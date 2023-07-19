Меню
Посредники - дублированный трейлер
Посредники. Дублированный трейлер

Посредники. Дублированный трейлер

Дата публикации: 19 июля 2023
Посредники – Одной дождливой ночью замешанная в преступлении молодая женщина Со-ён оставляет новорожденного сына у дверей приюта. На следующий день она возвращается за ним, но обнаруживает, что младенца подобрала парочка обаятельных мошенников. Владелец прачечной Сан-хён и его молодой напарник Тон Су намерены не просто продать ребенка, чтобы решить свои денежные проблемы. Их главная цель — подыскать подкидышу приемных родителей, которые согреют его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи герои колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следует пара детективов, жаждущих вывести их на чистую воду. Положение становится вдвойне опасным, когда к слежке подключаются гангстеры…  
6.9 Посредники
Посредники мелодрама, 2022, Южная Корея
