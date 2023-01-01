Сторож брату своему, 2021

Юсуф и его лучший друг Мемо учатся в интернате для курдских мальчиков. Когда друга поражает непонятная болезнь, Юсуф пытается помочь своему товарищу, убеждая руководство школы в необходимости срочного лечения. Когда же руководство, наконец, понимает, насколько серьёзно болен Мемо и соглашается перевезти его в больницу, школа оказывается погребённой под слоем внезапно выпавшего снега. Времени остаётся всё меньше, а помощи ждать неоткуда, и тогда ученики и учителя начинают «игру в обвинения», вытаскивая на свет обиды, проступки и тщательно скрывавшиеся тайны.

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