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Появление, 2022
2022 / США
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Скульптор Лиззи вдохновляется отношениями со своей семьёй и друзьями для создания работ.
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Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Келли Райхардт
В ролях
Мишель Уильямс
Hong Chau
Андре Бенджамин
Тед Руни
Лорен Лакис
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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