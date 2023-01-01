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Сторож брату своему Сторож брату своему
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Okul Tirasi

Сторож брату своему, 2021

2021 / Румыния / Турция
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Юсуф и его лучший друг Мемо учатся в интернате для курдских мальчиков. Когда друга поражает непонятная болезнь, Юсуф пытается помочь своему товарищу, убеждая руководство школы в необходимости срочного лечения. Когда же руководство, наконец, понимает, насколько серьёзно болен Мемо и соглашается перевезти его в больницу, школа оказывается погребённой под слоем внезапно выпавшего снега. Времени остаётся всё меньше, а помощи ждать неоткуда, и тогда ученики и учителя начинают «игру в обвинения», вытаскивая на свет обиды, проступки и тщательно скрывавшиеся тайны.
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Ферит Карахан
В ролях
Самет Йылдыз
Экин Коч
Махир Ипек
Мелих Селчук
Все актеры и съемочная группа
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