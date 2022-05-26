Мучения на островах, 2022

Страна Германия / Испания / Франция / Португалия

Продолжительность 2 часа 45 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 30 декабря 2022

Премьера в мире 26 мая 2022

Дата выхода 9 декабря 2022 Австрия 9 сентября 2022 Андорра 2 февраля 2023 Германия 15 августа 2024 Греция 11 мая 2023 Италия 8 декабря 2022 Латвия N16 10 ноября 2022 Литва N16 12 апреля 2023 Мексика 1 июня 2023 Нидерланды 14 апреля 2023 Польша 9 марта 2023 Португалия 9 марта 2023 Словакия 15 9 ноября 2022 Франция 9 марта 2023 Чехия 6 января 2023 Эстония 1 июля 2026 Южная Корея

Сборы в мире $416 721

Производство Idéale Audience, Andergraun Films, Tamtam Film