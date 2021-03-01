Сторож брату своему, 2021

Юсуф и его лучший друг Мемо учатся в интернате для курдских мальчиков. Когда друга поражает непонятная болезнь, Юсуф пытается помочь своему товарищу, убеждая руководство школы в необходимости срочного лечения. Когда же руководство, наконец, понимает, насколько серьёзно болен Мемо и соглашается перевезти его в больницу, школа оказывается погребённой под слоем внезапно выпавшего снега. Времени остаётся всё меньше, а помощи ждать неоткуда, и тогда ученики и учителя начинают «игру в обвинения», вытаскивая на свет обиды, проступки и тщательно скрывавшиеся тайны.
Okul Tirasi, Brother's Keeper, Mi mejor amigo, Anatolia, El Companero fiel, Jak brat bratu, Nagu vend vennale, O Protetor do Irmão, Ochranná ruka, Okul Tıraşı, Quando Neva na Anatólia, Φύλακας αδερφός, Сторож брату своему, 失格教育, 童病相憐
Рейтинг фильма
7.4
Оцените10 голосов
7.3IMDb
Обновлено 16 февраля 2023
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