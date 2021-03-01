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Постер фильма Сторож брату своему
7.4
Киноафиша Фильмы Сторож брату своему
7.4

Сторож брату своему

, 2021
Okul Tirasi
Румыния, Турция / драма, триллер / 18+
Постер фильма Сторож брату своему
7.4

О фильме

Юсуф и его лучший друг Мемо учатся в интернате для курдских мальчиков. Когда друга поражает непонятная болезнь, Юсуф пытается помочь своему товарищу, убеждая руководство школы в необходимости срочного лечения. Когда же руководство, наконец, понимает, насколько серьёзно болен Мемо и соглашается перевезти его в больницу, школа оказывается погребённой под слоем внезапно выпавшего снега. Времени остаётся всё меньше, а помощи ждать неоткуда, и тогда ученики и учителя начинают «игру в обвинения», вытаскивая на свет обиды, проступки и тщательно скрывавшиеся тайны.

В ролях

Самет Йылдыз
Yusuf
Экин Коч
Экин Коч
Teacher Selim
Махир Ипек
Headmaster
Мелих Селчук
Teacher Kenan
Джансу Фиринчи
Teacher Hamza
Nurullah Alaca
Memo
Mert Hazir
Ahmet
Mustafa Halli
Faruk
Мюнир Джан Джиндорук
Teacher Haluk
Umit Bayram
Idris
Режиссер Ферит Карахан
Сценарист Ферит Карахан, Gülistan Acet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния / Турция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 февраля 2024
Премьера в мире 1 марта 2021
Дата выхода
27 июля 2023 Германия
17 февраля 2022 Греция
8 июня 2022 Франция
20 августа 2021 Чехия
Сборы в мире $1 010
Производство Asteros Film, Flama Booking
Другие названия
Okul Tirasi, Brother's Keeper, Mi mejor amigo, Anatolia, El Companero fiel, Jak brat bratu, Nagu vend vennale, O Protetor do Irmão, Ochranná ruka, Okul Tıraşı, Quando Neva na Anatólia, Φύλακας αδερφός, Сторож брату своему, 失格教育, 童病相憐

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 16 февраля 2023

Отзывы о фильме

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