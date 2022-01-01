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Появление, 2022

2022 / США
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О фильме

Скульптор Лиззи вдохновляется отношениями со своей семьёй и друзьями для создания работ.

Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Келли Райхардт
Келли Райхардт
В ролях
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Hong Chau
Андре Бенджамин
Тед Руни
Лорен Лакис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Появление 1 постер
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