pacifiction – Tourment sur les îles

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 13 августа 2026

Отзывы о фильме

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