Посредники
– Одной дождливой ночью замешанная в преступлении молодая женщина Со-ён оставляет новорожденного сына у дверей приюта. На следующий день она возвращается за ним, но обнаруживает, что младенца подобрала парочка обаятельных мошенников. Владелец прачечной Сан-хён и его молодой напарник Тон Су намерены не просто продать ребенка, чтобы решить свои денежные проблемы. Их главная цель — подыскать подкидышу приемных родителей, которые согреют его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи герои колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следует пара детективов, жаждущих вывести их на чистую воду. Положение становится вдвойне опасным, когда к слежке подключаются гангстеры…
